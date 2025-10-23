PERFIL ¬ Brother Wang, el narco del fentanilo que extendió redes por 3 continentes

Zhang está ligado al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y al Cártel de Sinaloa, agrupaciones con las que habría trabajado como intermediario en la logística para la distribución de insumos químicos para la producción de drogas como fentanilo y metanfetaminas.

Ciudad de México, 22 de octubre (SinEmbargo).- Zhi Dong Zhang o mejor conocido como “Brother Wang”, un ciudadano chino acusado de lavado de dinero y de traficar fentanilo para el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) fue recapturado en la ciudad de La Habana, Cuba, tras fugarse de su arresto domiciliario en la Ciudad de México en julio de este año.

El capo es uno de los objetivo prioritarios del Gobierno de Estados Unidos. La Administración de Control de Drogas (DEA) por sus siglas en inglés, ha estado detrás de Zhi Dong Zhang desde 2016, pues lo acusa de dirigir una red criminal que trabaja para los principales cárteles de la droga en México.

De acuerdo con la DEA, la organización que lidera Zhi Dong Zhang tiene su base en las ciudades de Los Ángeles, California y Atlanta, Georgia, además de redes en Centroamérica, Sudamérica, Europa y Asia. En 2022, la Corte Federal del Distrito Norte de Atlanta, Georgia, giró una orden de aprehensión en su contra señalándolo como responsable de la exportación, transporte y distribución de más de mil kilos de cocaína, mil 800 kilos de fentanilo y más de 600 kilos de metanfetaminas, además de manejar más de 150 millones de dólares anuales en ganancias derivadas del narcotráfico.

El 31 de agosto de 2024, luego de una serie de acciones de seguimiento y vigilancia, las autoridades determinaron que Dong Zhang se movía frecuentemente entre el Estado de México y la Ciudad de México. En una operación coordinada entre la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Secretaría de Marina (Semar), Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y Fiscalía General de la República (FGR) se logró la captura del capo en un inmueble ubicado en Lomas de Santa Fe, en la Alcaldía Cuajimalpa, en la Ciudad de México.

Tras ser detenido, Zhi Dong Zhang fue trasladado al Reclusorio Sur de la Ciudad de México, sin embargo, un Juez de control modificó su medida cautelar y le otorgó prisión domiciliaria, decisión que generó cuestionamientos de la entonces recién nombrada Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo quien señaló públicamente la gravedad de liberar a un imputado con vínculos internacionales en el tráfico de drogas.

Zhi Dong Zhang permaneció bajo vigilancia de la Guardia Nacional en su residencia de Lomas de Padierna, de la Alcaldía Tlalpan, donde cumplía prisión preventiva domiciliaria, hasta el 11 de julio de este año, fecha en la que logró escapar.

Según reportes, tres personas ayudaron al capo a salir a escapar de un túnel que conectaba su casa con otra propiedad contigua. Luego de confirmarse la noticia, la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol, por sus siglas en inglés) emitió una ficha roja para localizar y detener a Zhi Dong Zhang.

Finalmente, a tres meses de su fuga, Zhi Dong Zhang fue detenido en La Habana. De acuerdo fuentes del Gabinete de Seguridad, su captura fue notificada oficialmente a México por las autoridades cubanas a través de los canales diplomáticos. Zhang había ingresado a la isla con una identidad falsa y fue arrestado hace algunas semanas.