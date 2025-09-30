Colectivo exige a Sheinbaum que Gobierno federal atraiga caso del crematorio Plenitud

Sugeyry Romina Gándara

30/09/2025 - 10:42 am

El colectivo "Justicia para nuestros deudos" se manifestó frente a Palacio Nacional para pedir que el Gobierno federal atraiga el caso del crematorio Plenitud.

Artículos relacionados

El colectivo se manifestó frente a Palacio Nacional para pedir a la Presidenta Claudia Sheinbaum que el Gobierno federal atraiga el caso del crematorio Plenitud.

Ciudad de México, 30 de septiembre (SinEmbargo).- Integrantes del colectivo "Justicia para nuestros deudos" del crematorio Plenitud, donde a finales de junio fueron hallados 383 cuerpos apilados y cuya empresa entregaba a los familiares restos de animales en lugar de las cenizas de sus seres queridos, se manifestaron hoy a las afueras de Palacio Nacional para pedir a la Presidenta Claudia Sheinbaum que el Gobierno federal atraiga el caso, pues acusaron a la Administración estatal panista de Chihuahua de mantener un “silencio institucional”, de ocultar información, ignorar a las familias, cometer irregularidades y brindar posible protección en el caso.

Los manifestantes señalaron directamente a la Gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos, de mantener blindada la investigación. Dora Elena Delgado Barraza, vocera del colectivo, destacó que hay silencio oficial e incluso una protección a exfuncionarios, ya que la madre de la mandataria, María Eugenia Galván Antillón, actual presidenta del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) estatal, fue la responsable de autorizar los permisos al crematorio Plenitud cuando era titular de la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Coespris).

“Viajamos más de 300 mil kilómetros para pedir respuestas. Buscamos respuestas, y que el Gobierno federal atraiga el caso y que pueda, a través de él, que nosotros podamos tener justicia, una justicia restaurativa”, expresó.

Sobre el avance en las identificaciones, indicó que de los más de 383 cuerpos localizados en el crematorio, se han reconocido y entregado 67, mientras que en total se han identificado 86. Delgado Barraza destacó también que existe un rezago de 19 cuerpos que no han sido entregados, el cual se ha mantenido desde las primeras entregas y ha crecido con el tiempo.

“Desde la primera entrega, ese rezago se fue aumentando y ahorita, a tres meses, son 19 cuerpos. Me preocupa, no sólo a mí, al colectivo, que exista ese rezago. ¿Cómo es posible que estamos los familiares buscando esos cuerpos y tratando de identificar? ¿Cómo es posible que exista ese rezago?”, cuestionó.

Respecto al estatus de las investigaciones, la vocera afirmó: “No hay respuesta. Hay un silencio. Están blindados por el silencio, que lo entendemos, sabemos el motivo, porque está involucrada la madre de la Gobernadora, que fue quien era la titular de Coespris en el 2016, cuando le otorgaron los permisos a Plenitud. La Gobernadora está para cuidarnos, no para intimidarnos”.

El colectivo "Justicia para nuestros deudos" se manifestó frente a Palacio Nacional para pedir que el Gobierno federal atraiga el caso del crematorio Plenitud.
Las familias señalaron directamente a la Gobernadora María Eugenia Campos por blindar la investigación. Foto: Sugeyry Romina Gándara, SinEmbargo

Además, la activista destacó que hasta el momento tampoco el Gobierno de Chihuahua les ha dado información puntual sobre el caso: “El derecho a la información no lo tenemos en el tema del crematorio. No hay comunicación sobre el estatus de las investigaciones, sobre los señalamientos de las funerarias y sobre los funcionarios involucrados. No sabemos nada. Sólo ellos se dedican a tratar de intimidarnos”.

