Ministro israelí plantea construir un vecindario de lujo sobre las ruinas de Gaza

El Ministro de Seguridad Nacional de Israel abogó por construir un "vecindario de lujo" sobre las ruinas de Gaza. mientras tanto, las fuerzas israelíes derribaron la torre de viviendas más alta de la Franja.

MADRID 15 Sep. (EUROPA PRESS).- El Ministro de Seguridad Nacional de Israel, el ultraderechista Itamar Ben Gvir, propuso este lunes construir un "vecindario de lujo" sobre las ruinas de la Franja de Gaza, al tiempo que defendió la importancia de promover una "migración voluntaria" fuera del enclave palestino una vez finalice la ofensiva.

"Vamos a terminar la misión, a ocupar Gaza y a impulsar un proceso migratorio", apuntó durante una intervención ante altos cargos de la Policía israelí con motivo de un brindis celebrado de cara a la festividad de Rosh Hashaná, el año nuevo judío.

Así, aseguró que una vez se cumple con lo previsto, "se establecerá en la zona un vecindario en el que residirán los agentes de Policía". "Cerca de la costa. Será perfecto", afirmó, al tiempo que describió este vecindario como "lujoso" y con vistas al Mediterráneo.

"Ha llegado el momento de asentarse, de la migración voluntaria (de gazatíes). Hay que imponer la pena de muerte para todos aquellos terroristas", apuntó, según informaciones recogidas por el diario The Times of Israel.

Así se refirió a la propuesta de ley presentada para aplicar la pena de muerte a los "terroristas palestinos" después del ataque perpetrado la semana pasada en Jerusalén, donde se registró un tiroteo en una parada de autobús que se saldó con seis muertos.

Sin embargo, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, aseguró que su Gobierno no está buscando un "reasentamiento" en Gaza a pesar de que varios ministro de su Gabinete así lo han solicitado.

Derriban torre habitacional más alta de Gaza

El Ejército de Israel llevó a cabo un ataque con misiles contra la torre residencial Ghefari, una de las más altas de la ciudad de Gaza, debido a la supuesta presencia de "infraestructura terrorista" del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) en su interior.

"Instalaron equipos de recopilación de inteligencia en el edificio y establecieron puestos de observación para supervisar la ubicación de los soldados israelíes en la zona y promover complots terroristas contra el Estado de Israel y nuestras fuerzas", indicó en un comunicado publicado en redes sociales

El Ejército israelí aseguró que se tomaron medidas "para reducir al máximo" los daños contra la población civil, incluyendo un aviso de evacuación, la utilización de "armas de precisión", así como "información de Inteligencia adicional".

Poco antes, el portavoz en árabe de las Fuerzas de Defensa de Israel, Avichai Adraee, emitió una orden de evacuación en la zona y había pedido a la población que se desplazase "inmediatamente" hacia la zona humanitaria de Al Mawasi ante el "inminente" ataque.

Vídeos publicados por medios palestinos muestran el bombardeo contra el edificio residencial y su posterior derrumbe. Esto se produce después de que tres personas murieron en un ataque registrado cerca de una rotonda contra tiendas de campaña en el barrio de Tel al Haua, en el suroeste de la ciudad de Gaza.

El Ejército israelí lleva varios días perpetrando ataques "de precisión" contra infraestructuras terroristas que supongan una "amenaza directa a sus fuerzas" y atacó ya numerosos edificios residenciales en el enclave palestino, donde han muerto ya más de 64 mil 900 palestinos desde que se inició la ofensiva israelí, desatada tras los ataques ejecutados el 7 de octubre de 2023.