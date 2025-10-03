Una historia del pequeño Mozart en aventuras, viajes, con pastores y prodigios

Obed Rosas

03/10/2025 - 10:00 am

El maestro Mario Iván Martínez habló con SinEmbargo sobre su libro De viajes, pastores y prodigios (Alfaguara) un texto con ilustraciones del maestro Juan Gedovius en el que habla sobre un viaje lleno de percances que realizó un pequeño Mozart.

Ciudad de México, 3 de octubre (SinEmbargo).– El maestro Mario Iván Martínez, actor, productor, escritor y cantante, escribe un texto para visitar la infancia, los eventos más cruciales, más novelescos y más fascinantes de Johannes Chrysostomus Wolfgangus Theophilus Mozart, como parte de la serie que ha escrito de los personajes del arte que más admira como Vincent van Gogh, Sor Juana Inés de la Cruz y Francisco José Gabilondo Soler.

“Esta serie nació con De nidos, estrellas y girasoles, el niño Vincent Van Gogh. Tuvimos la suerte de que este trabajo recibiera el premio de la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana como mejor libro infantil del año 2021. Eso nos llenó de sorpresa, de ánimo y nos encauzó para que el libro sobre Van Gogh se convirtiese sólo en el punto de partida. Después visitamos la infancia de nuestra décima musa, Sor Juana Inés de la Cruz. De niñas, disfraces y un soneto. El año pasado, a propósito del 90 aniversario de la creación de Cri Cri, el grillito cantor, De niños, pianos y un grillito”, comentó.

Fue así que este año se publicó De viajes, pastores y prodigios (Alfaguara), un texto con ilustraciones del maestro Juan Gedovius que vino de manera muy acorde con una temporada teatral en donde Mario Iván Martínez está revisitando el espectáculo Conoces a Wolfi. “Si se revisitaba este proyecto, había que renovarlo, había que encontrar otras aristas y naturalmente ahí están los viajes que realizaron los Mozart, en el siglo XVIII, cuando Don Leopoldo que trabajaba para el príncipe arzobispo de Salzburgo, pide permiso a su patrón para irse de gira con sus hijos y literalmente poner al descubierto el talento inusitado de sus hijos, porque hay que recordar que no era más Wolfi, sino también su hermana Nanel, quien tocaba el piano magníficamente y cantaba, sufrieron en esas giras azarosas, y esto es verídico, varios percances”.

“De pronto una rueda se desprende del carruaje y buscan refugio en casa de unos campesinos que les ayudan a repararla y quedan entonces en casa de estos campesinos varios días. Me pregunté: ¿Qué tal si aquí construyo una ficción plausible? ¿Qué tal si en esa casa de pastores vive un niño que toca la flauta de manera empírica? ¿Qué puede ocurrir? ¿Qué amistad puede desarrollarse o qué rivalidades? Incluso, ¿qué intercambios entre un niño como Wolfgang Amadeus Mozart, que ya a los 5 años es compositor, lee a primera vista, y un niño que toca  las melodías de sus antepasados?”, planteó.

Fue así que pudo reconstruir esta anécdota, siempre dentro del marco de la historia. “Te nutres de los datos, te nutres de los hechos reales y a partir de ahí creas conversaciones, creas personajes y desarrollas tu ficción, a veces algunos personajes tendrán que fundirse en uno, ciertas anécdotas tendrán que obviarse para irnos a las más novelescas, a las más interesantes, para que el cuento fluya, porque para datos Wikipedia, estas son ficciones pero que emanan de la realidad”.

En De viajes, pastores y prodigios hay además una sección donde se comparte con los niños el hecho de que Mozart adoptó a un pájaro estornino cuando ya era adulto. “Sabemos que Mozart fue un gran creador de melodías, muchas de sus melodías ya eran famosas en Viena y, entonces, la gente iba tarareando sus melodías en la calle y de pronto va en la calle y escucha que un pájaro estornino que venden en una tienda, como un perico, está gorjeando una de sus melodías, entonces, queda fascinado y lo compra de inmediato, pero la belleza de esta anécdota es que el pájaro gorjea la melodía, pero no exacta, hace su versión de la melodía y a Wolfgang le gusta tanto que adopta la melodía y la próxima vez que presenta ese concierto escribe en la partitura la variación del estornino”. 

“Entonces, también los apartados, al final, exhortan a los niños a actividades manuales, de investigación, que vayan más allá de la lectura, actividades que complementen y que logren ampliar la experiencia de leer estos libros. Y el niño que no le guste y que no quiera interrumpir el flujo del cuento, puede perfectamente irse sólo con la historia porque estas fichas de la sección ‘Sabías qué’ están claramente marcadas en otros colores, en una tipografía aparte y son opcionales“.

El maestro Mario Iván Martínez compartió que De Mozart, tubas y bemoles se estará presentando en el Julio Castilo los sábados y domingos a las 12:30, hasta el 19 de octubre, una obra que incluye la vida de Mozart para niños y Tubby, la tuba y que se vincula con De viajes pastores y prodigios.  “Naturalmente la colección estará disponible. Este libro está disponible en todas las plataformas de Penguin Random House, las librerías de prestigio, pero también aquellos que quieran conseguir un ejemplar autografiado lo pueden solicitar a través de nuestras oficinas en el 55 37 33 36 41 vía WhatsApp”. 

Obed Rosas

Obed Rosas

Obed Rosas es editor de la Unidad de Investigación y encargado de la sección de Libros de SinEmbargo, en donde también se ha desempeñado como Jefe de Mesa y Editor de Redes. Es conductor de Close UP y Co-conductor, junto a Álvaro Delgado, de Siete Días, programas de SinEmbargo Al Aire. Ha trabajado en otros medios como Expansión, Newsweek en Español y Revista Zócalo. Es licenciado en Comunicación y Periodismo por la FES Aragón de la UNAM y estudió, además, Lengua y Literatura Hispánicas en la Facultad de Filosofía y Letras de la misma casa de estudios.