Los deudos recordaron que María Eugenia Galván Antillón, madre de la Gobernadora, se desempeñó como titular de la Coespris de 2016 a 2021, durante el Gobierno de Javier Corral Jurado. Fue en ese periodo cuando se autorizó el funcionamiento del crematorio Plenitud, propiedad de la familia Arellano Cuarón, ligada al Partido Acción Nacional (PAN) y al empresario Pablo Cuarón Galindo, quien fue Secretario de Educación y Deporte en esa Administración.

Cabe señalar que Galván Antillón, madre de Maru Campos, había ocupado cargos federales durante los sexenios de Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto. De 2007 a 2016 fue titular del Órgano Interno de Control (OIC) en la Comisión Federal de Competencia, y posteriormente asumió la dirección de la Coespris en Chihuahua.

En tanto, durante la conferencia matutina, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo – cuestionada al respecto– señaló que la investigación la lleva la Fiscalía de Chihuahua y que es ésta quien debe solicitar apoyo extra si lo requiere, pero hasta el momento “no ha pedido apoyo más que lo que normalmente se da, más lo que se ha dado los familiares”.

En cuanto a las familias de las víctimas, la mandataria dijo que la Secretaría de Gobernación (Segob) ha estado en contacto y ha apoyado a sus seres queridos.

Sugeyry Romina Gándara

Sugeyry Romina Gándara

Romina Gándara quería ser piloto aviador, pero la miopía cambió el plan. Amante de los tacos y el café. Empezó como locutora de radio, luego reportera y fotoperiodista en Chihuahua, cubriendo nota roja y temas de seguridad. Desde 2016, vive en Ciudad de México donde se ha dedicado a la cobertura de temas de seguridad víctimas de la violencia y, actualmente, la mañanera del pueblo. Conduce el noticiero A Las Dos, junto a Blanca Juárez, por SinEmbargo al Aire.

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Gustavo de Hoyos Walther

¿Gobernanza criminal?

"Existe la sospecha -que cada vez se parece más a una certeza- de que el crimen organizado...
Por Gustavo de Hoyos Walther
Salvador Guerrero Chiprés

GAM: modelo de seguridad complementaria

"La suma de las cámaras de GAM a la red del C5 refuerza el carácter de la...
Por Salvador Guerrero Chiprés
Guadalupe Correa-Cabrera

Una guerra contra el pueblo… estadounidense

"Llama mucho la atención cómo en estos meses surgen grupos de choque en diversas partes del país,...
Por Guadalupe Correa-Cabrera
Jaime García Chávez

Vivir Ayotzinapa desde dentro

"En conjunto se advierte sobradamente que Ayotzinapa es una herida que no ha cicatrizado".
Por Jaime García Chávez
+ Sección

Opinión en Video

Un año con la oposición rota
Por Álvaro Delgado Gómez

Un año con la oposición rota

Cirugías estéticas en adolescentes, riesgosa tendencia y vacíos legales
Por Ana Lilia Pérez

Cirugías estéticas en adolescentes, riesgosa tendencia y vacíos legales

Dos notas sobre Claudia, AMLO y la oposición
Por Alejandro Páez Varela

Dos notas sobre Claudia, AMLO y la oposición

Redes de poder
Por Muna D. Buchahin

Redes de poder

Vender para vivir, Morir sin Saber
Por Alejandro Calvillo

Vender para vivir, Morir sin Saber

El funeral del tal Charles Kirk
Por Héctor Alejandro Quintanar

El funeral del tal Charles Kirk

Adán Augusto, a un paso del infierno
Por Pedro Mellado Rodríguez

Adán Augusto, a un paso del infierno

Distantes y distintos
Por Lorenzo Meyer

Distantes y distintos

Trump en la ONU
Por Fabrizio Mejía Madrid

Trump en la ONU

Trump huele a azufre: Petro en la ONU
Por Juan Carlos Monedero

Trump huele a azufre: Petro en la ONU

+ Sección

Galileo

La OMS aseguró que el paracetamol y las vacunas no provocan autismo en recién nacidos, con lo que desmintió las afirmaciones hechas por Donald Trump.

