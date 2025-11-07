Trump de cuerpo entero: ejecutivo se desmaya en la Oficina Oval y él ni se inmuta

Donald Trump fue duramente criticado por mostrarse indiferente frente al desmayo de un alto representante de la farmacéutica Novo Nordisk.

Ciudad de México, 6 de noviembre (SinEmbargo).- Gordon Findlay, director ejecutivo de la farmacéutica Novo Nordisk, se desmayó la tarde de este jueves en la Oficina Oval de la Casa Blanca durante una rueda de prensa. Sin embargo, lo que llamó la atención fue la reacción del Presidente Donald Trump quien actuó sorprendido, pero indiferente ante el suceso.

En el video del hecho, que circula en redes sociales, puede verse el momento en que Findlay, que se encontraba junto al escritorio del mandatario estadounidense, se desploma mientras David Ricks, consejero delegado de la farmacéutica Lilly, hacía uso de la palabra. “¿Gordon, estás bien?“, preguntó Ricks, al ver que Findlay se desvanecía.

The photo is misleading. pic.twitter.com/9ZKIRrattF — Africa Research Desk (@MightiJamie) November 6, 2025

En ese momento todos los funcionarios presentes en la sala voltean para asistir al representante farmacéutico ante la mirada de Trump, quien sólo se levanta de su asiento, un tanto consternado por el suceso, pero se queda inmóvil frente al Findlay

Los reporteros que cubrían el acto se apresuraron a documentar el hecho y a capturar a Trump frente a su escritorio esperando a que se reanudara la rueda de prensa.

Los medios también reportaron que Robert Kennedy, Secretario de Salud, salió apresurado del despacho, en una reacción poco común y un tanto incomprensible, aunque más tarde la administración estadounidense aclaró que fue a buscar ayuda para la persona desmayada.

BREAKING: RFK Jr. flees the scene after Novo Nordisk Executive Gordon Findlay collapsed in the Oval Office. pic.twitter.com/j5B3Q57Qk8 — Ed Krassenstein (@EdKrassen) November 6, 2025

Karoline Leavitt, portavoz de la Casa Blanca, intervino para informar de lo sucedido. “Durante el anuncio en el Despacho Oval, un representante de una de las empresas se desmayó. El equipo médico actuó con rapidez y el señor se encuentra bien. La rueda de prensa se reanudará en breve”, informó.

Altos ejecutivos de las grandes farmacéuticas acudieron este jueves a la Casa Blanca para anunciar el acuerdo por el que la administración Trump rebajará el precio de Wegoby y otros medicamentos sumamente populares en los últimos años, por su éxito para adelgazar y que millones de estadounidenses utilizan.