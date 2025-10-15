La SSC-CdMx detiene a segundo implicado en el homicidio del abogado David Cohen

La Fiscalía General de la CdMx había adelantado que tirador que asesinó al abogado David Cohen no fue el único que participó en el atentado; también buscan a posibles autores intelectuales del homicidio.

Ciudad de México, 15 de octubre (SinEmbargo).– La policía de la Ciudad de Mexico (CdMx) capturó a un segundo hombre presuntamente involucrado en el asesinato del abogado David Cohen, quien murió luego de ser atacado a balazos en la Ciudad Judicial de la capital del país. Las autoridades ya habían detenido al tirador.

"Esta tarde, compañeros de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC-CdMx) detuvieron a Donovan ‘N’ identificado como otro de los presuntos responsables del homicidio de un abogado el pasado 13 de octubre en la Alcaldía Cuauhtémoc", informó Pablo Vázquez Camacho, titular de la dependencia.

"Esta detención es resultado de los trabajos de investigación, inteligencia y seguimiento realizados en coordinación con los operadores de los Centros C2. El detenido fue puesto a disposición de la Fiscalía de la CdMx. Las indagatorias continúan para que en éste, como en otros casos, no haya impunidad", añadió.

#InformaciónImportante | Esta tarde, compañeros de @SSC_CDMX detuvieron a Donovan "N" identificado como otro de los presuntos responsables del homicidio de un abogado el pasado 13 de octubre en @AlcCuauhtemocMx. Esta detención es resultado de los trabajos de investigación,… pic.twitter.com/PYmPBlWotK — Pablo Vázquez Camacho (@PabloVazC) October 15, 2025

El abogado David Cohen Sacal falleció durante los primeros minutos del martes tras ser víctima de un ataque a balazos en las inmediaciones de la Ciudad Judicial. De acuerdo con el reporte médico, el litigante, de 48 años de edad, perdió la vida debido a las lesiones provocadas por un disparo de arma de fuego, esto mientras era atendido en un hospital privado de la capital.

FGJ-CdMx busca también a posibles autores intelectuales

Por otra parte, las autoridades indicaron que mantienen abierta la investigación para ejercer acción penal en contra del presunto responsable del homicidio, quien fue identificado como Héctor “N”, de 18 años de edad, y actualmente permanece bajo custodia policial mientras es atendido por una herida de bala en el brazo.

La Fiscal capitalina, Bertha Alcalde Luján afirmó el martes que su dependencia cuenta con "diversas líneas de investigación". "Es que pudiera haber autores intelectuales, se está indagando sobre este tema, por eso lo mencionaba, para nosotros es muy importante llevar el caso hasta las últimas consecuencias con todas las personas que hubiesen participado en el terrible homicidio", dijo.

Según la información oficial, durante la tarde del lunes 13 de octubre, el abogado David Cohen Sacal fue atacado a tiros cuando caminaba en las inmediaciones de la Ciudad Judicial, ubicada en la colonia Doctores de la Alcaldía Cuauhtémoc, en la CdMx.

Presuntamente, el agresor sacó de entre su ropa un arma de fuego y le disparó en la cabeza al litigante para posteriormente tratar de escapar; sin embargo, un elemento de la Policía de Investigación (PDI) de la Fiscalía General de Justicia capitalina (FGJ-CdMx) que se encontraba cerca repelió el ataque y logró herir al tirador, quien fue detenido y trasladado a un hospital para ser atendido.

Luego de dicho arresto, agentes decomisaron un arma de fuego y una motocicleta sin placas que posiblemente está relacionadas con los hechos. Ahora, Alcalde Luján confirmó que buscan a una segunda persona que participó en el atentado, pues iba en la moto con el atacante.

La titular de la FGJ-CdMx confirmó que el detenido por el ataque contra el abogado había dicho en el momento de su detención que era menor de edad, pero después se pudo corroborar que era mayor de edad y por eso será sometido a un proceso penal como adulto.

Alcalde Luján señaló que en el asesinato del abogado David Cohen Sacal, atacado a balazos en las inmediaciones de la Ciudad Judicial, el tirador no fue el único que participó en el atentado, y además tiene abiertas diversas líneas de investigación abiertas, ya que podría haber autores intelectuales de este homicidio.

"Lamentamos mucho este cobarde homicidio, mandamos nuestro pésame a los familiares. Estamos investigando con todo rigor este homicidio. Se logró la detención de este responsable material, inmediatamente después de que se cometió", dijo este martes la Fiscal de CdMx, Bertha Alcalde Luján, en la conferencia de prensa ofrecida por la Jefa de Gobierno capitalina, Clara Brugada.

"Tenemos diversas líneas de investigación, sabemos que participaron dos personas en el homicidio, a bordo de una motocicleta. Estamos realizando una investigación muy a fondo, no nada más de la responsabilidad material sino también intelectual del homicidio. Es muy importante que la investigación permanezca en sigilo para no comprometer sus resultados", añadió la titular de la FGJ-CdMx.

Por su parte, la Jefa de Gobierno de CdMx, Clara Brugada, indicó que "lo importante es que se detuvo justamente ya al agresor directo y eso es muy bueno, agradezco tanto a la Secretaría [de Seguridad Ciudadana] como a la Fiscalía para poder intervenir".

¿Quién fue el abogado asesinado en CdMx?

David Cohen Sacal fue un abogado conocido por representar al expresidente de la Cooperativa Cruz Azul, Billy Álvarez, durante el proceso en su contra tras ser acusado de los delitos de administración fraudulenta, lavado de dinero y delincuencia organizada; también representó al actor Sebastián Rulli.

El litigante era licenciado en Derecho con un posgrado en Derecho Procesal Civil y en la actualidad era uno de los socios de la firma de abogados Cohen-Medina-Chávez.

Cohen Sacal se especializaba en litigios en el Área Civil y Mercantil, en Materia Administrativa; Juicios de Amparo y Acciones de Inconstitucionalidad; Concursos Mercantiles; asesoría Corporativa y Condominal.

Tras el homicidio del abogado David Cohen, el Senador del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Manuel Velasco Coello, compartió una publicación en su cuenta de X, antes Twitter, en la que expresó sus condolencias por el fallecimiento del litigante.