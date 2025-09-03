Tres hombres son asesinados durante ataque a un anexo en Dolores Hidalgo, Guanajuato

Tres hombres fueron asesinados en un anexo de Dolores Hidalgo, donde autoridades estatales desplegaron un operativo para ubicar a los agresores.

Dolores Hidalgo, Guanajuato, 3 de septiembre (ZonaFranca).- Tres hombres fueron asesinados la mañana del martes dentro de un centro de rehabilitación ubicado sobre la carretera a Guanajuato, en este municipio.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, los responsables ingresaron al establecimiento y dispararon contra las víctimas, quienes murieron en el lugar.

Al arribo de paramédicos, se confirmó que los tres hombres ya no presentaban signos vitales. El personal del anexo refirió que las víctimas no eran originarias de Dolores Hidalgo.

Tras el ataque, la Policía Municipal notificó de inmediato a la Fiscalía General del Estado (FGE), así como a la Policía Estatal, la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa)y la Guardia Nacional (GN), quienes trabajan en conjunto para ubicar a los agresores y esclarecer el hecho.

El Gobierno Municipal expresó que mantiene coordinación con las instituciones de seguridad y procuración de justicia, y refrendó su compromiso de proteger la tranquilidad de las familias dolorenses.

La investigación quedó a cargo de la Fiscalía General del Estado.

