MC intenta distanciarse del PAN... pero el panismo es parte de MC, de tiempo atrás

Obed Rosas

17/10/2025 - 4:34 pm

Jorge Álvarez Máynez es elegido nuevo dirigente de Movimiento Ciudadano

Artículos relacionados

Artículos relacionados

El PAN se “relanza” después de años de perder elecciones. Ahora se acaricia con MC

PAN se quiere lavar la cara con MC, pero representan intereses del viejo régimen: CSP

El PAN se dispone a reformar estatutos en 20 días e iniciar un "relanzamiento total"

En lo público, el partido MC rechaza aliarse con la “vieja política”. En los hechos ha abierto las puertas a quienes han abandonado al PRI, el PAN y al extinto PRD. Hoy, Jorge Álvarez Máynez, su dirigente nacional, dice que “no hay pláticas, ni habrá alianzas” con el PAN. Pero las puertas de su partido se mantienen abiertas a trásfugas de todas las fuerzas políticas.

Ciudad de México, 17 (SinEmbargo).- El partido Movimiento Ciudadano (MC) mantiene, desde que rompió su alianza con el PAN y PRD en 2018, el discurso de que se trata de una fuerza política ajena a los partidos tradicionales. Mediante melodías pegajosas, spots ideados por publicistas y un color naranja que no pasa desapercibido han trabajado su imagen de “tercera vía”. No obstante, las filas de esta fuerza política se han alimentado por años de los trásfugas de otros partidos. Su actual dirigente, Jorge Álvarez Máynez, por ejemplo, ha militado en el PRI y en el PRD. Además, en ambas Cámaras del Congreso tienen a diputados y legisladores provenientes de esos mismos partidos de los que aseguran ser distintos.

En los últimos días, se ha barajado la posibilidad de una alianza entre Movimiento Ciudadano y el Partido Acción Nacional (PAN). El propio dirigente panista, Jorge Romero Herrera, cacique de Acción Nacional en la Ciudad de México acusado de ser líder del Cártel Inmobiliario, no ha ocultado su deseo de volver a aliarse con MC. la condición que había puesto Álvarez Máynez, fue una ruptura total con el PRI. Aunque ahora Máynez parece mostrar una cautela. “No hay pláticas, ni habrá alianzas”, dijo al diario El País, que además sostiene que desde la cúpula naranja se afirma que “pensar en una alianza a estas alturas es una locura”.

El pasado 2 de octubre, Jorge Romera no descartó la alianza con MC, pero insistió que la prioridad, por ahora, es fortalecer al PAN.

–La alianza con Movimiento Ciudadano, ¿Ya se cayó, está endeble? Sería una opción ideológicamente para el Partido Acción Nacional a través de los principios fundacionales de MC tener ahí una sinergia por lo menos –le cuestionó el periodista Juan Becerra Acosta en Radio Fórmula

-No se ha caído porque nunca se ha levantado. No se puede caer lo que no se ha levantado. El PAN le va apostar al PAN, no se va a voltear a pelear con nadie que estamos en la misma línea de no creer que nos vendan este país como maravilloso, no nos vamos a pelear. Nosotros ahorita queremos reconstruir la imagen del PAN, la credibilidad del PAN, eso no lo vamos a lograr con 10 mil entrevistas. Eso lo vamos a lograr con hechos. Yo no cierro ninguna posibilidad ni ninguna puerta de esta última que tú planteabas, pero no está siendo nuestra estrategia central, ni de chiste.

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo sostuvo este jueves que el panismo busca una alianza con Movimiento Ciudadano con la intención de lavarse la cara. “Ahora están buscando la alianza entre el PAN y Movimiento Ciudadano, el MC-PAN, decir el PRI ya murió, ahora vamos por otro lado para una alternativa”, declaró el jueves.

