"Nosotros no decimos mentiras", afirma Sheinbaum sobre la detención de Simón Levy

Sugeyry Romina Gándara

31/10/2025 - 12:33 pm

La Presidenta Sheinbaum dijo que toda la información que su Gobierno publica está respaldada por fuentes y no es falsa. 

Ciudad de México, 31 de octubre (SinEmbargo).– La Presidenta Claudia Sheinbaum volvió a ser cuestionada esta mañana sobre el caso de Simón Levy, donde se rió y luego aclaró que el tema no fue planteado en la mañanera ya que no es un asunto central para su Gobierno, sino que surgió a raíz de una pregunta formulada por un reportero.

“No queríamos ni mencionar a esta persona, no es central en la mañanera, lo que pasa es que nos preguntaron”, explicó Sheinbaum.

La titular del Ejecutivo recordó que el propio Simón Levy había declarado que se encontraba en Washington y que había sido víctima de un atentado, pero —según señaló— la versión se derrumbó cuando apareció en una entrevista realizada en un restaurante conocido de Portugal.

Además, añadió que su Administración no introdujo el tema, pero decidió mostrar la documentación correspondiente luego de que se pusiera en duda la información presentada.

“Nosotros no sacamos el tema, sino que se nos preguntó, y como después se dijo que toda esta información... por eso ayer presentamos el documento de la policía de Portugal”, dijo.

“Nosotros no decimos mentiras. Ahora, la información vino de él; fue él quien dijo eso y se le dio vuelo a ese invento sobre lo que le había pasado. Pero nosotros buscamos que todo lo que hacemos tenga fuentes”, afirmó.

Sheinbaum insistió en que su Gobierno procura verificar y respaldar con documentos toda la información que se comparte públicamente, y reiteró que no hubo falsedad en los datos difundidos sobre la detención de Levy en Portugal y que cuando llegan a cometer un error lo reconocen.

Romina Gándara quería ser piloto aviador, pero la miopía cambió el plan. Amante de los tacos y el café. Empezó como locutora de radio, luego reportera y fotoperiodista en Chihuahua, cubriendo nota roja y temas de seguridad. Desde 2016, vive en Ciudad de México donde se ha dedicado a la cobertura de temas de seguridad víctimas de la violencia y, actualmente, la mañanera del pueblo. Conduce el noticiero A Las Dos, junto a Blanca Juárez, por SinEmbargo al Aire.

