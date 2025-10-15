Mara Lezama y la UE impulsan cooperación para transformar sargazo en desarrollo

Redacción/SinEmbargo

14/10/2025 - 11:14 pm

La Gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama, se reunió con Josef Síkela, Comisario Europeo, y funcionarios federales para abordar el tema del sargazo.

Artículos relacionados

Artículos relacionados

Del sargazo a la economía azul: una oportunidad para el Gran Caribe

México monitorea arribo masivo de sargazo; se estima recolección de 100 mil toneladas

Plan contra sargazo avanza en Quintana Roo; proponen Parque de Economía Circular

La Gobernadora Mara Lezama está implementando acciones para aprovechar el sargazo en una oportunidad para la transformación de la economía de la entidad en un modelo de desarrollo sustentable con oportunidades sociales y económicas. 

Ciudad de México, 14 de octubre (SinEmbargo).- La Gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama, se reunió el día de hoy con Josef Síkela, Comisario Europeo, y el Secretario de cambio climático y desarrollo de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) José Luis Samaniego Leyva, para abordar el fortalecimiento en materia de economía circular y aprovechamiento sostenible del sargazo.

La Gobernadora destacó que la entidad se consolida como un referente mundial en innovación ambiental al transformar un desafío ecológico, como lo es el problema de la acumulación de sargazo en las costas, en una oportunidad de desarrollo sustentable.

“El sargazo es un fenómeno natural que no podemos evitar, pero sí podemos decidir cómo enfrentarlo. En Quintana Roo elegimos actuar con responsabilidad, innovación y visión de futuro”, subrayó la Gobernadora.

El Secretario de Ecología y Medio Ambiente (SEMA), Oscar Rebora Aguilera, indicó que el estado cuenta con la primera planta piloto de biogás en México el cual ya cuenta con certificaciones correspondientes.

El funcionario estatal explicó los múltiples beneficios ambientales, económicos y sociales de este proyecto. Entre estos se encuentran el aprovechamiento energético, la disminución de emisiones de gases contaminantes, el financiamiento por captura de carbono, la generación de empleo verde y la producción de fertilizantes orgánicos, entre otros.

Las proyecciones de este tipo de plantas estiman que dos de estas podrían procesar hasta 300 toneladas de sargazo por día, lo que permitiría consolidar un círculo virtuoso de detección, monitoreo y atención.

“Nuestro compromiso es brindar certeza y seguridad a quienes invierten en proyectos sustentables. En Quintana Roo hay reglas claras, acompañamiento técnico y voluntad política para hacer de la economía circular una realidad”, afirmó.

La Gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama, se reunió con Josef Síkela, Comisario Europeo, y funcionarios federales para abordar el tema del sargazo.
México monitorea los arribos masivos de sargazo con datos satelitales. Foto: Elizabeth Ruíz, Cuartoscuro

La Gobernadora recordó que la estrategia estatal contra el sargazo incluye la colaboración de la Secretaría de Marina, la Agencia Espacial Europea y el sector privado. Derivado de esta colaboración, Quintana Roo cuenta con el primer Centro de Monitoreo Satelital de Sargazo de América Latina que proporcionará pronósticos sobre esta alga y las afectaciones que ocasiona su acumulación.

Mara Lezama reiteró que la cooperación con la Unión Europea representa una alianza estratégica para fortalecer la economía verde y el desarrollo sustentable de la región.

“Cuando los gobiernos, las empresas y la sociedad trabajan juntos, los desafíos dejan de ser amenazas para convertirse en oportunidades. En Quintana Roo, con la fuerza de su gente y el respaldo de nuestra Presidenta, la transformación avanza”, concluyó.

En el encuentro participó el Embajador de la Unión Europea en México, Francisco André; el director para América Latina y el Caribe de la Dirección General de la Cooperación Internacional, Félix Hernández Chao; el jefe de Cooperación de la Unión Europea en México, Esteban Agne; así como autoridades federales y estatales.

Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Gustavo de Hoyos Walther

De inundaciones y liderazgos

"No sabemos si aprendió una lección de la conducta de su antecesor o si la Presidenta siente...
Por Gustavo de Hoyos Walther
Salvador Guerrero Chiprés

El colibrí ante la tragedia

"El Gobierno de la Ciudad de México, bajo la conducción de Clara Brugada, se sumó en Veracruz...
Por Salvador Guerrero Chiprés
Guadalupe Correa-Cabrera

Invasión a la vista… en América

"No sabemos cuál será el desenlace en una era en la que la antes potencia hegemónica va...
Por Guadalupe Correa-Cabrera
Jaime García Chávez

El deslinde de Sheinbaum, una necesidad para el país

"El deslinde de Claudia Sheinbaum es una necesidad para el país y, hay que decirlo, para ella...
Por Jaime García Chávez
+ Sección

Opinión en Video

El regocijo de los canallas
Por Álvaro Delgado Gómez

El regocijo de los canallas

Aduanales y contrabando
Por Ana Lilia Pérez

Aduanales y contrabando

Ruido y nueces
Por Alejandro Páez Varela

Ruido y nueces

Nepotismo honorario
Por Muna D. Buchahin

Nepotismo honorario

La nueva estrategia contra la salud
Por Alejandro Calvillo

La nueva estrategia contra la salud

El protagonismo discreto de Greta Thunberg
Por Héctor Alejandro Quintanar

El protagonismo discreto de Greta Thunberg

El tipo más perverso y cruel del mundo
Por Pedro Mellado Rodríguez

El tipo más perverso y cruel del mundo

La pax americana en época de Trump
Por Lorenzo Meyer

La pax americana en época de Trump

El nuevo régimen
Por Fabrizio Mejía Madrid

El nuevo régimen

Trump: el poder del perro
Por Juan Carlos Monedero

Trump: el poder del perro

+ Sección

Galileo

Investigadores demostraron que las enormes estatuas de la isla de Rapa Nui fueron transportadas de pie, "caminando", hasta su ubicación actual.

Científicos prueban que estatuas de la Isla de Pascua "caminaron" hasta su lugar

La investigación en vacunas contra el cáncer está dando pasos de gigante. Científicos están desarrollando una vacuna que combate tumores y podrían prevenirlos.

Vacuna basada en nanopartículas puede prevenir estos tipos de cáncer, revela estudio

Un equipo internacional de coliderado por el Instituto Geológico y Minero de España descubrió en Marruecos un fósil, bautizado como "Atlascystis acantha".

¿Cómo surgió la simetría en las estrellas de mar? Estudio de un fósil arroja claves

Un nuevo informe de la OMS advirtió que el aumento de la resistencia a los antibióticos esenciales representa una creciente amenaza para la salud global.

La OMS advierte que resistencia a antibióticos creció más del 40% en los últimos años

Un nuevo estudio revela que el consumo de refresco puede elevar el riesgo de padecer depresión

Un estudio revela que el consumo de refresco puede elevar riesgo de padecer depresión

¿Notas que algunas comidas se repiten o te dejan un sabor ácido horas después? No siempre se trata de una mala digestión, según la doctora Inés Bartolomé.

¿Por qué hay comidas que provocan reflujo y qué dice la ciencia de la mala digestión?

Por más de un año y medio, la fotógrafa y documentalista Diana Caballero recorrió el desierto de Sonora para registrar la vida secreta de las abejas solitarias

Las abejas solitarias del desierto mexicano a través del lente de Diana Caballero

Niño abraza a un perro en el Día Mundial del Perro sin Raza

¿Perros parlantes? Científicos de Hungría analizan si existe esta posibilidad

El raro fósil del "Dragón espada", un dinosaurio del Jurásico descubierto en Reino Unido.

El "dragón espada", nueva especie de dinosaurio marino, es descubierto en Reino Unido

Premio IMPI a la Innovación 2025.

Premio IMPI a la Innovación: Así puedes participar por un premio de 250 mil pesos

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
Torturan a mujeres en Puebla tras presunto robo.
1

VIDEO ¬ Tres mujeres señaladas de robar son rapadas y desnudadas en Puebla

El historiógrafo Jesús Vargas habla de la derecha en Chihuahua.
2

La derecha controló la educación y así derechizó a Chihuahua, dice Jesús Vargas

Menos de 30 agentes aduaneros controlaban el huachicol fiscal del país, reconoce la ANAM
3

Menos de 30 agentes aduaneros controlaban todo el huachicol fiscal del país: ANAM

4

El único procesado por Estafa Maestra en Zacatecas dice que los ladrones están libres

El doble feminicidio de Luna Giardina y su madre, cometido en Argentina por un militante ultraderechista cercano a ideólogos de Milei, conmocionó a la sociedad.
5

Un doble feminicidio despierta a Argentina: sí, el discurso de Milei tiene víctimas

Marina del Pilar Visa
6

EU le quitó la visa a 50 políticos y funcionarios en México. Pregunta: ¿Quiénes son?