¿Paracetamol y vacunas causan autismo? ¡Mentiraaa!, dice la OMS. Desmiente a Trump

Diseñan en México primer vehículo que funciona con hidrógeno para movilidad sustentable.

Mexicanos crean "Hidrobinisa", el primer auto que opera con hidrógeno y no contamina

Apple presentó este martes el iPhone 17, con un diseño renovado, pantalla de 6.3 pulgadas y la incorporación de ProMotion a 120 Hz en todos los modelos.

Apple lanza iPhone 17, el más fino. ¿Cuándo es la preventa y cuánto valdrá en México?

El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) descubrieron un nuevo linaje de Mamut que habitó en el noroeste de la Cuenca de México.

El INAH y la UNAM revelan la existencia de un linaje de mamut hasta ahora desconocido

La lluvia de estrellas Perseidas será visible esta noche en México ¡No te la pierdas!

La lluvia de meteoros Perseidas alcanzará su punto máximo el 12 de agosto

La lluvia de Perseidas se acerca: ¿dónde y cuándo ver el espectáculo? Detalles aquí

La civilización maya pudo haber superado los 16 millones de habitantes.

La civilización maya pudo superar los 16 millones de habitantes, revela estudio

El astronauta Jim Lovell, comandante de la misión espacial Apolo 13, murió a los 97 años de edad, informó la NASA.

El astronauta Jim Lovell, comandante que salvó misión Apolo 13, muere a los 97 años

La 'zona muerta' del Golfo de México, un área con poco o ningún oxígeno- tiene este año 7 mil 085 kilómetros cuadrados, un 21% menos que las estimaciones.

La "zona muerta" del Golfo se reduce; científicos celebran avance a la meta ambiental

China crea la primera abeja teledirigida, que puede utilizarse para espionaje

China desarrolla la primera abeja teledirigida para buscar supervivientes… o espiar

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
Un Juez de Nueva York ordenó a TV Azteca, de Ricardo Salinas Pliego, retirar una demanda en México por la que ha evadido el pago de 580 millones de dólares.
1

Juez de EU ordena a TV Azteca retirar demanda en México. Si lo hace, tendrá que pagar

La Secretaría de Bienestar dio a conocer este lunes cómo será el proceso para la entrega de tarjetas a las nuevas beneficiarias de la Pensión Mujeres Bienestar.
2

Pensión Mujeres Bienestar: ¿Cómo y cuándo se darán tarjetas a nuevas beneficiarias?

Claudia Sheinbaum Pardo (CSP) señaló que Ricardo Salinas Pliego politiza la deuda fiscal que tiene en México y va a medios en Estados Unidos para victimizarse.
3

CSP se reunirá con acreedores de Salinas Pliego en EU; quiere politizar deuda, acusa

Los "incels" son una comunidad en línea unida por la idea de que los hombres son víctimas por su incapacidad para establecer y mantener relaciones con mujeres.
4

“Algo malo pasará”, amenazan incels en redes. Escuelas de la UNAM suspenden clases

Trump urge a élite militar de EU a prepararse.
5

Trump urge a la élite militar a estar lista para enfrentarse a una “invasión interna”

Lex Ashton, asesino de un estudiante del CCH
6

Lex Ashton anunció su suicidio, y advirtió: “No pienso irme solo”. Y fue al CCH, y...

