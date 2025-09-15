¿Todo listo para el 15 de septiembre? Aquí tres mocktails para celebrar y disfrutar
15/09/2025 - 9:00 am
¿Se te antoja preparar una bebida refrescante, con mucho sabor y que acompañe muy bien los platillos mexicanos en estas fiestas? Te dejamos algunas opciones.
Ciudad de México, 15 de septiembre (SinEmbargo).- Las fiestas patrias están muy cerca y como ya es tradición, es momento para celebrar todos lo que hace de México un país grande y bello como su gastronomía y su gente. Para el 15 de septiembre no puede faltar un rico pozole, las tostadas, los pambazos, sopes y demás delicias acompañados de una bebida con sabor impredecible y lo mejor es que ya hay grandes propuestas sin alcohol para toda la familia.
Fresca Fusión, el refresco de toronja que es ideal para mezclar y acompañar snacks o platillos mexicanos, nos compartió la receta de 3 mocktails o cócteles sin alcohol deliciosos para agasajar el paladar de todos en esta noche mexicana, disfrutar con la familia y los amigos y dar "el grito" con mucho sabor.
No lo pienses más, junta todos los ingredientes y aventúrate a celebrar con estos mocktails sencillos de preparar:
Fusión de Independencia Tropical, el sabor burbujeante
Ingredientes:
- 180 ml de Fresca Fusión
- 60 ml de jugo de uva
- 4 rodajas de manzana
- 4 rodajas de naranja
- 30 g de mango en trozos
- 30 g de fresas en rodajas
- Hielo
Pasos:
- Mezcla el jugo de uva con Fresca Fusión para darle una textura burbujeante.
- Añade las frutas y deja reposar para que liberen su sabor.
- Sirve con hielos y decora con rodajas de naranja.
- ¡Disfruta de este sabor burbujeante!
Piña para la niña, sencillo y con mucho sabor
Ingredientes:
- 150 ml de Fresca Fusión
- 45 ml de jugo de piña
- 30 ml de jugo de toronja
- 1 ramita de romero
- Hielo
Pasos:
- Mezcla juego de piña, jugo de toronja y Fresca Fusión para una textura burbujeante.
- En un vaso coloca una ramita de romero para aromatizar, hielos y la mezcla de Fresca Fusión, ideal para mezclar.
- Decora con una ramita de romero, prende la ramita. ¡A disfrutar!
Cítrico Patriota, para celebrar
Ingredientes:
- 180 ml de Fresca Fusión
- 60 ml de jugo de naranja natural
- 4 rodajas de pepino
- 1 cucharada de semillas de chía (hidratadas)
- 10 ml de jarabe de miel
- Hielo
Pasos:
- Mezcla el jugo de naranja, el jarabe de miel y Fresca Fusión ideal para mezclar.
- En un vaso coloca hielos, la mezcla de Fresca Fusión y las semillas de chía hidratada. Revuelve suavemente la mezcla.
- Decora con rodajas de pepino. ¡Disfruta!