Donald Trump advirtió a Javier Milei que, de no ganar las elecciones legislativas en unas semanas, el dinero no llegará a Argentina y EU "no será generoso".
7

Trump pone a Milei en aprietos: o gana elecciones o no habrá más dinero de rescate

En 2021 la escasez de agua para consumo humano llevó a habitantes de la región agrícola del municipio de Juan C. Bonilla a tomar la planta de  Bonafont, de la transnacional Danone, que hoy sigue cerrada.
8

Pueblos piden derogar Ley salinista que facilita el saqueo de agua a las empresas

Evangélicos cerca de conseguir su registro
9

#PuntosYComas ¬ Evangélicos cerca de conseguir su registro como partido político

El Secretario de Salud, David Kershenobich, anunció el día de hoy el arranque de la Campaña Nacional de Vacunación para la Temporada Invernal 2025–2026.
10

Campaña Invernal de Vacunación 2025: ¿Cuándo y a dónde acudir para protegerte?

El Gobierno federal informó que la cifra de muertos por las fuertes lluvias se elevó a 44: 18 en Veracruz, 16 en Hidalgo, nueve en Puebla y uno en Querétaro.
11

RADICALES ¬ Una historia conocida: opositores lucran con el dolor de los damnificados

Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz de 1980 envía carta a María Corina Machado
12

CARTA ÍNTEGRA ¬ "¿Por qué pedir a EU que invada Venezuela?": Pérez Esquivel a Corina

Pleno del TFJA
13

La 4T inicia renovación del TFJA: la Presidenta propone 3 magistradas y 2 magistrados

Detenidos por el caso de Kimberly.
14

Juez da prisión preventiva a detenidos por desaparición de Kimberly, alumna del CCH

Doña Evelia en Motul
15

¿Dónde se preparan los mejores huevos motuleños? Visitamos a Doña Evelia Arce

Destacadas

Ver sección
Destacadas
Trump amenaza a Hamás.
1

Trump amenaza a Hamás sobre armas: "Se desarmarán. Y, si no, los desarmaremos"

La Profepa levantó la clausura impuesta el pasado 3 de octubre al zoológico estatal “La Pastora”, debido al cumplimiento de las medidas correctivas ordenadas.
2

La Profepa reabre zoológico "La Pastora"; fundación informa mejoría de osa Mina

Gaby Mejía, regidora y exalcaldesa de Cuauhtémoc, Colima, es asesinada con su hermano.
3

Gaby Mejía, exalcaldesa de Cuauhtémoc, Colima, es asesinada; también matan al hermano

Kristi Noem
4

Cárteles y extremistas ofrecen recompensas por asesinar a agentes del ICE, alerta EU

El Secretario de Salud, David Kershenobich, anunció el día de hoy el arranque de la Campaña Nacional de Vacunación para la Temporada Invernal 2025–2026.
5

Campaña Invernal de Vacunación 2025: ¿Cuándo y a dónde acudir para protegerte?

Evangélicos cerca de conseguir su registro
6

#PuntosYComas ¬ Evangélicos cerca de conseguir su registro como partido político

El Gobierno federal informó que la cifra de muertos por las fuertes lluvias se elevó a 44: 18 en Veracruz, 16 en Hidalgo, nueve en Puebla y uno en Querétaro.
7

RADICALES ¬ Una historia conocida: opositores lucran con el dolor de los damnificados

Torturan a mujeres en Puebla tras presunto robo.
8

VIDEO ¬ Tres mujeres señaladas de robar son rapadas y desnudadas en Puebla

El doble feminicidio de Luna Giardina y su madre, cometido en Argentina por un militante ultraderechista cercano a ideólogos de Milei, conmocionó a la sociedad.
9

Un doble feminicidio despierta a Argentina: sí, el discurso de Milei tiene víctimas

10

ENTREVISTA ¬ Eso de quitar visas es puro teatro político de Trump: Mike Vigil (exDEA)

CIBanco entró en proceso de liquidación el pasado 10 de octubre.
11

¿Tenías ahorros en CIBanco? El IPAB te explica paso a paso cómo recuperar tu dinero

La Ley de Aduanas fue avalada en comisiones del Senado.
12

Ley aduanera avanza en comisiones del Senado; propondrán que entre en vigor en 2026