Los palestinos muertos de hambre aumentan a 387, y la hambruna se expande, alerta ONU

Europa Press

07/09/2025 - 4:30 pm

El bloqueo de ayuda humanitaria en Gaza ha provocado que el número de palestinos muertos por hambre aumente a 387. Ante ello, la ONU alertó que esta problemática podría extenderse a otras zonas de la Franja.

MADRID 7 Sep. (EUROPA PRESS).- Las autoridades de la Franja de Gaza, controladas por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), elevaron este domingo a 387 los palestinos muertos de hambre a causa de la ofensiva militar de Israel contra el enclave y las restricciones israelíes a la entrega de ayuda humanitaria a la población.

El Ministerio de Sanidad gazatí señaló en un comunicado difundido a través de Facebook que durante las últimas horas se han confirmado otros cinco decesos por esta causa, tres de ellos en menores de edad.

Así, resaltó que entre la cifra total de muertos por hambre y desnutrición figuran 138 niños, una cifra que asciende a 23 desde que Naciones Unidas declaró oficialmente la hambruna en Gaza el pasado 22 de agosto.

La ofensiva israelí ha sido objeto de crecientes críticas por parte de la comunidad internacional por su elevado número de víctimas y la enorme destrucción causada en el enclave, así como por estar acompañada por intensas restricciones por parte de Israel a la entrega de ayuda humanitaria a la población. Según el último balance, casi 64 mil 370 personas han muerto.

ONU alerta que hambruna en Gaza se extiende

Por otra parte, el coordinador de Asuntos Humanitarios y de Ayuda de Emergencia de la ONU, Tom Fletcher, advirtió hoy que los últimos desplazamientos forzosos ordenados por Israel en la ciudad de Gaza podrían provocar que la hambruna ya declarada en ese lugar se extienda hacia el centro y el sur de la Franja.

"Dos semanas después de la declaración de hambruna en Gaza llegan órdenes de desplazamiento contra palestinos de la ciudad en medio de una ofensiva militar enorme", indicó Fletcher en un comunicado.

El responsable de la ONU y subseretario general de esta organización resaltó que "hay una pequeña ventana hasta finales de septiembre para evitar que la hambruna se extienda hacia Deir al Balá [centro] y Jan Yunis [sur]", una ventana que "se está cerrando rápidamente".

"La muerte, la destrucción, el hambre y el desplazamiento de civiles palestinos son consecuencia de elecciones que van contra el derecho internacional e ignoran a la comunidad internacional", denunció.

Sin embargo, resaltó que "este horror se puede parar" y para ello pide que se permita la entrada de ayuda humanitaria, se proteja a los civiles, se aplique lo contemplado por la Corte Internacional de Justicia, se libere a los rehenes y se excarcele a los palestinos detenidos de forma arbitraria. "Alto el fuego", concluyó Fletcher.

