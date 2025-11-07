Exrector de la UAEM, Alejandro Vera, cae por presunta implicación en Estafa Maestra

La Fiscalía Anticorrupción de Morelos confirmó la detención del exrector, quien permanecía prófugo desde 2021.

- Información en desarrollo

Ciudad de México, 7 de noviembre (SinEmbargo).- Alejandro Vera Jiménez, exrector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) entre 2012 y 2018, fue detenido este viernes en el municipio de Cuautla, tras varios años de estar prófugo de la justicia.

Al exrector se le acusa de haber participado en una red de triangulación de recursos públicos vinculada al esquema conocido como la Estafa Maestra, mediante el cual se desviaron más de 200 millones de pesos a través de convenios con dependencias federales y empresas fantasma.