Agente de la SSC-CdMx es asesinado a tiros en Iztapalapa; detienen a presunto agresor

Redacción/SinEmbargo

13/10/2025 - 6:32 pm

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México detuvo el en la Alcaldía Miguel Hidalgo, al presunto asesino de un agente de policía.

Juan Carlos "N" agente de la SSC-CdMx, fue atacado a balazos en calles de la Alcaldía Iztapalapa; se encontraba en su día de descanso. El presunto autor del homicidio fue detenido.

Ciudad de México, 13 de octubre (SinEmbargo).- Un agente de la Coordinación General de Atención a Casos de Secuestro y Extorsiones de la Secretaría de Seguridad Ciudad de la Ciudad de México (SSC-CdMx), fue asesinado a tiros en la Alcaldía Iztapalapa, tras lo cual se inició una investigación que derivó en la detención del presunto autor del ataque.

La agresión se llevó a cabo ayer por la madrugada, cuando el agente Juan Carlos "N", quien se encontraba en su día descanso, fue ultimado a balazos en las inmediaciones de una cafetería ubicada en la calle Bilbao y la Avenida 11 de la colonia San Juan Xalpa, en la demarcación ya mencionada.

De acuerdo con las indagatorias, José Carlos "N" arribó al sitio a bordo de un vehículo particular cuando fue interceptado por hombres armados que dispararon en su contra. Su acompañante logró huir del lugar, al igual que los presuntos agresores, quienes escaparon a bordo de una camioneta.

Paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) arribaron al lugar y confirmaron que el agente, de 29 años, ya había fallecido. En tanto, personal de la SSC-CdMx acordonó el área y solicitó a los asistentes del establecimiento “Vulkano Café” colaborar con las autoridades, para dar pie a las primeras diligencias.

Agente de la SSC-CdMx es asesinado en Iztapalapa
Peritos investigan la zona donde se registró un asesinato. Imagen ilustrativa. Foto: José Betanzos, Cuartoscuro

Hoy por la tarde, la dependencia capitalina informó en un comunicado que "oficiales implementaron un dispositivo de seguridad y vigilancias fijas y móviles en la colonia Lomas Altas, de la Alcaldía Miguel Hidalgo, donde se supo era la zona de movilidad de uno de los probables responsables". Gracias a dichas vigilancias se logró reconocer "a una persona cuyas características físicas coincidían con las generadas en el reporte y quien actuaba de forma inusual”.

De acuerdo con el reporte oficial, el presunto responsable fue detenido durante "una revisión preventiva, tras la cual le aseguraron 23 bolsitas de un polvo blanco similar a la cocaína, cuatro dosis de la misma sustancia en piedra, 20 cápsulas con el mismo contenido, y seis bolsitas con aparente mariguana", indicaron las autoridades.

"Por lo anterior, el hombre de 46 años de edad fue detenido, le informaron sus derechos de ley y, junto con lo asegurado, fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público quien definirá su situación jurídica y continuará con las investigaciones correspondientes", señaló la Secretaría.

