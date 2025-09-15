¿Todo listo para el 15 de septiembre? Aquí tres mocktails para celebrar y disfrutar

¿Se te antoja preparar una bebida refrescante, con mucho sabor y que acompañe muy bien los platillos mexicanos en estas fiestas? Te dejamos algunas opciones.

Ciudad de México, 15 de septiembre (SinEmbargo).- Las fiestas patrias están muy cerca y como ya es tradición, es momento para celebrar todos lo que hace de México un país grande y bello como su gastronomía y su gente. Para el 15 de septiembre no puede faltar un rico pozole, las tostadas, los pambazos, sopes y demás delicias acompañados de una bebida con sabor impredecible y lo mejor es que ya hay grandes propuestas sin alcohol para toda la familia.

Fresca Fusión, el refresco de toronja que es ideal para mezclar y acompañar snacks o platillos mexicanos, nos compartió la receta de 3 mocktails o cócteles sin alcohol deliciosos para agasajar el paladar de todos en esta noche mexicana, disfrutar con la familia y los amigos y dar "el grito" con mucho sabor.

No lo pienses más, junta todos los ingredientes y aventúrate a celebrar con estos mocktails sencillos de preparar:

Fusión de Independencia Tropical, el sabor burbujeante

Ingredientes:

180 ml de Fresca Fusión

60 ml de jugo de uva

4 rodajas de manzana

4 rodajas de naranja

30 g de mango en trozos

30 g de fresas en rodajas

Hielo

Pasos:

Mezcla el jugo de uva con Fresca Fusión para darle una textura burbujeante. Añade las frutas y deja reposar para que liberen su sabor. Sirve con hielos y decora con rodajas de naranja. ¡Disfruta de este sabor burbujeante!

Piña para la niña, sencillo y con mucho sabor

Ingredientes:

150 ml de Fresca Fusión

45 ml de jugo de piña

30 ml de jugo de toronja

1 ramita de romero

Hielo

Pasos:

Mezcla juego de piña, jugo de toronja y Fresca Fusión para una textura burbujeante. En un vaso coloca una ramita de romero para aromatizar, hielos y la mezcla de Fresca Fusión, ideal para mezclar. Decora con una ramita de romero, prende la ramita. ¡A disfrutar!

Cítrico Patriota, para celebrar

Ingredientes:

180 ml de Fresca Fusión

60 ml de jugo de naranja natural

4 rodajas de pepino

1 cucharada de semillas de chía (hidratadas)

10 ml de jarabe de miel

Hielo

Pasos: