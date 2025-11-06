Primer embarazo con asistencia de la IA es un éxito en caso de infertilidad masculina

Europa Press

06/11/2025 - 6:09 am

Médicos analizan esperma humano

Artículos relacionados

Artículos relacionados

Caminar podría reducir el deterioro cognitivo por alzhéimer hasta siete años: estudio

El intestino podría ser la clave para dormir mejor, revela un nuevo estudio de Pekín

Investigadores identifican un compuesto que puede frenar el avance del hígado graso

Investigadores del Centro de Fertilidad de la Universidad de Columbia, en Estados Unidos, informaron sobre el primer embarazo exitoso con ayuda de la IA en el caso de un hombre con ausencia de espermatozoides.

MADRID, 5 Nov (EUROPA PRESS).- Los hombres con azoospermia pueden someterse a un procedimiento para extraer quirúrgicamente los espermatozoides de los testículos, pero el procedimiento a menudo no tiene éxito y puede causar problemas vasculares, inflamación o una disminución temporal de los niveles de testosterona.

Algunos laboratorios especializados emplean técnicos para inspeccionar manualmente las muestras de semen —un proceso largo y costoso— después de que hayan sido procesadas con una centrífuga u otros agentes que pueden dañar los espermatozoides.

PRIMER EMBARAZO EXITOSO CON AYUDA DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL

Se ha logrado el primer embarazo exitoso utilizando un método guiado por IA que desarrollaron para recuperar esperma en hombres con azoospermia, en la que el eyaculado contiene poco o ningún esperma, según informan investigadores del Centro de Fertilidad de la Universidad de Columbia (Estados Unidos). El caso se describe en una carta de investigación publicada en 'The Lancet'.

Especialistas de la Universidad de Córdoba analizan muestra de esperma. Foto: Europa Press

Los factores masculinos representan aproximadamente el 40 por ciento de los casos de infertilidad en las parejas. De estos, entre el 10 por ciento y el 15 por ciento de los hombres con infertilidad presentan azoospermia.

"Una muestra de semen puede parecer totalmente normal, pero al examinarla bajo el microscopio se descubre un mar de restos celulares, sin espermatozoides visibles", explica Zev Williams, autor principal del estudio y director del Centro de Fertilidad de la Universidad de Columbia. "A muchas parejas con infertilidad masculina se les dice que tienen pocas probabilidades de tener un hijo biológico".

"El campo se ha enfrentado a un verdadero desafío para encontrar una mejor manera de identificar y recuperar espermatozoides viables en hombres con recuentos de espermatozoides extremadamente bajos", plantea Williams.

Williams reunió a un equipo de investigadores y médicos para desarrollar un nuevo método que combina diversas tecnologías para identificar y recuperar espermatozoides poco comunes de hombres con azoospermia. "Nuestro equipo incluyó expertos en técnicas avanzadas de imagen, microfluídica y endocrinología reproductiva para abordar cada paso individual necesario para encontrar y aislar espermatozoides raros", detalla Hemant Suryawanshi, profesor asistente de ciencias reproductivas en el Colegio de Médicos y Cirujanos Vagelos de la Universidad de Columbia y líder del proyecto.

Muestra de esperma analizada por la Universidad de Castilla-La Mancha
Muestra de esperma analizada por la Universidad de Castilla-La Mancha. Foto: Europa Press

El método STAR (Seguimiento y Recuperación de Espermatozoides), presentado a principios de este año, emplea tecnología de imagen de alta resolución para analizar una muestra de semen de hombres con azoospermia, obteniendo más de ocho millones de imágenes en menos de una hora.

STAR: SEGUIMIENTO Y RECUPERACIÓN DE ESPERMATOZOIDES MEDIANTE IA

Mediante inteligencia artificial se identifican los espermatozoides en la muestra, y un chip microfluídico con diminutos canales similares a cabellos aísla la porción de la muestra de semen que contiene el espermatozoide. En milisegundos, un robot extrae cuidadosamente el espermatozoide para que pueda utilizarse en la creación de un embrión o congelarse y almacenarse para su uso futuro.

STAR se probó en una paciente que llevaba casi 20 años intentando formar una familia, incluyendo múltiples ciclos de FIV en otros centros, varias búsquedas manuales de esperma y dos procedimientos quirúrgicos para extraer esperma.

UN SOLO ESPERMATOZOIDE Y LA IA LO HIZO REALIDAD

El paciente proporcionó una muestra de semen de 3,5 ml. En aproximadamente dos horas, el sistema STAR analizó 2,5 millones de imágenes e identificó dos espermatozoides viables, que posteriormente se utilizaron para crear dos embriones e iniciar un embarazo.

