VIDEO ¬ Extranjero agrede a guardia de seguridad en la Roma; dice ser Cónsul español

Redacción/SinEmbargo

09/09/2025 - 6:50 pm

El español señalado por una agresión contra un guardia de seguridad de un edificio en la Alcaldía Cuauhtémoc provocó indignación en redes sociales, donde señalan al hombre como Cónsul del país ibérico.

Ciudad de México, 9 de septiembre (SinEmbargo).– Un hombre, supuestamente Cónsul español, se encuentra en el centro de la controversia por una agresión cometida en un edificio de la colonia Roma, en la Ciudad de México. El video de los hechos, viral en redes sociales, lo muestra agrediendo al guardia del recinto, además de romper el radio del trabajador, en medio de un berrinche captado por las cámaras de seguridad.

En las imágenes difundidas por el periodista de nota roja, Carlos Jiménez, se puede ver como el español, visiblemente molesto, se introduce por detrás del escritorio en el lobby del edificio y se lanza contra el guardia de seguridad. Ambos forcejean y el primero logra quitarle el radio al guardia, y procede a destruirlo.

El guardia llama a dos compañeros que inmediatamente se presentan en el vestíbulo y es entonces que el agresor retrocede. El acompañante del español, que a lo largo del incidente le pide que pare y lo llama en varias ocasiones por su nombre, "Álvaro", también retrocede.

El hecho es atestiguado por un trabajador de aplicación, que está ahí con un paquete de una cafetería.

Las versiones sobre lo ocurrido varían: medios locales indican que el conflicto habría empezado por un malentendido por el pedido que llevaba el trabajador de aplicación. Sin embargo, otros mencionan que la agresión habría ocurrido cuando el guardia de seguridad le solicitó una identificación al hombre de nacionalidad española para poder entrar al recinto.

De acuerdo con la información difundida por el periodista Carlos Jiménez, el agresor identificado como Álvaro Vargas Correa presume ser Cónsul de España en México y contaría con inmunidad diplomática. Los hechos ocurrieron en la Alcaldía Cuauhtémoc, en la CdMx, en el circuito Roma-Condesa, zona donde suelen habitar una gran cantidad de personas extranjeras, incluidos estadounidenses y españoles.

De acuerdo con medios locales, la Fiscalía General de Justicia de la capital, así como la Secretaría de Relaciones Exteriores del Gobierno federal, ya investigan el caso para proceder contra el agresor del guardia de seguridad.

En esta zona del centro de la capital mexicana se han presentado en los últimos tiempos varios casos que se han hecho virales en redes sociales a partir de los videos que se han grabado de diversos incidentes.

Uno de ellos es el de Ximena Pichel, conocida como "Lady Racista". La modelo de origen argentino saltó a la fama el pasado 5 de julio cuando se difundió un video en el que se la observa insultando con comentarios discriminatorios a un oficial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, quien colocó un inmovilizador a su vehículo por no pagar el parquímetro, lo que le valió el apodo de "Lady Racista".

Las imágenes mostraron el momento en el que la señora jala al oficial que sujetaba una "araña", y en varias ocasiones le grita frases como: “¡Odio a los negros como tú! ¡Los odio por nacos! ¡Odio a los putos negros como tú, culeros! ¡Porque negros está bien, pero culeros los odio, maldito!”.

Apple presentó este martes el iPhone 17, con un diseño renovado, pantalla de 6.3 pulgadas y la incorporación de ProMotion a 120 Hz en todos los modelos.

Apple lanza iPhone 17, el más fino. ¿Cuándo es la preventa y cuánto valdrá en México?

El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) descubrieron un nuevo linaje de Mamut que habitó en el noroeste de la Cuenca de México.

El INAH y la UNAM revelan la existencia de un linaje de mamut hasta ahora desconocido

La lluvia de estrellas Perseidas será visible esta noche en México ¡No te la pierdas!

La lluvia de meteoros Perseidas alcanzará su punto máximo el 12 de agosto

La lluvia de Perseidas se acerca: ¿dónde y cuándo ver el espectáculo? Detalles aquí

La civilización maya pudo haber superado los 16 millones de habitantes.

La civilización maya pudo superar los 16 millones de habitantes, revela estudio

El astronauta Jim Lovell, comandante de la misión espacial Apolo 13, murió a los 97 años de edad, informó la NASA.

El astronauta Jim Lovell, comandante que salvó misión Apolo 13, muere a los 97 años

La 'zona muerta' del Golfo de México, un área con poco o ningún oxígeno- tiene este año 7 mil 085 kilómetros cuadrados, un 21% menos que las estimaciones.

La "zona muerta" del Golfo se reduce; científicos celebran avance a la meta ambiental

China crea la primera abeja teledirigida, que puede utilizarse para espionaje

China desarrolla la primera abeja teledirigida para buscar supervivientes… o espiar

Sak-Bahlán, ciudad de los lacandones rebeldes, resurge entre la selva chiapaneca

CLOSE UP ¬ Grok: el chatbot que hace eco del racismo y extremismo de Elon Musk y X

