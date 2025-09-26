La Línea 1 del Metro de la CdMx cerrará temprano 3 fines de semana. AQUÍ los datos

La Línea 1 del Metro cerrará a las 22:00 horas en seis fechas de septiembre y octubre. Aquí te decimos en cuáles serán.

Ciudad de México, 26 de septiembre (SinEmbargo).- El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro informó ayer que la Línea 1 operará con un horario especial durante tres fines de semana consecutivos, ya que cerrará antes de lo previsto para permitir trabajos técnicos relacionados con la modernización de este tramo.

La medida se aplicará de forma temporal y contempla únicamente los sábados y domingos de los próximos días, lo que implica que los usuarios deberán ajustar sus tiempos de traslado y prever rutas alternas para evitar contratiempos en sus recorridos.

Si viajas a diario en esta línea, ¡toma nota!

¿Cuándo cerrará más temprano la Línea 1?

Las fechas confirmadas en que la Línea 1 cerrará más temprano, en punto de las 22:00 horas son:

Sábado 27 y domingo 28 de septiembre.

Sábado 4 y domingo 5 de octubre.

Sábado 11 y domingo 12 de octubre.

El STC Metro precisó que en esas jornadas los últimos trenes saldrán a las 21:30 horas desde las estaciones terminales Pantitlán y Chapultepec, a fin de garantizar el desalojo de andenes.

¿Por qué cerrará la Línea 1 más temprano?

El cierre anticipado tiene como objetivo la ejecución de pruebas del nuevo sistema de Control de Trenes Basado en Comunicaciones (CBTC), que será utilizado en los trenes modelo NM22 y NM16. Estas verificaciones resultan indispensables antes de la reapertura del tramo Chapultepec–Observatorio, actualmente en remodelación.

Asimismo, el STC subrayó que la modernización de la Línea 1, también conocida como Línea Rosa, responde a la necesidad de ofrecer un sistema más seguro y confiable, debido a que se trata de una de las líneas más antiguas y con mayor demanda de todo el Metro, lo que hace prioritario renovar tanto los trenes como la tecnología que los regula.

¿Cuáles serán las vías alternas durante el cierre de la Línea 1?

Para reducir afectaciones a los usuarios, el Gobierno capitalino pondrá en operación un servicio alterno de la Red de Transporte de Pasajeros (RTP). Estas unidades funcionarán a partir de las 22:00 horas en el tramo Pantitlán–Chapultepec y continuarán hasta la medianoche, que es el horario habitual de cierre del Metro.

Las autoridades señalaron que el apoyo con autobuses cubrirá las estaciones que quedarán sin operación durante el horario restringido, de modo que los traslados se realicen con continuidad en el mismo tiempo en que los trenes permanecen fuera de servicio.

El organismo reiteró el llamado a los pasajeros para planear con antelación sus recorridos y tomar en cuenta los cambios de horario, en especial quienes deban movilizarse en horas nocturnas durante los días señalados, cuando los trenes concluirán operaciones antes de lo habitual.

Con estas acciones, el Metro de la Ciudad de México busca consolidar un esquema de movilidad eficiente y con mejores estándares de seguridad para los millones de personas que diariamente dependen de este servicio de transporte público.