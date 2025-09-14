Protestas propalestinas ocasionan cancelación de última etapa de la Vuelta a España

Europa Press

14/09/2025 - 2:55 pm

La organización de la Vuelta a España dio por cancelada la última etapa debido a las protestas propalestinas durante el recorrido previsto por Madrid.

Los manifestantes a favor de Palestina invadieron varias zonas del recorrido de la etapa final de la Vuelta Ciclista a España, que se realizaba en Madrid.

MADRID, 14 de septiembre (EUROPA PRESS).- La organización de la Vuelta ciclista a España dio por cancelada la última etapa debido a las protestas propalestinas durante el recorrido previsto por el centro de Madrid.

Los manifestantes invadieron varias zonas del recorrido de la etapa final de la Vuelta Ciclista a España, protagonizando así los primeros incidentes.

Policías antidisturbios de Madrid tuvieron que realizar cargas policiales ante el lanzamiento de las vallas de contención y de botellas en la meta de la etapa final de la Vuelta Ciclista a España en la capital. Concretamente, en la zona de El Paseo del Prado, desde Atocha, aumentó la tensión mientras el pelotón de la Vuelta intentaba entrar en la ciudad. La Policía tuvo que cargar contra ellos.

Los ciclistas se vieron obligados a parar en la entrada de Madrid por las protestas propalestinas en la última etapa de la Vuelta ciclista a España.

Después de unos minutos parados, el pelotón reanudó la marcha en una carrera neutralizada, pero se vio obligado a volver a parar a los pocos metros.

Ante esta situación, la organización dio por cancelada la etapa, por lo que los ciclistas se bajaron de las bicicletas y abordaron los coches de sus equipos.

Manifestantes se enfrentan con policías en Madrid

Policías antidisturbios de Madrid cargaron contra manifestantes propalestina que protestaban en el recorrido de la etapa final de la Vuelta a España, luego de que empezaron a lanzar las vallas de contención y botellas en la meta.

Manifestantes invadieron varias zonas del recorrido de la etapa final de la Vuelta Ciclista a España debido a las protestas a favor de Palestina, protagonizando así los primeros incidentes.

La organización de la Vuelta anunció alrededor de las 17:30 horas (hora local) un cambio de recorrido en la etapa final que no había sido comunicado previamente y que cambió la entrada a Madrid.

En concreto, se evitó el paso por el centro de Alcobendas y los ciclistas siguieron una variante de la ruta. Media hora más tarde, la organización de la Vuelta ciclista a España ha dado por cancelada la última etapa ante la imposibilidad de que los ciclistas continuaran el recorrido.

Pedro Sánchez respalda manifestación

Ante las manifestaciones ocurridas, el Presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez manifestó su "reconocimiento y respeto absoluto a los deportistas, pero también nuestra admiración a un pueblo como el español que se moviliza por causas justas como la de Palestina".

Asimismo, criticó que "la oposición ante la barbarie de Gaza no dice nada". "Tienen menos ideas que educación, pero en este contexto tan complejo en lo internacional España hoy brilla como ejemplo y como orgullo, ejemplo ante una comunidad internacional donde ve cómo España da un paso al frente en la defensa de los derechos humanos", añadió.

Igualmente, mostró su "orgullo de ver un país tan plural como el nuestro, tan diverso en lo territorial, pero que sin embargo nos ponemos todos de acuerdo en una causa justa como son los derechos humanos, así que viva los derechos humanos y viva al pueblo español".

Podemos celebra suspensión de la Vuelta a España

En el mismo sentido, la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, celebró este domingo la suspensión de la etapa final de la Vuelta Ciclista a España debido a las protestas propalestinas en Madrid, alegando que "este genocidio lo va a detener la gente decente en todo el mundo".

"Hoy la movilización social ha vuelto hacer lo que debería haber hecho el gobierno hace mucho tiempo. ¡La vuelta se para completamente en Madrid! Este genocidio lo va a detener la gente decente en todo el mundo", señaló a través de un mensaje en la red social X, antes Twitter.

Por su parte, la secretaria política y eurodiputada de la formación, Irene Montero, apeló a la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, asegurando que "el pueblo de Madrid" respondió a través de las movilizaciones al gesto de la dirigente dando "la mano al equipo de los genocidas".

"La movilización social contra el genocidio hace lo que debería haber hecho el Gobierno ¡La Vuelta se ha parado! A Ayuso, que hoy daba la mano al equipo de los genocidas, le ha respondido el pueblo de Madrid. No hay represión que pare la solidaridad. La Vuelta la gana Palestina", publicó en su perfil de X.

Así se ha expresado después de que la organización de la competición dio por cancelada la última etapa debido a las protestas propalestinas durante el recorrido previsto por el centro de Madrid.

Europa Press

Europa Press

Opinión en Video

Corrupción emblemática
Por Muna D. Buchahin

Corrupción emblemática

El Maldito Refresco
Por Alejandro Calvillo

El Maldito Refresco

Alito en Perú: el arte de internacionalizar el ridículo
Por Héctor Alejandro Quintanar

Alito en Perú: el arte de internacionalizar el ridículo

Mensajes para cínicos, ladrones y corruptos
Por Pedro Mellado Rodríguez

Mensajes para cínicos, ladrones y corruptos

Del timón, la tormenta y la 4T
Por Lorenzo Meyer

Del timón, la tormenta y la 4T

El huachicol del PRIAN
Por Fabrizio Mejía Madrid

El huachicol del PRIAN

¿Quién teme a Claudia Sheinbaum?
Por Juan Carlos Monedero

¿Quién teme a Claudia Sheinbaum?

Trump congeló la economía norteamericana
Por Mario Campa

Trump congeló la economía norteamericana

Elogio del aburrimiento
Por Óscar de la Borbolla

Elogio del aburrimiento

Una usurpadora en el Poder Judicial 
Por Álvaro Delgado Gómez

Una usurpadora en el Poder Judicial 