Jorge Álvarez Máynez negó esta posibilidad y habló de cómo el Gobierno y la “oposición” han sido” incapaces de poner los momentos de unidad nacional por encima de sus intereses”: “La Propia presidenta adelanta los tiempos electorales y habla de una alianza que solo existe en su imaginación”, escribió el excandidato presidencial en su cuenta de X.

Lo cierto es que aunque MC niegue en pública una alianza con esta “vieja política” en los hechos ha abierto las puertas a quienes han abandonado al PRI, el PAN y al extinto PRD.

Su fundador Dante Delgado Rannauro fue un priista incondicional de Fernando Gutiérrez Barrios, exdirector de la Dirección Federal de Seguridad.

Dante Delgado renunció al PRI en 1995 para formar con viejos priistas como Luis Walton su propio partido, Convergencia, un apéndice del obradorismo que ideó desde la cárcel, cuando fue detenido y procesado por el presunto desvío de fondos por 450 millones de pesos, aunque él siempre ha sostenido que fue por sus críticas hacia Ernesto Zedillo. En total pasó un año y tres meses encarcelado en las instalaciones del penal de Pacho Viejo en Coatepec, Veracruz.

Dante Delgado dirigió MC por 18 de los 25 años de su existencia; aunque aún tiene un gran peso en la toma de decisiones y en la selección de candidatos en cada elección presidencial. Fiel a su pragmatismo y astucia para negociar, ha ido en alianza con el PRD en 2000, 2006 y 2012, y luego con el PAN en 2018, y sin el PRIAN en 2024.

Cómo él, Álvarez Máynez mantiene esa misma línea. Máynez abrazó en su fallida carrera presencial la idea de representar “la nueva política”, aún cuando fue regidor de Zacatecas en 2004 con el Partido de la Revolución Democrática (PRD) y Diputado de 2010 a 2013 por Nueva Alianza, partido ligado a la maestra Elba Esther Gordillo, y después por el Partido Revolucionario Institucional (PRI).

También es aliado de otros intereses de ese “viejo régimen” al que dicen no pertenecer. En octubre de 2021, Álvarez Máynez confirmó su amistad con el empresario Claudio X. González, creador de la alianza del PAN-PRI-PRD. “Es un amigo personal, al que además aprecio y respeto”, respondió a una fotografía difundida por el partido Morena en la Ciudad de México donde se les ve juntos en un restaurante.

Hay otros perfiles como el suyo.

En la Cámara de Diputados, Movimiento Ciudadano tiene como integrantes de su bancada a Gustavo de Hoyos, exdirector de la Coparmex y junto a Claudio X. González uno de los principales impulsores del bloque opositor que integraron el PRI, PAN y PRD, al que se buscó por todos los medios sumar a MC.

También destaca la Diputada Laura Ballesteros, quien en la legislatura pasada fue suplente de Xóchitl Gálvez Ruiz en el Senado de la República. Un escaño que asumió una vez que Gálvez Ruiz fue electa por las cúpulas del PRI, PAN y PRD como su candidata presidencial.

Antes de incorporarse al MC, Laura Ballesteros fue miembro del PAN hasta 2015, año en el que renunció al denunciar que este partido “ya no permite a los perfiles ciudadanos como yo seguir trabajando". Incluso habló de no afiliarse a ningún partido pues, dijo, "ya tuve mi dosis de partidos".

Otra expanista que integra la bancada naranja en MC es Patricia Flores Elizondo, quien se desempeñó en el Gobierno de Felipe Calderón Hinojosa como la Jefa de la Oficina de la Presidencia. Fue vista, incluso, como “la mujer que mueve Los Pinos”. Su historia con el panismo terminó el pasado 5 de enero de 2022 cuando renunció al partido al señalar que los ideales con los que creció y en los que se formó ya no existen.

