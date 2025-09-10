VIDEO ¬ Extranjero agrede a guardia de seguridad en la Roma; dice ser Cónsul español

El español señalado por una agresión contra un guardia de seguridad de un edificio en la Alcaldía Cuauhtémoc provocó indignación en redes sociales, donde señalan al hombre como Cónsul del país ibérico.

Ciudad de México, 9 de septiembre (SinEmbargo).– Un hombre, supuestamente Cónsul español, se encuentra en el centro de la controversia por una agresión cometida en un edificio de la colonia Roma, en la Ciudad de México. El video de los hechos, viral en redes sociales, lo muestra agrediendo al guardia del recinto, además de romper el radio del trabajador, en medio de un berrinche captado por las cámaras de seguridad.

En las imágenes difundidas por el periodista de nota roja, Carlos Jiménez, se puede ver como el español, visiblemente molesto, se introduce por detrás del escritorio en el lobby del edificio y se lanza contra el guardia de seguridad. Ambos forcejean y el primero logra quitarle el radio al guardia, y procede a destruirlo.

El guardia llama a dos compañeros que inmediatamente se presentan en el vestíbulo y es entonces que el agresor retrocede. El acompañante del español, que a lo largo del incidente le pide que pare y lo llama en varias ocasiones por su nombre, "Álvaro", también retrocede.

EL ESPAÑOL VIOLENTO PRESUME SER CÓNSUL

Son los documentos con los q se identificó Álvaro Vargas Correa.

Dijo ser Cónsul y tener inmunidad diplomática.

Así insultó, aventó, rompió el radio… de un guardia en @AlcCuauhtemocMx

Ya alistan denuncia en @FiscaliaCDMX y @SRE_mx pic.twitter.com/6rx3ZIxJmt — Carlos Jiménez (@c4jimenez) September 9, 2025

El hecho es atestiguado por un trabajador de aplicación, que está ahí con un paquete de una cafetería.

Las versiones sobre lo ocurrido varían: medios locales indican que el conflicto habría empezado por un malentendido por el pedido que llevaba el trabajador de aplicación. Sin embargo, otros mencionan que la agresión habría ocurrido cuando el guardia de seguridad le solicitó una identificación al hombre de nacionalidad española para poder entrar al recinto.

De acuerdo con la información difundida por el periodista Carlos Jiménez, el agresor identificado como Álvaro Vargas Correa presume ser Cónsul de España en México y contaría con inmunidad diplomática. Los hechos ocurrieron en la Alcaldía Cuauhtémoc, en la CdMx, en el circuito Roma-Condesa, zona donde suelen habitar una gran cantidad de personas extranjeras, incluidos estadounidenses y españoles.

De acuerdo con medios locales, la Fiscalía General de Justicia de la capital, así como la Secretaría de Relaciones Exteriores del Gobierno federal, ya investigan el caso para proceder contra el agresor del guardia de seguridad.

En esta zona del centro de la capital mexicana se han presentado en los últimos tiempos varios casos que se han hecho virales en redes sociales a partir de los videos que se han grabado de diversos incidentes.

Uno de ellos es el de Ximena Pichel, conocida como "Lady Racista". La modelo de origen argentino saltó a la fama el pasado 5 de julio cuando se difundió un video en el que se la observa insultando con comentarios discriminatorios a un oficial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, quien colocó un inmovilizador a su vehículo por no pagar el parquímetro, lo que le valió el apodo de "Lady Racista".