PuntosYComas ¬ El proceso para conformar nuevos partidos avanza a cuentagotas

Un requisito básico para aspirar al registro como nuevo partido político es que las organizaciones participantes, en su carácter de asociaciones civiles, realicen 20 asambleas estatales, con una participación mínima de 3 mil ciudadanos en cada una de ellas, o en su defecto, 200 asambleas distritales con una afluencia de por lo menos 300 personas en cada uno de esos eventos.

Ciudad de México, 2 de octubre (SinEmbargo).- A ocho meses de ser autorizadas por el Instituto Nacional Electoral para participar en el proceso de constituir nuevos partidos políticos, lo que les obligaría a realizar 20 asambleas estatales o en su defecto, 200 asambleas distritales, además de afiliar a un mínimo de 256 mil 30 ciudadanos, al cierre de septiembre, sólo cinco organizaciones muestran algún avance visible.

La organización que ha logrado mejores resultados tendría apenas un 56.31 por ciento de los ciudadanos afiliados requeridos, aunque hasta la fecha no ha realizado ninguna asamblea estatal o distrital.

La organización que hasta el último corte, correspondiente al miércoles 1 de octubre del 2025 tenía mayores avances en la afiliación de simpatizantes, en su propósito de constituirse como partido político nacional, es México Tiene Vida A. C., que oficialmente ha registrados ante el Instituto Nacional Electoral 144 mil 186 personas. En tanto que en lo que corresponde a asambleas realizadas en ocho meses, quien aparece en primer lugar es la organización Construyendo Sociedades de Paz, con 182 asambleas distritales realizadas y un total de 108 mil 499 afiliados, el 42.35 por ciento del mínimo que le exige la ley.

MÉXICO TIENE VIDA

La organización México Tiene Vida ya cuenta con registro como partido político local en el estado de Nuevo León y es presidido por Jaime Ochoa Hernández. Sin embargo, los representantes legales ante el INE son Eduardo Zamarripa Cortés, quien en 2024 fue candidato a diputado local para el Congreso neoleonés postulado por el Partido Vida Nuevo León, y Jorge Garza Talavera, quien en el 2023 fue aspirante a consejero electoral del Instituto Nacional Electoral. Hasta ayer, primero de octubre de 2015, este partido tenía oficialmente 18 mil 587 afiliados en el estado de Nuevo León.

Aunque a nivel nacional tiene registrados 144 mil 186 afiliados hasta el miércoles 1 de octubre del 2025, esta organización notificó al Instituto Nacional Electoral que realizaría 20 asambleas estatales, de las cuales hasta la fecha no ha llevado a cabo ninguna.

El 12 de julio del 2023, en la presentación oficial del partido Vida en Nuevo León, su dirigente Jaime Ochoa Hernández explicó: “No somos ni de izquierda, pero sabemos que hay cosas muy interesantes, pero tampoco de derecha, entonces vamos a recoger lo mejor de estas dos vertientes y vamos a ofrecer una opción distinta, futurista, porque es pensada en el futuro en el país que todos soñamos”.

Jaime Ochoa Hernández, quien se presentó como presidente del Consejo Colegiado de Dirección del partido Vida: “Como valor fundamental en nuestra vida, consideramos a la familia como piedra angular de nuestra sociedad, reconocemos que la fortaleza de una nación radica en la solidez de sus familias, por lo que promoveremos políticas públicas que apoyen y consoliden el núcleo familiar en Nuevo León”.

HERENCIA DEL PES

Hasta el corte de este miércoles 1 de octubre del 2025, la organización Construyendo Sociedades de Paz, que promueve un partido político con ese mismo nombre, tenía registrados ante el INE 108 mil afiliados, que representan el 42.35 por ciento de los 256 mil 30 que son necesarios para aspirar al registro oficial como partido político nacional.

De manera paralela, Construyendo Sociedades de Paz es la organización que más asambleas distritales ha realizado en los más recientes ocho meses, con un total de 186, el 93 por ciento de las 200 que deberá llevar a cabo como requisito para aspirar al registro como partido políico nacional. Esta organización, que tiene respaldo de iglesias evangélicas es la que está más cerca de realizar su asamblea nacional consitutiva la cual deberá llevar a cabo a más tardar el 25 de febrero del 2026.

Los exdirigentes del Partido Encuentro Solidario y del Partido Encuentro Social, los dos PES que perdieron sus registros oficiales en 2018 y 2021, Armando González Escoto y Hugo Eric Flores Cervantes, aparecen como promotores de la organización Construyendo Sociedades de Paz A. C., que impulsa el partido que se llamaría Construyendo Solidaridad y Paz. Flores Cervantes es actualmente Diputado federal por Morena y presidente de la Comisión Jurisdiccional en el Palacio Legislativo de San Lázaro.

