MC intenta distanciarse del PAN... pero el panismo es parte de MC, de tiempo atrás

En lo público, el partido MC rechaza aliarse con la “vieja política”. En los hechos ha abierto las puertas a quienes han abandonado al PRI, el PAN y al extinto PRD. Hoy, Jorge Álvarez Máynez, su dirigente nacional, dice que “no hay pláticas, ni habrá alianzas” con el PAN. Pero las puertas de su partido se mantienen abiertas a trásfugas de todas las fuerzas políticas.

Ciudad de México, 17 (SinEmbargo).- El partido Movimiento Ciudadano (MC) mantiene, desde que rompió su alianza con el PAN y PRD en 2018, el discurso de que se trata de una fuerza política ajena a los partidos tradicionales. Mediante melodías pegajosas, spots ideados por publicistas y un color naranja que no pasa desapercibido han trabajado su imagen de “tercera vía”. No obstante, las filas de esta fuerza política se han alimentado por años de los trásfugas de otros partidos. Su actual dirigente, Jorge Álvarez Máynez, por ejemplo, ha militado en el PRI y en el PRD. Además, en ambas Cámaras del Congreso tienen a diputados y legisladores provenientes de esos mismos partidos de los que aseguran ser distintos.

En los últimos días, se ha barajado la posibilidad de una alianza entre Movimiento Ciudadano y el Partido Acción Nacional (PAN). El propio dirigente panista, Jorge Romero Herrera, cacique de Acción Nacional en la Ciudad de México acusado de ser líder del Cártel Inmobiliario, no ha ocultado su deseo de volver a aliarse con MC. la condición que había puesto Álvarez Máynez, fue una ruptura total con el PRI. Aunque ahora Máynez parece mostrar una cautela. “No hay pláticas, ni habrá alianzas”, dijo al diario El País, que además sostiene que desde la cúpula naranja se afirma que “pensar en una alianza a estas alturas es una locura”.

El pasado 2 de octubre, Jorge Romera no descartó la alianza con MC, pero insistió que la prioridad, por ahora, es fortalecer al PAN.

–La alianza con Movimiento Ciudadano, ¿Ya se cayó, está endeble? Sería una opción ideológicamente para el Partido Acción Nacional a través de los principios fundacionales de MC tener ahí una sinergia por lo menos –le cuestionó el periodista Juan Becerra Acosta en Radio Fórmula

-No se ha caído porque nunca se ha levantado. No se puede caer lo que no se ha levantado. El PAN le va apostar al PAN, no se va a voltear a pelear con nadie que estamos en la misma línea de no creer que nos vendan este país como maravilloso, no nos vamos a pelear. Nosotros ahorita queremos reconstruir la imagen del PAN, la credibilidad del PAN, eso no lo vamos a lograr con 10 mil entrevistas. Eso lo vamos a lograr con hechos. Yo no cierro ninguna posibilidad ni ninguna puerta de esta última que tú planteabas, pero no está siendo nuestra estrategia central, ni de chiste.

Le fue mucho peor al PAN que al PRI con la alianza Panistas no votaron por su partido por la alianza con el PRI, y priistas… ya son muy pocos “Eso es categóricamente un hecho”, me dijo @JorgeRoHe al preguntarle sobre una posible alianza futura @Radio_Formula pic.twitter.com/kBs1n0okUk — Juan Becerra Acosta (@juanbaaq) October 3, 2025

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo sostuvo este jueves que el panismo busca una alianza con Movimiento Ciudadano con la intención de lavarse la cara. “Ahora están buscando la alianza entre el PAN y Movimiento Ciudadano, el MC-PAN, decir el PRI ya murió, ahora vamos por otro lado para una alternativa”, declaró el jueves.

Jorge Álvarez Máynez negó esta posibilidad y habló de cómo el Gobierno y la “oposición” han sido” incapaces de poner los momentos de unidad nacional por encima de sus intereses”: “La Propia presidenta adelanta los tiempos electorales y habla de una alianza que solo existe en su imaginación”, escribió el excandidato presidencial en su cuenta de X.

Por un lado, el dirigente del PRI nos insulta por llamar a no lucrar con la tragedia y la visita de la presidenta a la zona devastada por inundaciones. Por el otro, la propia presidenta adelanta los tiempos electorales y habla de una alianza que solo existe en su imaginación. — Jorge Álvarez Máynez (@AlvarezMaynez) October 16, 2025

Lo cierto es que aunque MC niegue en pública una alianza con esta “vieja política” en los hechos ha abierto las puertas a quienes han abandonado al PRI, el PAN y al extinto PRD.

Su fundador Dante Delgado Rannauro fue un priista incondicional de Fernando Gutiérrez Barrios, exdirector de la Dirección Federal de Seguridad.

