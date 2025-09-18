Nvidia invertirá 5 mil mdd en Intel: diseñarán chips para Inteligencia Artificial

Redacción/SinEmbargo

18/09/2025 - 3:03 pm

Nvidia anunció una inversión de 5 mil mdd en Intel para el desarrollo de chips para la IA.

El anuncio de esta inversión millonaria de Nvidia en Intel, dos grandes de la tecnología estadounidense elevó las acciones de la segunda un 30 por ciento hasta la tarde de este jueves en Wall Street, aunque los analistas sugerían calma.

Ciudad de México, 18 de septiembre (SinEmbargo).– La empresa de microchips Nvidia anunció este jueves que invertirá cinco mil millones de dólares en Intel y el lanzamiento de un proyecto conjunto para desarrollar productos para centros de datos y artículos informáticos de uso general, incluida la Inteligencia Artificial (IA).

Nvidia adquirirá acciones ordinarias de Intel por valor de 23.28 dólares la unidad hasta alcanzar los cinco mil millones de dólares siempre que la operación sea autorizada por las autoridades reguladoras, según reveló este jueves la compañía en un comunicado.

"La IA está impulsando una nueva revolución industrial y reinventando todos los niveles del hardware informático [...] Esta histórica colaboración une estrechamente el stack de computación acelerada y de IA de Nvidia con las CPU de Intel y el vasto ecosistema x86, una fusión de dos plataformas de primer nivel", aseguró el consejero delegado de Nvidia, Jensen Huang.

Un chip desarrollado por Nvidia.
Nvidia se ha convertido en uno de los gigantes de la tecnología de EU y del mundo. Foto: Europa Press

El anuncio de esta inversión millonaria entre dos grandes de la tecnología estadounidense elevó las acciones de Intel un 30 por ciento hasta la tarde de este jueves en Wall Street, de acuerdo con Bloomberg. Pero el sitio especializado indica que la mayoría de los analistas recomienda mantener las acciones: ni venderlas y comprarlas, debido a un potencial retorno negativo.

"Las plataformas líderes de Intel para centros de datos y aparatos de uso común, combinadas con nuestra tecnología de procesos, fabricación y capacidades avanzadas de empaquetado, complementarán el liderazgo de Nvidia en IA y computación acelerada para permitir nuevos avances en la industria", ha indicado, por su parte, el CEO de Intel, Lip-Bu Tan.

Esta inversión se sucede a la comunicada en agosto por el Gobierno de Donald Trump, cuando indicó que adquiriría el 9.9 por ciento del capital social de Intel por unos ocho mil 900 millones de dólares para reforzar el valor de una de sus principales firmas de semiconductores y crear empleos tecnológicos.

Dicha participación accionarial se financiaría con los cinco mil 700 millones de dólares en subvenciones previamente otorgadas a Intel, pero aún no pagadas, que se concedieron en virtud de la Ley CHIPS y Ciencia. Además, la compañía se embolsó tres mil 200 millones de dólares como parte del programa "Secure Enclave" (Enclave Seguro, en español).

Intel y Nvidia desarrollarán chips para Inteligencia Artificial, entre otros productos. Foto: Europa Press

La inversión de ocho mil 900 millones de dólares se sumó a los dos mil 200 millones de dólares en ayudas CHIPS que Intel había recibido hasta entonces, lo que elevaría la inversión estatal a un total de 11 mil 100 millones de dólares.

En noviembre de 2024,  Nvidia reemplazó a Intel en el promedio industrial Dow Jones, poniendo fin a 25 años de presencia de una empresa pionera en semiconductores que se ha quedado atrás mientras Nvidia dominaba el mercado de chips que operan sistemas de IA.

El 9 de julio pasado, el gigante tecnológico estadounidense Nvidia se convirtió, a los pocos minutos de la apertura de Wall Street, en la primera empresa cotizada en lograr alcanzar una capitalización de al menos cuatro billones de dólares.

Nvidia, fundada en 1993 y cuyas acciones acumulan en 2025 una revalorización de más del 18 por ciento, ha duplicado su capitalización bursátil en menos de año y medio, puesto que en febrero de 2024 superaba el umbral de los dos billones de dólares y unos meses después, en junio de 2014, alcanzaba una valoración de tres billones de dólares.

Intel subió un 30 por ciento en Wall Street tras el anuncio de Nvidia.
Intel subió un 30 por ciento en Wall Street tras el anuncio de Nvidia. David Zorrakino, Europa Press

Nvidia logró en su segundo trimestre fiscal, que comprende de mayo a julio de 2025, un beneficio neto de 26 mil 422 millones de dólares, lo que supone incrementar en un 59.2 por ciento las ganancias del mismo periodo del ejercicio anterior, según ha informado la empresa tecnológica.

Los ingresos de Nvidia sumaron en el trimestre un total de 46 mil 743 millones de dólares, un 55.6 por ciento más que un año antes y un 6 por ciento respecto de los primeros tres meses de su ejercicio, superando ligeramente las expectativas de la compañía.

En este sentido, la multinacional destacó que en el segundo trimestre no se registraron ventas de microhips avanzados H2O a clientes con sede en China. De este modo, en el primer semestre de su año fiscal, la compañía dirigida por Jensen Huang obtuvo un beneficio neto de 45 mil 197 millones de dólares, un 43.6 por ciento más que un año antes, mientras que sus ingresos sumaron 90 mil 805 millones de dólares, un 61.9 por ciento más.

De cara al tercer trimestre de su ejercicio fiscal, Nvidia prevé que los ingresos asciendan a 54 mil millones de dólares, con una desviación del 2 por ciento, asumiendo en las perspectivas que no se realizan envíos de microprocesadores H2O a China. Sin embargo, el anuncio de este jueves podría traerle mejores números para el cierre de año.

–Con información de Europa Press.

Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