MUCHACHOS DE CLAUDIO

La organización que aparece en tercer lugar por el número de afiliados registrados hasta el miércoles 1 de octubre del 2025 es Personas Sumando en 2025, con 76 mil 830 ciudadanos inscritos, el 30 por ciento del mínimo que requiere para aspirar al registro. Y en cuanto a asambleas distritales ha realizado hasta la fecha 115, el 57.5 por ciento de las 200 que necesita para poder solicitar su registro oficial como partido político en febrero del 2026.

Personas Sumando en 2025, pretende formar el partido que se llamaría Somos México y aglutina a quienes integran la llamada Marea Rosa, cuya cabeza visible es el experredista Guadalupe Acosta Naranjo. El Partido de la Revolución Democrática perdió su registro oficial el año pasado. Otros de sus promotores son parte de las organizaciones de derecha que aglutina el empresario Claudio X. González.

En respaldo de la formación del partido Somos México se han sumado políticos como Edmundo Jacobo Molina, quien se desempeñó, hasta el 2023, durante más de 14 años, como Secretario Ejecutivo del Instituto Nacional Electoral (INE); Carlos Ferrer Silva, ex titular de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral, que dejó el órgano electoral junto con Jacobo Molina, y el exconsejero presidente del Instituto Federal Electoral, Leonardo Valdés Zurita.

OTROS DOS

La organización conocida como Movimiento Ambientalista Social por México, promueve un partido político que se llamaría MasxMex y hasta el miércoles 1 de octubre delk 2025 ya tendría registradas en su padrón de afiliados a 39 mil 44 ciudadanos, el 15.24 de los 256 mil 30 que necesita como mínimo para aspirar a ser partido político. Hasta la fecha, esta organización apenas ha realizado 2 de las 200 asambleas distritales ue le exige la ley para aspirar al registro como partido políico.

Sus representantes legales ante el Instituto Nacional Electoral son Mauricio Soto Caballero, Esmeralda Badillo Barba, Mónica Yuliana Aros Salcido y Karla Alejandra Badillo Barba. ¿Quiénes son estos personajes? ¿A qué corriente política pertenecen?

El 31 de enero del 2024 la plataforma digital Infobae publicó que en 2019, Nicolás Mollinedo, exchofer de Andrés Manuel López Obrador, cuando el ahora expresidente se desempeñó como Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, convocó a una conferencia de prensa para presentar a su nueva organización, con miras a convertirla en partido político y participar en las elecciones de 2021. Junto con el actor Ariel López Padilla, el empresario Mauricio Soto Caballero y Esmeralda Badillo Barba, el exchofer de AMLO lanzó el ”Movimiento Ambientalista Social por México (Más X México)”. Esta organización pretende ahora convertirse en partido político en el 2026.

También aparece entre las cinco organizaciones que tienen más ciudadanos afiliados la Agrupación Política Nacional llamada Que Siga la Democracia, que pretende fundar el partido político Que siga la Democracia, con 30 mil 637 ciudadanos registrados, el 11.96 por ciento del mínimo que necesita para aspirar al registro.Hasta el miércoles 1 de octubre del 2025, Que Siga la Democracia ya había realizado 45 asambleas distritales, el 22.5 por ciento de las 200 que le exige la ley.

Los principales promotores del partido Que Siga la Democracia son son los morenistas Edgar Francisco Garza Ancira y Gabriela Georgina Jiménez Godoy. El pasado 20 de febrero del 2025 el periódico El Financiero publicó que Edgar Francisco Garza Ancira estaba sometido a un proceso sancionador de parte de Morena debido a que, siendo militante del Movimiento de Regeneración Nacional estaba promoviendo el nuevo partido político Que Siga la Democracia, lo cual está orhibido por los estatutos del partido de la Cuarta Transformación. “Que Siga la Democracia” fue creado en 2021 por la ahora Vicecoordinadora del Grupo Parlamentario Morena en San Lázaro, la diputada federal Gabriela Georgina Jiménez Godoy.

Las organizaciones que pretendan convertirse en partidos políticos deben cumplir dos requisitos básicos: realizar 20 asambleas estatales, a las que acuda un mínimo de 3,000 personas; o en su defecto, llevar a cabo 200 asambleas distritales, con una participación comprobada de por lo menos 300 simpatizantes. La organización deberá informar también a la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos, la celebración de su asamblea nacional constitutiva, la cual deberá realizarse a más tardar el 25 de febrero de 2026.

Además, para poder solicitar su registro oficial como nuevo partido político, las organizaciones deberán tener un padrón de militantes registrados de por lo menos 256 mil 30 personas, equivalentes al 0.26 por ciento del Padrón Electoral Federal que se utilizó en los comicios inmediatamente anteriores, realizados el 2 de junio del 2024, cuando había inscritos 98 millones 472 mil 789 ciudadanos. Cumplidos estos requisitos, la organización podrá presentar la solicitud de registro como Partido Político Nacional dentro del período comprendido del 2 al 27 de febrero de 2026. El trámite será resuelto por el Instituto Nacional Electoral a más tardar en julio del 2026.