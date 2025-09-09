El ejército de Israel mata a fotoperiodista palestino en nuevo bombardeo sobre Gaza

Europa Press

08/09/2025 - 7:39 pm

El ejército de Israel mató este lunes al fotoperiodista palestino Osama Ahmed Balusha en un nuevo bombardeo ejecutado contra la ciudad de Gaza.

De acuerdo con las autoridades gazatíes, hasta la fecha se ha registrado el asesinato de 250 periodistas a causa de la ofensiva israelí en el enclave palestino. 

MADRID 8 Sep. (EUROPA PRESS).- El ejército de Israel mató este lunes a un fotoperiodista palestino en un nuevo bombardeo ejecutado contra la ciudad de Gaza, escenario de un recrudecimiento de su ofensiva con el objetivo declarado de hacerse con el control de la localidad, situada en el norte de la Franja de Gaza.

El fallecido fue identificado como Osama Ahmed Balusha, quien murió en un ataque contra su vivienda en el barrio de Sheij Raduán, en el noroeste de la ciudad de Gaza, según informó el diario palestino 'Filastin', sin que el ejército israelí se haya pronunciado por ahora sobre el bombardeo.

Las autoridades de Gaza, controladas por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), denunciaron hasta la fecha la muerte de 250 periodistas a causa de la ofensiva israelí contra el enclave, lanzada en respuesta a los ataques del 7 de octubre de 2023.

La ofensiva israelí ha dejado hasta la fecha más de 64 mil 500 palestinos muertos, según las autoridades gazatíes, en medio de las denuncias internacionales sobre las acciones del ejército de Israel en el enclave, especialmente en torno al bloqueo a la entrega de ayuda.

Guerra contra el periodismo

Apenas el 10 de agosto pasado, el ejército acabó con la vida del periodista palestino Anas al Sharif, uno de los reporteros más destacados en su cobertura de la guerra de Gaza, y otros cuatro periodistas de la cadena panárabe Al Yazira en un ataque contra la franja.

Después de que lo avanzara la cadena, citando a fuentes médicas, el Ejército israelí confirmó en su cuenta de la red X que Al Sharif murió en un ataque efectuado contra el enclave palestino y reiteró una acusación previa de que estaba integrado en la estructura del brazo armado de el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), desmentida por el medio.

Al Sharif, de 28 años y natural de la localidad gazatí de Yabalia, Mohamed Qreiqeh, y los operadores de cámara Ibrahim Zaher, Mohamed Nufal -que también ejercía como conductor para el equipo- y Moamen Aliwa murieron junto a otras dos personas por el impacto de un proyectil contra una carpa para periodistas ubicada a las afueras del hospital de Al Shifa, según explicó el director del centro médico a la cadena panárabe.

