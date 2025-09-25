Beca Jóvenes Escribiendo el Futuro: Aquí fechas y requisitos para hacer tu registro

La Beca de Educación Superior ofrecerá cinco mil 800 pesos bimestrales a las y los estudiantes universitarios.

Ciudad de México, 24 de septiembre (SinEmbargo).- El registro en línea para la Beca de Educación Superior Jóvenes Escribiendo el Futuro se abrirá próximamente con la finalidad de ofrecer a las y los estudiantes de universidades e instituciones públicas la posibilidad de solicitar este apoyo económico.

El proceso estará disponible para alumnas y alumnos de nuevo ingreso y de continuidad, y la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar validará la información registrada y publicará los resultados. Además, se realizarán asambleas informativas en universidades públicas para explicar el proceso y verificar si la institución es prioritaria o susceptible de atención.

¿Cuál es el monto que entrega la Beca Jóvenes Escribiendo el Futuro?

El programa consiste en un apoyo económico de cinco mil 800 pesos bimestrales, otorgado a estudiantes de licenciatura, técnico superior universitario o profesional asociado.

El beneficio se proporciona durante cinco bimestres del ciclo escolar, con un máximo de 45 mensualidades, salvo en Medicina, donde puede extenderse hasta 55 mensualidades.

👩‍🎓👨‍🎓 La #Beca de Educación Superior #JóvenesEscribiendoElFuturo otorga 5 mil 800 pesos bimestrales a estudiantes de instituciones públicas en nivel licenciatura, técnico superior universitario o profesional asociado. 🏫 👉 Para más información, visita: https://t.co/44i1RCoeN2 pic.twitter.com/p97yIaGZLq — Programas para el Bienestar (@apoyosbienestar) September 23, 2025

¿Cuáles son los requisitos?

Para solicitar la Beca de Educación Superior Jóvenes Escribiendo el Futuro, las y los estudiantes deben cumplir con algunos criterios básicos:

Estar inscrito en modalidad escolarizada en una escuela prioritaria o susceptible de atención.

Haber cursado primaria o secundaria en una escuela prioritaria, o tener hasta 29 años y cumplir criterios de ingreso. En este segundo caso, se debe cubrir alguna de estas condicionantes: estudios de primaria o secundaria concluidos, tener bajos ingresos y hasta 29 años de edad.

No recibir otra beca federal con el mismo fin de manera simultánea.

Los estudiantes podrán realizar su registro en subes.becasbenitojuarez.gob.mx, donde deberán crear su cuenta, llenar su información, seleccionar la beca, completar el cuestionario y descargar el comprobante de solicitud.

¿Cuándo inicia el registro?

El periodo de registro se abrirá del 1 al 15 de octubre de 2025, por lo que se recomienda a las y los interesados completar la solicitud dentro de esas fechas.

👀 ¿Ya leíste la @RdelConsumidor de septiembre? En sus páginas encontrarás también información sobre los #ProgramasParaElBienestar. Este mes te platicamos sobre las diferencias entre la Beca Universal Rita Cetina y la Beca Universal de Educación Media Superior Benito Juárez.… pic.twitter.com/zcLHJq8i1g — Programas para el Bienestar (@apoyosbienestar) September 21, 2025

Este programa del Gobierno de México busca apoyar a la sy los estudiantes para que continúen y terminen sus estudios profesionales sin contratiempos.