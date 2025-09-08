El respaldo popular a la Presidenta pesa en las negociaciones con Trump: De la Fuente

Alejandro Páez Varela y Álvaro Delgado Gómez

08/09/2025 - 11:31 am

Juan Ramón de la Fuente exhorta a la OEA a fortalecer la cooperación y el dialogo.

Artículos relacionados

El "enorme respaldo popular" con el que cuenta la Presidenta Claudia Sheinbaum ha sido un factor esencial en las negociaciones que el Gobierno de México ha sostenido con el Gobierno de Estados Unidos, aseguró el Secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente. 

Ciudad de México, 8 de septiembre (SinEmbargo).- Juan Ramón de la Fuente, titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), destacó que el respaldo y la popularidad con las que cuenta la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, han pesado en la negociaciones que se han sostenido con el Gobierno de Estados Unidos, encabezado por Donald Trump.

"Hay algo que yo creo que lo tienen muy claro nuestros interlocutores estadounidenses y es que la Presidenta tiene un enorme respaldo popular, y yo creo que esto ellos lo tienen muy claro y es parte de los ingredientes y de los elementos que permitan que esta relación entonces fluya con respeto y con cordialidad", dijo el canciller en entrevista con "Los Periodistas", programa que se transmite todos los domingos por Canal once. 

Juan Ramón de la Fuente expuso que en esta nueva etapa del segundo Gobierno del Presidente Trump y el Gobierno de la Presidenta Sheinbaum ha habido una relación que es respetuosa y cordial en todo momento, pese a que se han tratado temas sensibles.

"No ha habido una sola circunstancia o dinámica en donde la cordialidad y el respeto hayan dejado de marcar las conversaciones", agregó el funcionario federal, quien subrayó que pese a la sensibilidad de los temas que ambos mandatarios pudieran tocar, la Presidenta Sheinbaum ha sabido manejar la situación.

Reunión Sheinbaum–Rubio en Palacio Nacional.
Marco Rubio llegó a Palacio Nacional para reunirse con la Presidenta. Foto: Mario Jasso, Cuartoscuro

"Algunos temas son más sensibles y más complicados que otros, pero yo creo que esto habla también de la forma como frente a alguien como es el Presidente Trump, con un carácter fuerte y muy determinado en sus temas, la interlocución con México se ha dado en buenos términos, y ahí están los resultados y no quiere decir que esto esté ni mucho menos concluido, al contrario, se está empezando", agregó el Secretario de Relaciones Exteriores.

El Canciller dijo que la delegación mexicana que ha estado en estas negociaciones, tanto en la actual administración como en la anterior, han sido muy respetuosos de las formas de ellos.

"Hay decisiones que ellos toman porque les corresponde tomar, no estamos necesariamente de acuerdo con ellos, pero también somos respetuosos de eso. Entonces, es recíproco, creo que se va configurando un balance y un equilibrio que nos va permitir, espero, seguir avanzando, porque todavía es muchísimo lo que tenemos que hacer”, destacó.

Al hablar de cómo fue que la Presidenta Sheimbaum rechazó el ofrecimiento del Presidente Trump, quien ha propuesto en varias ocasiones enviar tropas militares al territorio mexicano bajo el argumento de ayudar a controlar al crimen organizado, De la Fuente enfatizó que la mandataria federal ha rechazado esta propuesta con la autoridad que le da el respaldo de millones de mexicanos y la diplomacia que también le ha otorgado un "enorme prestigio internacional".

“Con la autoridad con la que se lo dijo la Presidenta Sheinbaum, con la autoridad que le da saber que habla a nombre del pueblo de México, con toda la legitimidad que implica y desde luego con la investidura de Presidenta y Comandanta suprema de las Fuerzas Armadas de México y, además, de ser un no rotundo y categórico, no es un no que lleve a una fractura o a un enfrentamiento, sino es un no que dice ‘punto y aparte sigamos con los otros temas’ y sigues con los otros temas", señaló.

"También se requiere ahí una gran destreza diplomática que por supuesto la tiene la Presidenta Sheinbaum y qué es lo que le ha dado, porque debo decirlo, entre otras cosas, este enorme prestigio internacional (...) Esto es importante decirlo, porque forma parte de la fortaleza, creo yo, que puede tener un Gobierno y que explica en buena medida, y a su vez retroalimenta, esta enorme popularidad y este enorme respaldo que tiene”, destacó el Canciller mexicano.

Asimismo, señaló que el nivel de aprobación de la mandataria federal y fortaleza con la que ha enfrentado los nuevos retos que se le han presentado también es por el respaldo que sostiene la denominada 4T, así como los liderazgos que ésta tiene. “Lo más importante es el respaldo que el movimiento que ella encabeza tiene", consideró De la Fuente.

"En un país como México que es una de las economías más fuertes del mundo, que es un país que por muchas razones tiene una ubicación geopolítica importantísima, diría yo, y que en los últimos años en esta dinámica de la transformación de la vida pública nacional y del movimiento que ha hecho posible esta transformación, ha contado con liderazgos muy claros y que así como han sabido liderar internamente los movimientos, han sabido también posicionarse en un mundo extraordinariamente complicado", añadió.

El Secretario Juan Ramón de la Fuente
El Secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente en la ceremonia celebrada en la cancillería de México. Foto: Relaciones Exteriores y Cultura