Óvulo fecundado es analizado por investigadores de Estados Unidos
Óvulo fecundado es analizado por investigadores de Estados Unidos. Foto: Europa Press

Los hallazgos, aunque basados en un solo caso, demuestran la viabilidad de esta tecnología para superar barreras de larga data en la ayuda a hombres con azoospermia. "Solo se necesita un espermatozoide sano para crear un embrión", aduce Williams.

Se están llevando a cabo estudios clínicos más amplios para evaluar la eficacia de STAR en poblaciones de pacientes más extensas.

Europa Press

Europa Press

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Jorge Javier Romero Vadillo

Autoridad sin ley, poder sin Estado

"Lo que hay no es una lucha entre el Estado y el crimen, sino una coexistencia ambigua....
Por Jorge Javier Romero Vadillo
María Rivera

Seguridad

"El episodio manda un terrible mensaje y es que la falla de seguridad es generalizada en el...
Por María Rivera
Adela Navarro Bello

Antes a ellos les importaba Uruapan, eran la oposición por México

"Uruapan le importa a los mexicanos en estos momentos, como Guerrero, o Tamaulipas, o Baja California, o...
Por Adela Navarro Bello
Gustavo de Hoyos Walther

Riesgo Moral

“No es exagerado decir que grandes decisiones tienen grandes consecuencias”.
Por Gustavo de Hoyos Walther
+ Sección

Opinión en Video

Trump y los corolarios
Por Lorenzo Meyer

Trump y los corolarios

La generación Z en Michoacán
Por Fabrizio Mejía Madrid

La generación Z en Michoacán

Generación Z: ¿Realidad o burbuja?
Por Mario Campa

Generación Z: ¿Realidad o burbuja?

Mi osadía, no de aplicar, sino de pensar las matemáticas
Por Óscar de la Borbolla

Mi osadía, no de aplicar, sino de pensar las matemáticas

Mafias factureras
Por Ana Lilia Pérez

Mafias factureras

Más allá de Carlos Manzo
Por Álvaro Delgado Gómez

Más allá de Carlos Manzo

Massive Caller y la narcodictadura
Por Alejandro Páez Varela

Massive Caller y la narcodictadura

¿Por qué se despinta la oleada roja de América Latina?
Por Jorge Zepeda Patterson

¿Por qué se despinta la oleada roja de América Latina?

Proyecto GRACE
Por Muna D. Buchahin

Proyecto GRACE

El país de la bebida oscura
Por Alejandro Calvillo

El país de la bebida oscura

+ Sección

Galileo

Médicos analizan esperma humano

Primer embarazo con asistencia de la IA es un éxito en caso de infertilidad masculina

Caminar podría reducir el deterioro cognitivo por alzhéimer hasta siete años: estudio

Copernicus Sentinel-1D alcanzó la órbita a bordo del cohete Ariane 6. Proporcionará visión por radar al programa de observación de la Tierra Copernicus.

El Copernicus Sentinel-1D alcanza la órbita a bordo del cohete Ariane 6. ¿Qué hará?

El intestino podría ser la clave para dormir mejor, revela un nuevo estudio de Pekín

La depresión postparto afecta a millones de mujeres cada año y no siempre se trata a tiempo. Científicos identificaron las terapias psicológicas más efectivas.

¿Cuáles son las terapias psicológicas más efectivas para la depresión postparto?

El cometa C/2025 A6 (Lemmon) alcanzará su punto más cercano al Sol durante este mes de noviembre.

El cometa Lemmon cruzará el cielo mexicano y será visible tras mil 350 años de espera

Investigadores de la Universidad de Granada y del Instituto de Investigación Biosanitaria ibs.Granada descubrió que un compuesto puede frenar el hígado graso.

Investigadores identifican un compuesto que puede frenar el avance del hígado graso

Investigadoras crean método que usa riñones de cerdo para “reparar” órganos humanos

El Telescopio de Sondeo VLT del Observatorio Europeo Austral captó una gran nube de gas y polvo cósmico, cuya apariencia recuerda la silueta de un murciélago.

El Telescopio de Sondeo VLT capta "murciélago cósmico" a 10 mil años luz de distancia

El miedo es una respuesta adaptativa esencial para sobrevivir, pero su intensidad varía según la genética, educación, y experiencias, explica un psicólogo.

