El "H4", miembro de Los Beltrán Leyva, es detenido; lo buscan en EU por narcotráfico

Tras una acción coordinada por las instituciones que conforman al Gabinete de Seguridad, se logró en el Edomex la detención del "H4", integrante del cártel de Los Beltrán Leyva.

Ciudad de México, 24 de octubre (SinEmbargo).- En una acción coordinada, fuerzas federales detuvieron hoy a Jair Francisco "N", alias "H4", quien es señalado como un integrante del cártel de Los Beltrán Leyva.

A través de un comunicado conjunto, el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México informó que la captura se llevó a cabo en la autopista México-Querétaro, en el municipio de Tepotzotlán, Estado de México (Edomex), a raíz de trabajos de investigación durante los cuales se recabaron pruebas que posteriormente se presentaron ante un Juez para obtener la orden de aprehensión.

"Al detenido se le informaron sus derechos de Ley y fue puesto a disposición de las autoridades competentes, para determinar su situación jurídica", indicó el Gabinete de Seguridad en su comunicado.

En Tepotzotlán, Edomex, derivado de trabajos de investigación y coordinación interinstitucional, elementos de @SEMAR_mx, @FGRMexico, y @SSPCMexico detuvieron a Jair Francisco “N”, alias “H4”, integrante de “Los Beltrán Leyva”. Cuenta con una orden de aprehensión vigente con… pic.twitter.com/XpN2n9MrRo — Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) October 24, 2025

El Gabinete también indicó que el "H4" es familiar de Juan Francisco Patrón Sánchez, alias el “H2”, uno de los principales líderes del narcotráfico en México y que perdió la vida el 10 de febrero de 2017 tras un operativo que tuvo lugar en Tepic, Nayarit.

Según lo dado a conocer por las instituciones de seguridad, el detenido "cuenta con una orden de aprehensión con fines de extradición hacia Estados Unidos por los delitos de narcotráfico, asociación delictuosa, contra la salud, uso de armas de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas y operaciones con recursos de procedencia ilícita".

En el operativo que llevó a la captura del narcotraficante se contó con la participación de la Secretaría de Marina (Semar), la Fiscalía General de la República (FGR) a través la Agencia de Investigación Criminal (AIC), la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Guardia Nacional (GN) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).