Flores Elizondo manejó el dinero en la campaña presidencial de Calderón y fue secretaria general de la Cámara de Diputados, impulsada por el exmandatario, quien la llevó a la cumbre de su carrera política al hacerla Jefa de la Oficina de la Presidencia con un enorme poder político que terminó en 2010, cuando salió de ese espacio, en medio de celos y grillas palaciegas.

Reunión de la Comisión Operativa de Movimiento Ciudadano. Foto: Mario Jasso, Cuartoscuro

Como miembro de los diputados emecistas también figura Juan Ignacio Zavala Gutiérrez, sobrino de Margarita Zavala y del expresidente Felipe Calderón. Su tía es actual Diputada panista aún cuando renunció al partido el de octubre de 2017; Calderón hizo lo mismo en noviembre de 2018.

Entre los diputados de MC también está la exgobernadora de Yucatán, Ivonne Ortega, que militó por casi 30 años y fue secretaria general del PRI, partido que dejó en 2019 en medio del éxodo de priistas inconformes con la dirigencia de Alejandro Moreno Cárdenas, que ha asumido todo el control del viejo partido.

En esa misma ola, salió del PRI Claudia Ruiz Massieu, exsecretaria de Turismo y de Relaciones Exteriores con Enrique Peña Nieto, presidenta del Revolucionario Institucional y sobrina del expresidente priista Carlos Salinas de Gortari. Ruiz Massieu dejó al PRI en 2023, luego de haber militado desde 1992

En el Senado sucede lo mismo, con la experredista Alejandra Barrales; la exgobernadora Amalia García, del PRD e incluso Clemente Castañeda, que antes de integrar MC y de ser unos de sus principales líderes formó parte de MC. A esos cuadros se ha sumado recientemente el expriista poblano Néstor Camarillo Medina.

Obed Rosas

Obed Rosas

Obed Rosas es editor de la Unidad de Investigación y encargado de la sección de Libros de SinEmbargo, en donde también se ha desempeñado como Jefe de Mesa y Editor de Redes. Es conductor de Close UP y Co-conductor, junto a Álvaro Delgado, de Siete Días, programas de SinEmbargo Al Aire. Ha trabajado en otros medios como Expansión, Newsweek en Español y Revista Zócalo. Es licenciado en Comunicación y Periodismo por la FES Aragón de la UNAM y estudió, además, Lengua y Literatura Hispánicas en la Facultad de Filosofía y Letras de la misma casa de estudios.

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Francisco Ortiz Pinchetti

País desamparado

“La suma de una catástrofe humanitaria con fallas de previsión, la impunidad en las ejecuciones de alto...
Por Francisco Ortiz Pinchetti
Leopoldo Maldonado

Un gobierno nos vigila

"Este entramado normativo representa el nuevo rostro del espionaje, uno que ya no es clandestino, sino legalizado. Lo...
Por Leopoldo Maldonado
Jorge Javier Romero Vadillo

La izquierda de dogma y de consigna

"Para la izquierda atrincherada en la consigna, hay que escoger un paquete cerrado: o estás con Palestina...
Por Jorge Javier Romero Vadillo
María Rivera

Infamia

"Esa infamia es la que sobrevive y continúa, de la que es cómplice Donald Trump y la...
Por María Rivera
+ Sección

Opinión en Video

Los fascistas argentinos y sus fans feminicidas
Por Héctor Alejandro Quintanar

Los fascistas argentinos y sus fans feminicidas

Igual que PRI, PAN y PRD, podría naufragar la 4T
Por Pedro Mellado Rodríguez

Igual que PRI, PAN y PRD, podría naufragar la 4T

La desastrosa historia del Fondo de Desastres
Por Fabrizio Mejía Madrid

La desastrosa historia del Fondo de Desastres

Bombas en Caracas y en McDonalds
Por Juan Carlos Monedero

Bombas en Caracas y en McDonalds

La historia es indulgente con el saqueo a Pemex
Por Mario Campa

La historia es indulgente con el saqueo a Pemex

Instructivo para vivir
Por Óscar de la Borbolla

Instructivo para vivir

El regocijo de los canallas
Por Álvaro Delgado Gómez

El regocijo de los canallas

Aduanales y contrabando
Por Ana Lilia Pérez

Aduanales y contrabando

Ruido y nueces
Por Alejandro Páez Varela

Ruido y nueces

Nepotismo honorario
Por Muna D. Buchahin

Nepotismo honorario

+ Sección

Galileo

Las personas que se sienten apoyadas por familiares, amigos y colegas tienden a tener mejor salud mental, desempeñarse más eficazmente en áreas sociales.