¿Te asustan las películas de terror? Un psicólogo te explica por qué sentimos miedo

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
La exministra Presidenta de la SCJN, Norma Piña Hernández, dijo que los cambios al Poder Judicial se debieron a la sobrerrepresentación electoral.
1

Norma Piña reaparece en la UNAM y revela: "Hicimos de todo para defender al PJ"

La protesta de Fátima Bosch en el Miss Universo 2025 provocó reacciones de solidaridad y apoyo del mundo entero, desde sus compañeras hasta políticos.
2

La protesta de una mexicana contra el machismo en el Miss Universo hace eco global

La pareja Víctor Manuel Álvarez Puga-Inés Gómez Mont, él abogado y ella conductora en programas de farándula y entretenimiento, se promovía con vida de lujos.
3

Mafias factureras

Seguridad
4

Seguridad

Plantación de limones en Michoacán
5

DATOS ¬ La riqueza de Michoacán atrajo como miel a cárteles, grandes capos y sicarios

El presidente de la empresa española Telefónica, Marc Murtra, confirmó ayer que la compañía también saldrá de Venezuela, México y Chile.
6

Telefónica sale de México, Venezuela y Chile; evalúa dejar de cotizar en Wall Street

7

La generación Z en Michoacán

Claudia Sheinbaum Pardo dijo que las fotos que publicó el periódico Reforma sobre el acoso que sufrió ayer la revictimizan, por lo que exigió una disculpa.
8

Claudia dice que las fotos de Reforma sobre el acoso la revictimizan y exige disculpa

Fernando Farías Laguna fue vinculado a una red de "huachicol fiscal"
9

La FGR solicita orden de captura contra Fernando Farías Laguna por "huachicol fiscal"

El guardia agredió a la mujer y a la alumna en muletas en la entrada del CCH Vallejo, de la UNAM.
10

VIDEO ¬ Guardias de la UNAM agreden a alumna de CCH Vallejo en muletas y a su mamá

La deuda de Pemex que debe saldar el gobierno de Sheinbaum, como lo hizo antes Andrés Manuel López Obrador, fue contratada con el aval de Calderón y Peña
11

#PuntosYComas ¬ La violencia en Michoacán se agravó en gobiernos de Calderón y Peña

Los corolarios de Trump.
12

Trump y los corolarios

Las empresas de Ricardo Salinas Pliego solicitaron otras prórrogas en varios amparos respecto al pago de impuestos pendientes, pero la SCJN rechazó sus pedidos.
13

Salinas Pliego quería darle más largas a 33.5 mil millones. Nop, lo frena la Corte

14

Adán Augusto es sorprendido, otra vez, viendo contenido deportivo en plena sesión

15

Senado recibe la primera renuncia de un Juez elegido mediante la elección judicial

Destacadas

Ver sección
Destacadas
Donald Trump, Presidente de Estados Unidos
1

"No se trata sólo de Venezuela", afirma Donald Trump sobre los ataques contra lanchas

Gilberto Bátiz, Presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF)
2

Gilberto Bátiz asume la Presidencia del TEPFJ y presenta los cinco ejes de su gestión

Plantación de limones en Michoacán
3

DATOS ¬ La riqueza de Michoacán atrajo como miel a cárteles, grandes capos y sicarios

Fernando Farías Laguna fue vinculado a una red de "huachicol fiscal"
4

La FGR solicita orden de captura contra Fernando Farías Laguna por "huachicol fiscal"

5

Adán Augusto es sorprendido, otra vez, viendo contenido deportivo en plena sesión

Christopher Landau, exembajador estadounidense en México y actual subsecretario de Estado del gobierno de Donald Trump, se ha convertido en uno de los principales promotores de la nueva ofensiva diplomática de Washington en América Latina. Desde sus redes sociales y en declaraciones públicas, ha emprendido una serie de ataques y presiones hacia gobiernos que no se alinean con la visión trumpista, entre ellos México, Venezuela y Colombia, reeditando el tono intervencionista que marcó su primera etapa en el país.
6

CLOSE UP ¬ Landau se vuelve “comandante” de la policía política global del trumpismo

EU anuncia reducción de vuelos por cierre de gobierno.
7

EU reducirá vuelos en 40 aeropuertos a partir del viernes por cierre de Gobierno

Jóvenes de Michoacán rechazan uso político de sus movilizaciones.
8

Jóvenes exigen paz en Michoacán y condenan que partidos se aprovechen de su reclamo

Fiscal de Michoacán vincula al CJNG con asesinato de Carlos Manzo.
9

El Fiscal de Michoacán vincula al CJNG con el asesinato del Alcalde Carlos Manzo

La deuda de Pemex que debe saldar el gobierno de Sheinbaum, como lo hizo antes Andrés Manuel López Obrador, fue contratada con el aval de Calderón y Peña
10

#PuntosYComas ¬ La violencia en Michoacán se agravó en gobiernos de Calderón y Peña

11

La ONU condena acoso a Sheinbaum y pide no minimizar la violencia contra mujeres

El guardia agredió a la mujer y a la alumna en muletas en la entrada del CCH Vallejo, de la UNAM.
12

VIDEO ¬ Guardias de la UNAM agreden a alumna de CCH Vallejo en muletas y a su mamá