La Presidenta presenta un segundo documento para confirmar el arresto de Simón Levy

Simón Levy tiene doble nacionalidad, por lo que fue liberado por las autoridades de Portugal tras su arresto, pero no puede salir del país, explicó la Presidenta Sheinbaum.

Ciudad de México, 30 de octubre (SinEmbargo).- La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo presentó este jueves un nuevo documento oficial emitido por las autoridades de Portugal en el que se confirma el arresto de Simón Levy, exfuncionario federal y de la Ciudad de México (CdMx).