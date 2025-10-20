Beca Benito Juárez: ¿Cuándo se hará el primer depósito? Checa el calendario de pagos

Si eres beneficiaria o beneficiario de la Beca Benito Juárez y quieres saber cuándo se depositará el pago del primer bimestre del ciclo escolar 2025-2026, aquí te compartimos los detalles.

Ciudad de México, 19 de octubre (SinEmbargo).- Hay buenas noticias para las beneficiarias y beneficiarios de la Beca Benito Juárez para educación media superior, pues ya se dio a conocer el calendario de pagos para el primer bimestre del ciclo escolar 2025-2026.

Este programa social entrega apoyos económicos de mil 900 pesos bimestrales durante todo el ciclo escolar a las y los jóvenes que cursan el bachillerato en escuelas públicas de todo el país, con el propósito de que no se vean en la necesidad de abandonar sus estudios por falta de recursos.

Dicha ayuda monetaria se entrega directamente a cada estudiante mediante un depósito realizado en una tarjeta del Banco del Bienestar, la cual es entregada a las becarias y becarios al concluir con su proceso de registro.

Calendario de pagos de la Beca Benito Juárez

El Coordinador Nacional de Becas para el Bienestar, Julio León, anunció a través de sus redes sociales que las y los estudiantes de educación media superior que son beneficiarios de la Beca Benito Juárez recibirán el depósito de mil 900 pesos, correspondiente al primer bimestre del ciclo escolar 2025.2026, durante el periodo del 20 al 27 de octubre.

Los pagos se realizarán en días distintos a las becarias y becario según la letra inicial de su primer apellido, según lo establecido en el siguiente calendario:

Lunes 20 de octubre: letras A, B y C. Martes 21 de octubre: D, E, F y G. Miércoles 22 de octubre: H, I, J, K y L. Jueves 23 de octubre: M, N, Ñ y O. Viernes 24 de octubre: P, Q y R. Lunes 27 de octubre: S, T, U, V, X, Y y Z.

Es importante aclarar que sólo las y los estudiantes de bachillerato que ya son beneficiarios de la Beca Benito Juárez recibirán el pago del primer bimestre del ciclo escolar 2025-2026, por lo que las alumnas y alumnos de primer ingreso aún no obtendrán el apoyo.