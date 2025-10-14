Exabogado de "Billy" Álvarez sufre atentado en CdMx; detienen al presunto responsable

La Fiscalía de la CdMx aclaró que el abogado David Cohen Sacal, víctima de un ataque a tiros frente a la Ciudad Judicial, no falleció, pero se encuentra en estado crítico en un hospital.

Ciudad de México, 13 de octubre (SinEmbargo).- David Cohen Sacal, exabogado del empresario mexicano Guillermo "Billy" Álvarez, fue víctima de un ataque armado a las afueras de la Ciudad Judicial, en la colonia Doctores de la Alcaldía Cuauhtémoc, en la Ciudad de México, y aunque llegó a reportarse su muerte, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CdMx) señaló que sigue con vida, aunque en estado grave. Asimismo, se detuvo al presunto responsable de la agresión.

Según las primeras investigaciones por estos hechos, la víctima, de 45 años de edad, caminaba en las inmediaciones de la Ciudad Judicial cuando fue interceptado por el detenido, identificado como Héctor "N", quien le disparó en la cabeza.

La Fiscalía capitalina detalló en una tarjeta informativa que un elemento de la Policía de Investigación (PDI) que se encontraba cerca del lugar de los hechos repelió la agresión y lesionó al presunto atacante en el brazo, tras lo que fue detenido y trasladado a un hospital bajo resguardo policial.

La #SSC informa: Personal de la #SSC tomó conocimiento de un hombre de aproximadamente 40 años de edad, lesionado por disparos de arma de fuego en la avenida #NiñosHéroes y la calle Doctor Claudio Bernard, en la colonia #Doctores, de la alcaldía @AlcCuauhtemocMx, el cual fue… pic.twitter.com/WQZNm9Say7 — SSC CDMX (@SSC_CDMX) October 13, 2025

Luego de dicho arresto, agentes decomisaron un arma de fuego y una motocicleta sin placas que posiblemente está relacionadas con los hechos.

Cabe mencionar que en un inicio el detenido declaró tener 17 años de edad, sin embargo, se pudo comprobar que en realidad tiene 18 años, por lo que fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público de la Fiscalía de Investigación del Delito de Homicidio de la FGJ-CdMx.

En una nota aclaratoria, la Fiscalía de la CdMx indicó que el abogado David Cohen no murió luego de recibir un disparo durante un ataque frente a la Ciudad Judicial; según el reporte médico, la víctima se encuentra en estado muy grave y fue sometido a un procedimiento quirúrgico.

De acuerdo con información difundida en medios, el litigante fue ingresado a un nosocomio ubicado en la colonia Roma de la Alcaldía Cuauhtémoc.