Adán Augusto se dice dispuesto a comparecer por el caso Requena.
7

DATOS ¬ Adán ayudó a la familia de Hernán Bermúdez a registrar más de 10 empresas

Izamal, Pueblo Mágico de Yucatán
8

Un Pueblo Mágico amarillo seduce con su belleza y su riqueza histórica y gastronómica

El Tren Suburbano anunció la variación de la frecuencia en la prestación de servicio durante la semana del 27 de septiembre al próximo cuatro de octubre.
9

¡Prepárate! El Tren Suburbano cambia su servicio del 27 de septiembre al 4 de octubre

La Gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle, volvió a referirse al caso de la maestra jubilada Irma Hernández Cruz.
10

ENTREVISTA ¬ Trauwitz miente, cobarde: Nahle. "El huachicol fiscal inició con Peña"

Los "incels" son una comunidad en línea unida por la idea de que los hombres son víctimas por su incapacidad para establecer y mantener relaciones con mujeres.
11

Los “incels”, como el presunto agresor del CCH, se mueven entre manadas virtuales...

Miguel Ángel García-Hernández, un migrante mexicano, murió tras varios días en coma. Fue una de las víctimas del tiroteo en un centro del ICE en Dallas, Texas.
12

Mexicano muere luego de pasar varios días en coma tras tiroteo contra ICE en Dallas

Un año con la oposición rota
13

Un año con la oposición rota

Gente mueren en pasillos de hospitales por falta de medicina: Salinas Pliego
14

VIDEO ¬ Gente muere en pasillos de hospitales por falta de medicina: Salinas Pliego

Del plato a la boca se cae el presupuesto contra la corrupción
15

Del plato a la boca se cae el presupuesto contra la corrupción

Destacadas

Ver sección
Destacadas
La Presidenta Sheinbaum anunció que su Administración presentará una normativa nueva para transporte de gas LP, a raíz de la explosión de una pipa en la CdMx.
1

Gobierno federal alista nuevas reglas para transportar gas LP tras explosión de pipa

El colectivo "Justicia para nuestros deudos" se manifestó frente a Palacio Nacional para pedir que el Gobierno federal atraiga el caso del crematorio Plenitud.
2

Colectivo exige a Sheinbaum que Gobierno federal atraiga caso del crematorio Plenitud

Trump urge a élite militar de EU a prepararse.
3

Trump urge a la élite militar a estar lista para enfrentarse a una “invasión interna”

Claudia Sheinbaum Pardo (CSP) señaló que Ricardo Salinas Pliego politiza la deuda fiscal que tiene en México y va a medios en Estados Unidos para victimizarse.
4

CSP se reunirá con acreedores de Salinas Pliego en EU; quiere politizar deuda, acusa

Miguel Ángel García-Hernández, un migrante mexicano, murió tras varios días en coma. Fue una de las víctimas del tiroteo en un centro del ICE en Dallas, Texas.
5

Mexicano muere luego de pasar varios días en coma tras tiroteo contra ICE en Dallas

La Presidenta Sheinbaum presentará un plan integral de salud mental a raíz del paro de actividades en la UNAM debido a supuestas amenazas de grupos de "incels".
6

Comunidades virtuales “incels” preocupan al Gobierno. CSP anuncia programa integral

La Presidenta enumera los avances de su primer año.
7

De los trenes a la Reforma Judicial: la Presidenta enumera los avances del primer año

Omar García Harfuch, titular de la SSPC, anunció la detención de Juan Pablo “N”, alias “El Chuki”, "identificado como piloto aviador del Cártel de Sinaloa".
8

“El Chuki”, presunto piloto aviador del Cártel de Sinaloa, es detenido en Badiraguato

Adán Augusto se dice dispuesto a comparecer por el caso Requena.
9

DATOS ¬ Adán ayudó a la familia de Hernán Bermúdez a registrar más de 10 empresas

Ley de Amparo genera opiniones divididas en el Senado
10

Ley de Amparo crea debate en Parlamento Abierto; organizaciones plantean inquietudes

Trump y demócratas, sin consenso; posible cierre administrativo.
11

Fracasa reunión entre Trump y demócratas; crece riesgo de cierre del Gobierno federal

Repartidor logra escapar de una redada del ICE.
12

VIDEO ¬ Repartidor burla redada del ICE en bicicleta; logra escapar de 10 agentes