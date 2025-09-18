Sheinbaum contradice a Bondi; Caro Quintero no fue entregado por orden de Trump, dice

Redacción/SinEmbargo

18/09/2025 - 9:38 am

La Presidenta Sheinbaum afirmó que el Gobierno de México tomó la decisión de entregar a Rafael Caro Quintero a EU, no fue una orden de Trump.

Luego de que la Fiscal General de EU, Pam Bondi, afirmó que Caro Quintero fue entregado por una orden de Donald Trump, la Presidenta Claudia Sheinbaum negó tal información y aclaró que la decisión fue tomada por autoridades mexicanas.

Ciudad de México, 18 de septiembre (SinEmbargo).- La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó este jueves que fue el Gobierno de México el que tomó la decisión de entregar a Rafael Caro Quintero a las autoridades de Estados Unidos (EU) y negó que la extradición del capo se diera por una orden de Donald Trump.

Las declaraciones de la mandataria mexicana se dan luego de que la Fiscal General estadounidense, Pamela Bondi, afirmó que el líder del Cártel de Guadalajara, acusado por el asesinado del agente de la DEA Enrique "Kiki" Camarena, fue extraditado por instrucciones del magnate.

Al respecto, la Jefa del Ejecutivo aclaró en su conferencia matutina que la entrega de 26 narcotraficantes a EU, entre quienes se encuentran Caro Quintero y otros exlíderes criminales, fue una decisión tomada por el Consejo de Seguridad Nacional.

"Fue una decisión de Seguridad Nacional, el envío de este importante número de personas de la delincuencia organizada [...] también había un petición del Gobierno y de la Fiscalía de Estados Unidos y se tomó la decisión de enviarlos por el Consejo de Seguridad Nacional a partir de la Ley de Seguridad Nacional", aclaró la Presidenta.

Sheinbaum recalcó que en este caso "sí había petición de ellos [EU], pero la decisión se tomó aquí en el Consejo de Seguridad por razones de Seguridad Nacional".

México entregó a Caro Quintero por orden de Trump: Bondi

Pamela Bondi publicó el miércoles un mensaje en su cuenta de X, antes Twitter, en el cual aseguró que el Gobierno mexicano entregó a Rafael Caro Quintero a EU por orden de Donald Trump, para que sean juzgado por la tortura y muerte del agente "Kiki" Camarena, ocurrido en 1985.

"En febrero, por orden del Presidente Trump, recibimos la custodia del asesino de Kiki desde México", afirmó la Fiscal General estadounidense.

En su publicación, Bondi contó que a principios del mes de septiembre le presentó al Presidente Donald Trump a la familia del agente de la DEA, "Kiki" Camarena.

"Kiki fue un héroe que perdió la vida luchando contra los cárteles en 1985. Su hijo, Enrique, ahora es juez en California y continúa con el orgulloso legado de su padre en la aplicación de la ley", publicó.

Rafael Caro Quintero, exlíder del Cártel de Guadalajara, fue extraditado a Estados Unidos el 27 de febrero del 2025, junto a otros 25 narcotraficantes que fueron detenidos por autoridades mexicanas y que son solicitados por la justicia estadounidense.

El "Narco de narcos" es acusado de conspirar para cometer el secuestro, tortura y asesinato de "Kiki" Camarena  en 1985, además de otros delitos como liderar una empresa criminal, posesión de armas de fuego y tráfico de drogas, incluyendo cocaína, heroína, marihuana y metanfetaminas.