Estudio revela cuál es la clave para la felicidad... y no, no es el dinero ni la fama

Investigaciones científicas sugieren que las mujeres no sólo duermen de forma diferente a los hombres, sino que también necesitan dormir más para recuperarse.

Las mujeres necesitan dormir más que los hombres y la ciencia las respalda

Uruguay se convirtió en el primer país de Latinoamérica en legislar la eutanasia, o "muerte digna".

Uruguay se convierte en el primer país de América Latina en legalizar la eutanasia

A veces nos olvidamos del correo electrónico porque estamos más pendientes de likes, seguidores y videos virales, pero el email marketing sigue siendo el rey.

Satélites agujereados: investigadores vulneran bases de datos “secretas” de México

Saber si un perro es zurdo o diestro puede parecer una simple curiosidad, pero conocerlo ayuda a entender mejor su comportamiento y su forma de relacionarse.

¿Tu perro es zurdo o diestro? Descúbrelo con 3 pruebas y cómo influye en su carácter

Científicos alemanes descubrieron 04_A06; un anticuerpo capaz de bloquear el acceso del VIH a las células.

Científicos descubren en Alemania un anticuerpo capaz de contener parcialmente el VIH

Escuchar el sonido de la voz de su madre promueve el desarrollo de las vías del lenguaje en el cerebro de un bebé prematuro, según un nuevo estudio.

Escuchar voz de la madre acelera el desarrollo cerebral en bebés prematuros: estudio

Investigadores demostraron que las enormes estatuas de la isla de Rapa Nui fueron transportadas de pie, "caminando", hasta su ubicación actual.

Científicos prueban que estatuas de la Isla de Pascua "caminaron" hasta su lugar

La investigación en vacunas contra el cáncer está dando pasos de gigante. Científicos están desarrollando una vacuna que combate tumores y podrían prevenirlos.

Vacuna basada en nanopartículas puede prevenir estos tipos de cáncer, revela estudio

Un equipo internacional de coliderado por el Instituto Geológico y Minero de España descubrió en Marruecos un fósil, bautizado como "Atlascystis acantha".

¿Cómo surgió la simetría en las estrellas de mar? Estudio de un fósil arroja claves

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
Una joven originaria del municipio de Puebla, identificada como Stephany Carmona, perdió la vida dentro del cuartel de la Guardia Nacional (GN) en Acapulco.
1

Sargento asesina a una militar dentro de cuartel de la Guardia Nacional en Guerrero

Detenidos por desaparición de Kimberly, alumna del CCH, son vinculados a proceso.
2

Juez vincula a proceso a detenidos por desaparición de Kimberly, alumna del CCH

Aires de guerra. Maduro moviliza ejército y paramilitares para resistir una invasión
3

Aires de guerra. Maduro moviliza ejército y paramilitares para resistir una invasión

Diputados aprueban en lo particular la Ley del IEPS
4

VIDEO ¬ PAN rechaza gravar refresco, tabaco y juego. “Hijos de Coca-Cola”, lo llaman

Avión privado con matrículas de México se desploma en Michigan y deja tres muertos
5

La SRE confirma que 3 mexicanos murieron tras el desplome de una aeronave en Michigan

Un nuevo video reveló detalles del asesinato del abogado David Cohen Sacal, ocurrido el pasado lunes afuera del Poder Judicial de la Ciudad de México (PJ-CdMx).
6

VIDEO MUY FUERTE exhibe cómo fallaron escoltas del abogado David Cohen durante ataque

Trump y Zelenski
7

Trump recibe a Zelensky y dice que la guerra podría acabar sin usar misiles Tomahawk

La estrategia de China golpea a EU donde más le duele. ¿Quién se doblará: Trump o Xi?
8

La estrategia de China golpea a EU donde más le duele. ¿Quién se doblará: Trump o Xi?

