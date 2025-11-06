ISSSTE conmemora el Día Internacional de las Personas Cuidadoras y reconoce su labor

El ISSSTE brinda diversas alternativas que tienen como objetivo procurar a la derechohabiencia en diversas etapas, como las Estancias para el Bienestar y Desarrollo Infantil (EBDI), las Casas de Día, el Centro de Convivencia para Pensionados y Jubilados “Convive”, y el Centro de Estudios y Apoyo al Adulto Mayor (CEAAM).

Ciudad de México, 5 de noviembre (SinEmbargo).- Con motivo del Día Internacional de las Personas Cuidadoras, que se conmemora este día, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), a cargo del director general Martí Batres Guadarrama, reconoció la labor de quienes asisten a individuos que necesitan apoyo por alguna discapacidad, enfermedad, dependencia o edad.

María Cristina Jacuinde Villaseñor, coordinadora de la Casa de Día del ISSSTE en Morelia, Michoacán, subrayó que la importancia de esta profesión radica en dar asistencia a personas vulnerables en actividades básicas de la vida diaria, como aseo, movilidad, alimentación, medicación, apoyo emocional y social, gestión del hogar y supervisión de la salud.

“Su principal labor es apoyar en las actividades de personas vulnerables, en alimentación, traslado, limpieza, entretenimiento y, asimismo, ser un soporte social y emocional en las acciones diarias que realizan”, destacó.

A la par, enfatizó que el Instituto brinda diversos servicios que tienen como objetivo procurar a la derechohabiencia, como las Estancias para el Bienestar y Desarrollo Infantil (EBDI), las Casas de Día, el Centro de Convivencia para Pensionados y Jubilados “Convive”, y el Centro de Estudios y Apoyo al Adulto Mayor (CEAAM), para dar acompañamiento gerontológico, apoyo físico, emocional y social.

“Nosotros, como ISSSTE, ofrecemos actividades de recreación, deportivas, sociales y culturales; se dan con un objetivo principal: que les permita tener una mejor salud. Y ¿qué implica eso? Que el adulto mayor o el joven con discapacidad tenga un espacio”, comentó.

También detalló que la Casa de Día del ISSSTE en Morelia, Michoacán, ofrece de lunes a viernes, en un horario de 07:00 a 18:00 horas, actividades culturales como dibujo, coro, pintura al óleo y en tela, bisutería, entre otras, así como deportivas: tai chi, ritmos latinos, bailes de salón, activación física, cachibol y yoga.

“En un día atendemos entre 120 a 130 personas, nuestra plantilla de instructores es de 17 instructores, más el equipo interdisciplinario. En cuanto a alumnos, al mes atendemos alrededor de 700 a 740 alumnos, entre adultos mayores, personas con discapacidad, algunos derechohabientes y familiares”, señaló.

Jacuinde Villaseñor añadió que, en el Segundo Piso de la Cuarta Transformación, que encabeza la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, se ha tenido un apoyo pleno y total para la Casa de Día.

“Realmente para nosotros ha sido muy gratificante y motivador el saber que nuestras autoridades a nivel nacional, y central, son tan cercanas a nosotros; nos motiva a dar todavía aún más del 100 por ciento para atender a nuestros adultos mayores, a la gente cuidadora; cuidar a nuestros niños, a nuestra gente con discapacidad”, concluyó.