Dante Delgado renunció al PRI en 1995 para formar con viejos priistas como Luis Walton su propio partido, Convergencia, un apéndice del obradorismo que ideó desde la cárcel, cuando fue detenido y procesado por el presunto desvío de fondos por 450 millones de pesos, aunque él siempre ha sostenido que fue por sus críticas hacia Ernesto Zedillo. En total pasó un año y tres meses encarcelado en las instalaciones del penal de Pacho Viejo en Coatepec, Veracruz.

Dante Delgado dirigió MC por 18 de los 25 años de su existencia; aunque aún tiene un gran peso en la toma de decisiones y en la selección de candidatos en cada elección presidencial. Fiel a su pragmatismo y astucia para negociar, ha ido en alianza con el PRD en 2000, 2006 y 2012, y luego con el PAN en 2018, y sin el PRIAN en 2024.

Cómo él, Álvarez Máynez mantiene esa misma línea. Máynez abrazó en su fallida carrera presencial la idea de representar “la nueva política”, aún cuando fue regidor de Zacatecas en 2004 con el Partido de la Revolución Democrática (PRD) y Diputado de 2010 a 2013 por Nueva Alianza, partido ligado a la maestra Elba Esther Gordillo, y después por el Partido Revolucionario Institucional (PRI).

También es aliado de otros intereses de ese “viejo régimen” al que dicen no pertenecer. En octubre de 2021, Álvarez Máynez confirmó su amistad con el empresario Claudio X. González, creador de la alianza del PAN-PRI-PRD. “Es un amigo personal, al que además aprecio y respeto”, respondió a una fotografía difundida por el partido Morena en la Ciudad de México donde se les ve juntos en un restaurante.

Hay otros perfiles como el suyo.

En la Cámara de Diputados, Movimiento Ciudadano tiene como integrantes de su bancada a Gustavo de Hoyos, exdirector de la Coparmex y junto a Claudio X. González uno de los principales impulsores del bloque opositor que integraron el PRI, PAN y PRD, al que se buscó por todos los medios sumar a MC.

También destaca la Diputada Laura Ballesteros, quien en la legislatura pasada fue suplente de Xóchitl Gálvez Ruiz en el Senado de la República. Un escaño que asumió una vez que Gálvez Ruiz fue electa por las cúpulas del PRI, PAN y PRD como su candidata presidencial.

Antes de incorporarse al MC, Laura Ballesteros fue miembro del PAN hasta 2015, año en el que renunció al denunciar que este partido “ya no permite a los perfiles ciudadanos como yo seguir trabajando". Incluso habló de no afiliarse a ningún partido pues, dijo, "ya tuve mi dosis de partidos".

Otra expanista que integra la bancada naranja en MC es Patricia Flores Elizondo, quien se desempeñó en el Gobierno de Felipe Calderón Hinojosa como la Jefa de la Oficina de la Presidencia. Fue vista, incluso, como “la mujer que mueve Los Pinos”. Su historia con el panismo terminó el pasado 5 de enero de 2022 cuando renunció al partido al señalar que los ideales con los que creció y en los que se formó ya no existen.

Flores Elizondo manejó el dinero en la campaña presidencial de Calderón y fue secretaria general de la Cámara de Diputados, impulsada por el exmandatario, quien la llevó a la cumbre de su carrera política al hacerla Jefa de la Oficina de la Presidencia con un enorme poder político que terminó en 2010, cuando salió de ese espacio, en medio de celos y grillas palaciegas.

Como miembro de los diputados emecistas también figura Juan Ignacio Zavala Gutiérrez, sobrino de Margarita Zavala y del expresidente Felipe Calderón. Su tía es actual Diputada panista aún cuando renunció al partido el de octubre de 2017; Calderón hizo lo mismo en noviembre de 2018.

Entre los diputados de MC también está la exgobernadora de Yucatán, Ivonne Ortega, que militó por casi 30 años y fue secretaria general del PRI, partido que dejó en 2019 en medio del éxodo de priistas inconformes con la dirigencia de Alejandro Moreno Cárdenas, que ha asumido todo el control del viejo partido.

En esa misma ola, salió del PRI Claudia Ruiz Massieu, exsecretaria de Turismo y de Relaciones Exteriores con Enrique Peña Nieto, presidenta del Revolucionario Institucional y sobrina del expresidente priista Carlos Salinas de Gortari. Ruiz Massieu dejó al PRI en 2023, luego de haber militado desde 1992

En el Senado sucede lo mismo, con la experredista Alejandra Barrales; la exgobernadora Amalia García, del PRD e incluso Clemente Castañeda, que antes de integrar MC y de ser unos de sus principales líderes formó parte de MC. A esos cuadros se ha sumado recientemente el expriista poblano Néstor Camarillo Medina.