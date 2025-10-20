Jóvenes Escribiendo el Futuro: ¿Cuándo será el pago del bimestre septiembre–octubre?

Por única ocasión, el depósito del programa Jóvenes Escribiendo el Futuro se hará el mismo día para todas las letras.

Ciudad de México, 20 de octubre (SinEmbargo).- Miles de estudiantes esperaban ansiosos el anuncio. Tras semanas de incertidumbre sobre el depósito de la Beca Jóvenes Escribiendo el Futuro para este nuevo ciclo escolar, por fin se confirmó el día que muchos marcarán en el calendario.

La Secretaría de Educación Pública (SEP) anunció que el pago del primer bimestre (septiembre–octubre) del programa del Bienestar se realizará en un solo día y no de acuerdo con la inicial del primer apellido, algo que no había ocurrido antes.

El calendario fue dado a conocer a través de las redes sociales del Coordinador Nacional de Becas para el Bienestar, Julio León, quien detalló que, por única ocasión, todas las letras recibirán el apoyo económico al mismo tiempo para garantizar que los recursos lleguen a las y los beneficiarios.

La beca de educación superior otorga un apoyo económico de cinco mil 800 pesos bimestrales a estudiantes de licenciatura, técnico superior universitario o profesional asociado inscritos en instituciones públicas. Este beneficio se entrega durante los cinco bimestres del ciclo escolar, con un máximo de 45 mensualidades, salvo para quienes cursen la licenciatura en Medicina, que podrán recibir la beca hasta por 55 mensualidades.

Jóvenes beneficiarias y beneficiarios de continuidad de la Beca #JóvenesEscribiendoElFuturo, ¡ya llegó el calendario de pagos! Por única ocasión, el pago del primer bimestre (septiembre–octubre) del ciclo escolar 2025–2026 se realizará en un solo día. pic.twitter.com/HiHvLk0EUh — Julio León (@Julio_LeonT) October 19, 2025

¿Cuándo depositan la Beca Jóvenes Escribiendo el Futuro?

De acuerdo con la publicación, el depósito se efectuará el miércoles 29 de octubre, y todas las letras recibirán el pago el mismo día.

El programa Jóvenes Escribiendo el Futuro forma parte de las becas prioritarias del Gobierno federal, y está dirigido a estudiantes de instituciones públicas de educación superior en situación de vulnerabilidad o con bajos recursos económicos.

Aunque el pago único facilita el proceso, algunos beneficiarios han expresado dudas sobre posibles saturaciones en los bancos; sin embargo, la SEP aseguró que la entrega será ordenada, y que las y los estudiantes podrán acceder al recurso sin problemas.