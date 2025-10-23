Caries y enfermedad periodontal elevan riesgo de accidente cerebrovascular: estudio

Europa Press

23/10/2025 - 4:28 pm

Las personas con caries y enfermedad periodontal podrían tener mayor riesgo de accidente cerebrovascular isquémico: estudio de Universidad de Carolina del Sur.

Las personas con enfermedad de las encías y caries tenían casi el doble de riesgo de accidente cerebrovascular en comparación con quienes tenían una boca sana.

MADRID, 23 Oct. (EUROPA PRESS).- Los accidentes cerebrovasculares isquémicos son el tipo más común de accidente cerebrovascular y ocurren cuando un coágulo o bloqueo reduce el flujo sanguíneo al cerebro, privándolo de oxígeno y nutrientes.

Las caries son agujeros en el esmalte dental causados por alimentos azucarados o ricos en almidón, o por factores como la mala higiene bucal o la genética. La enfermedad periodontal, generalmente causada por una mala higiene bucal, fue una inflamación o infección de las encías y la mandíbula. Puede provocar la pérdida de piezas dentales.

Accidente cerebrovascular isquémico: derrame más común

Las personas con caries y enfermedad periodontal podrían tener un mayor riesgo de accidente cerebrovascular isquémico, según un estudio de la Universidad de Carolina del Sur en Columbia (EU) publicado en Neurology Open Access, la revista oficial de la Academia Americana de Neurología.

El estudio no demostró que la mala salud bucal causara accidentes cerebrovasculares; sólo mostró una asociación: "Descubrimos que las personas con caries y enfermedad periodontal tenían casi el doble de riesgo de sufrir un accidente cerebrovascular en comparación con las personas con buena salud bucal, incluso después de controlar los factores de riesgo cardiovascular", indicó el autor del estudio, Souvik Sen, de la Universidad de Carolina del Sur en Columbia. "Estos hallazgos sugieren que mejorar la salud bucal puede ser un componente importante de las medidas de prevención del accidente cerebrovascular".

Cuidar dientes y encías podría proteger el cerebro de un derrame.
Una buena higiene bucal protege tus dientes y podría reducir el riesgo de derrame cerebral. Foto: Graciela López, Cuartoscuro

Los investigadores analizaron datos de cinco mil 986 adultos con una edad promedio de 63 años que no tenían antecedentes de accidente cerebrovascular al inicio del estudio. Todos los participantes se sometieron a exámenes dentales para evaluar si presentaban enfermedad periodontal, caries o ambas.

Posteriormente, se dividió a los participantes en tres grupos: con boca sana, sólo enfermedad periodontal o enfermedad periodontal con caries. Los investigadores los siguieron durante dos décadas, utilizando visitas telefónicas y registros médicos para determinar qué personas habían sufrido un derrame cerebral.

De mil 640 personas con bocas sanas, el cuatro por ciento sufrió un derrame cerebral; de tres mil 151 personas con enfermedad de las encías únicamente, el siete por ciento sufrió un derrame cerebral; y de mil 195 personas con enfermedad de las encías y caries, el 10 por ciento sufrió un derrame cerebral.

Tras ajustar factores como la edad, el índice de masa corporal y el tabaquismo, los investigadores descubrieron que, en comparación con las personas con una boca sana, quienes padecían tanto enfermedad periodontal como caries presentaban un riesgo 86 por ciento mayor de sufrir un accidente cerebrovascular. Quienes sólo padecían enfermedad periodontal presentaban un riesgo 44 por ciento mayor.

Cuidar dientes y encías podría proteger el cerebro de un derrame.
Estudios muestran que quienes padecen enfermedad periodontal y caries tienen hasta 86 por ciento más riesgo de derrame cerebral. Foto: Édgar Negrete, Cuartoscuro

El estudio también analizó aspectos más generales y descubrió que las personas con enfermedades de las encías y caries tenían un riesgo 36 por ciento mayor de sufrir un evento cardiovascular importante, como un ataque cardíaco, una enfermedad cardíaca fatal o un derrame cerebral, en comparación con las personas con bocas sanas.

Mayor riesgo de derrame cerebral con mala salud bucal

Los participantes que informaron visitar al dentista regularmente tenían un 81 por ciento menos de probabilidades de tener enfermedad de las encías y caries, y un 29 por ciento menos de probabilidades de tener enfermedad de las encías únicamente.

"Este estudio refuerza la idea de que cuidar los dientes y las encías no se trató sólo de la sonrisa; también podría ayudar a proteger el cerebro", apuntó el Senador. "Las personas con síntomas de enfermedad periodontal o caries deberían buscar tratamiento no sólo para preservar sus dientes, sino también para reducir el riesgo de sufrir un derrame cerebral".

Una limitación del estudio fue que la salud bucal de los participantes sólo se evaluó una vez al inicio, por lo que no se registraron los cambios en la salud dental a lo largo del tiempo. También fue posible que otros factores de salud no medidos contribuyeran a los hallazgos.

