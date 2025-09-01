La ofensiva israelí en Gaza suma más de 63 mil 500 muertos; 350 son por hambruna

Las autoridades gazatíes denunciaron que más de 63 mil 500 personas han muerto a causa de la ofensiva israelí, de los cuales, alrededor de 350 habrían fallecido por la hambruna provocada por las restricciones para el ingreso de ayuda humanitaria a la Franja.

Ciudad de México, 1 de septiembre (SinEmbargo).- El balance de muertos a causa de la ofensiva militar desatada por Israel contra la Franja de Gaza tras los ataques del 7 de octubre de 2023 ha superado el umbral de los 63 mil 500, según indicaron este lunes las autoridades del enclave palestino, controladas por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), que indicaron que esta cifra incluye a cerca de 350 muertas de hambre por las duras restricciones israelí a la entrega de ayuda a la población.

El Ministerio de Sanidad gazatí señaló en un comunicado publicado en su cuenta en Telegram que "el balance de víctimas de la agresión israelí aumentó a 63 mil 557 mártires y 160 mil 660 heridos desde el 7 de octubre de 2023", antes de agregar que durante las últimas 24 horas se han registrado 98 muertos y 404 heridos a causa de los ataques de las tropas israelíes contra diversos puntos de la Franja.

Asimismo, subrayó que, desde el 18 de marzo, fecha en la que el Ejército de Israel rompió el alto el fuego pactado en enero con Hamás y reactivó su ofensiva han muerto 11 mil 426 personas, mientras que 48 mil 619 han resultado heridas, si bien ha reiterado que aún hay cadáveres entre los escombros y tirados en zonas de difícil acceso por las operaciones israelíes, por lo que se teme que esta cifra podría ser superior.

Por otra parte, especificó que entre las víctimas registradas durante el último día figuran 46 fallecidos y 239 heridos tiroteados cuando intentaban acceder a puntos de entrega de ayuda humanitaria, lo que eleva estas cifras a dos mil 294 muertos y 16 mil 839 heridos en este tipo de incidentes, en medio de acusaciones internacionales sobre el papel de la Fundación Humanitaria para Gaza, respaldada por Israel y Estados Unidos, en la distribución de esta ayuda.

El Ministerio de Sanidad gazatí señaló, por último, que hasta la fecha se han confirmado 348 muertos por hambre y desnutrición en el enclave, incluidos 127 niños, un dato que suma nueve fallecidos por estas causas durante el último día, entre ellos tres niños.

La comunidad internacional se ha mostrado crecientemente crítica con Israel durante las últimas semanas por sus restricciones al reparto de alimentos a la población civil palestina.