Médico agrede a familiares de paciente
9

VIDEO ¬ Doctora del IMSS en Playa del Carmen niega atención a niño y agrede a familia

El PAN se relanza.
10

El PAN se “relanza” después de años de perder elecciones. Ahora se acaricia con MC

11

Coca-Cola tuvo por décadas a funcionarios en su bolsillo, desde Salinas y hasta Peña

Una fuente del Gobierno de Trump confirmó el sexto ataque contra una embarcación en el Caribe, pero por primera vez habría sobrevivientes.
12

Trump confirma bombardeo a otra lancha en el Caribe; habría sobrevivientes del ataque

13

Alyona Verdi, la mujer que durante años hizo operaciones plásticas en su cocina y mutiló a decenas

Diputada del PAN defiende al Fondo de Desastres
14

La desastrosa historia del Fondo de Desastres

Las personas que se sienten apoyadas por familiares, amigos y colegas tienden a tener mejor salud mental, desempeñarse más eficazmente en áreas sociales.
15

Estudio revela cuál es la clave para la felicidad... y no, no es el dinero ni la fama

Destacadas

Ver sección
Destacadas
Jorge Álvarez Máynez es elegido nuevo dirigente de Movimiento Ciudadano
1

MC intenta distanciarse del PAN... pero el panismo es parte de MC, de tiempo atrás

John Robert Bolton, exasesor de seguridad nacional, se presentó al Juzgado federal de Greenbelt, Maryland, y horas después se declaró como “no culpable”.
2

John Bolton, exasesor de Trump, se declara "no culpable" de 18 cargos en su contra

Dos hombres queman viva a una mujer en la Gustavo A. Madero; no hay detenidos.
3

Una mujer es quemada viva en la Gustavo A. Madero; la SSC-CdMx ya investiga

4

#GenteAsí ¬ Doctora del IMSS agrede a una familia y deja en mal al sistema de salud

Trump afirmó que los elevados aranceles contra China no son sostenibles, y prevé reunirse con Xi Jinping.
5

Trump admite que arancel del 100% a China "no es sostenible"; confirma reunión con Xi

Una fuente del Gobierno de Trump confirmó el sexto ataque contra una embarcación en el Caribe, pero por primera vez habría sobrevivientes.
6

Trump confirma bombardeo a otra lancha en el Caribe; habría sobrevivientes del ataque

Trump y Zelenski
7

Trump recibe a Zelensky y dice que la guerra podría acabar sin usar misiles Tomahawk

Detenidos por desaparición de Kimberly, alumna del CCH, son vinculados a proceso.
8

Juez vincula a proceso a detenidos por desaparición de Kimberly, alumna del CCH

Afectaciones en Veracruz por tormenta Raymond
9

La cifra de fallecimientos por lluvias sube a 72; hay 48 personas no localizadas

Diputados aprueban en lo particular la Ley del IEPS
10

VIDEO ¬ PAN rechaza gravar refresco, tabaco y juego. “Hijos de Coca-Cola”, lo llaman

Aires de guerra. Maduro moviliza ejército y paramilitares para resistir una invasión
11

Aires de guerra. Maduro moviliza ejército y paramilitares para resistir una invasión

Sheinbaum envía iniciativa para que extorsión se castigue hasta con 15 años de cárcel.
12

Sheinbaum envía iniciativa para que extorsión se castigue hasta con 15 años de cárcel