El IPAB líquida a CIBanco y revoca su licencia tras señalamientos de lavado de EU

Redacción/SinEmbargo

10/10/2025 - 8:09 am

CI Banco dejará de existir

Con su caída, CIBanco dejaría a más de tres mil empleados que serán despedidos cuando se vea obligado a cesar sus operaciones comerciales internacionales.

Ciudad de México, 10 de octubre (SinEmbargo).- El Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) dio a conocer este viernes que fue revocada la licencia de CIBanco y comenzó el proceso de liquidación de la firma financiera, luego de que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos señalara al banco de lavado de dinero el pasado 25 de junio.

"Derivado de la revocación de la autorización para organizarse y operar como Institución de Banca Múltiple a CIBanco, S.A., Institución de Banca Múltiple, por parte de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), la Junta de Gobierno del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) aprobó se proceda al Pago de Obligaciones Garantizadas, es decir, pagar a las personas ahorradoras de este banco aquellos depósitos que están protegidos en términos de la Ley de Protección al Ahorro Bancario y de la Ley de Instituciones de Crédito", indicó el IPAB en un comunicado.

El lunes 13 de octubre el IPAB iniciará el pago de la obligaciones garantizadas a las personas ahorradoras del banco, indicó el Instituto. Con su caída, CIBanco dejaría a más de tres mil empleados que serán despedidos cuando se vea obligado a cesar sus operaciones comerciales internacionales.

Los depósitos de los cuentahabientes en CIBanco están cubiertos por el IPAB hasta por 400 mil Unidades de Inversión por persona (tres millones 424 mil 262.40 pesos, al 10 de octubre de 2025). Esta cobertura, explicaron la autoridades, es aplicable sólo a aquellos productos considerados depósitos asegurados y que no sean objeto de exclusión de cobertura de conformidad con la Ley de Protección al Ahorro Bancario (LPAB) y demás disposiciones aplicables.

"El IPAB no garantiza, entre otros, depósitos a favor de accionistas, miembros del consejo de administración y de funcionarios de los dos primeros niveles jerárquicos de CIBanco, así como apoderados generales con facultades administrativas y gerentes generales, con independencia del saldo que mantengan depositado. No obstante, estas personas conservan su derecho ante la institución en liquidación", añadió el Instituto.

Las sucursales de CIBanco, S.A., Institución de Banca Múltiple en Liquidación, que se precisan a continuación permanecerán abiertas a partir del 13 de octubre de 2025, en un horario de lunes a jueves de 9:00 a 18:00 hrs. y viernes de 9:00 a 14:00 hrs. exclusivamente para consultas, aclaraciones o presentar una solicitud de pago de obligaciones garantizadas, no así para operaciones activas o de servicios.

ListadoSucursalesAbiertas

Según la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), los activos de CIBanco ascendieron a tres billones 102 mil 55 millones de pesos, lo que representó 26.7 por ciento de todo el sistema a junio pasado.

Desde el 25 de julio, el Tesoro había dado a conocer órdenes emitidas por FinCEN que prohíbirían ciertas transferencias de fondos que involucren a estas tres instituciones mexicanas y que constituyen las primeras acciones tomadas al amparo de la Ley de Sanciones contra el Fentanilo y la Ley FEND Off Fentanyl.

A raíz de las acusaciones del Gobierno estadounidense, el Banco de México asumió temporalmente la gestión de CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa con el objetivo de supervisar su operación, garantizar el cumplimiento de las regulaciones, y evitar afectaciones a las y los usuarios del sistema financiero.

Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

Opinión

