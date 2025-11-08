Betssy Chávez, exprimera Ministra de Perú, "no podrá viajar aún a México": José Jerí

José Jerí dijo que su gobierno no tiene "la obligación" de pronunciarse "mañana o pasado" sobre el salvoconducto de Betssy Chávez, por lo que la exprimera Ministra de Perú no podrá viajar aún a México.

Ciudad de México, 8 de noviembre (SinEmbargo).- El Presidente de Perú, José Jerí, confirmó el viernes que la exprimera Ministra Betssy Chávez "no podrá viajar a México" hasta que su gobierno tome una decisión sobre su situación, luego de que el Gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum le ofreció asilo político en la residencia de la Embajada de México en Perú.

"No nos vamos a pronunciar todavía sobre ello y, en consecuencia, [Betssy Chávez] no podrá viajar aún a México", declaró el mandatario ante la prensa sobre el caso de la exfuncionaria del expresidente Pedro Castillo.

Por su parte, la Cancillería peruana anunció que recurrirá a la Organización de Estados Americanos (OEA) para que se modifique la Convención de Caracas de 1954, pues dicha instancia considera que se ha tergiversado el derecho de asilo, mientras que José Jerí dijo que coordinó los términos de ese anuncio con el titular de Ministerio de Exteriores, Hugo de Zela, y que la decisión es no pronunciarse "todavía sobre el tema del salvoconducto".

"Conocemos los tratados internacionales, sabemos las obligaciones", insistió el Presidente de Perú al señalar que su gobierno no ha tomado una decisión definitiva sobre Betssy Chávez.

En este sentido, aseguró que su administración no tiene "la obligación" de pronunciarse "mañana o pasado" sobre el salvoconducto y que "mientras tanto el efecto práctico es que [Chávez] no puede salir del país". Así que se tomará "el tiempo que sea pertinente y que el gobierno de Perú determine" para llegara una determinación final.

La Cancillería de Perú informó en un comunicado que "iniciará de inmediato un proceso de consultas con otros países miembros de la OEA para llevar adelante" la propuesta de modificar la Convención de Caracas, pues dicha instancia aseguró que ha efectuado "no sólo consultas internas, sino también con expertos juristas de la región" y que "una primera conclusión de ese proceso" es que se ha "producido una evolución negativa" en la práctica internacional del derecho al asilo, al calificarse "a delitos comunes como casos de persecución política".

El pasado lunes, el Gobierno mexicano informó que Betssy Chávez recibió asilo político en la Embajada de México en Perú, por lo que el país sudamericano rompió relaciones diplomáticas con México y declaró personan "non grata" a la Presidenta Claudia Sheinbaum, por la supuesta injerencia de su Administración en la política peruana.

Cabe recordar que diciembre de 2002, el entonces Presidente Pedro Castillo fue destituido por el Congreso de Perú y quedó bajo arresto, situación que fue condenada en distintas ocasiones por el expresidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), ya que en febrero de 2024 señaló lo sucedido como un "golpe de Estado técnico".

“No podemos aceptar quedarnos callados ante la injusticia que se cometió al destituir al Presidente legal y legítimo de Perú, Pedro Castillo. Consideramos que fue un golpe de Estado técnico”, puntualizó.

“Consideramos que fue un golpe de Estado técnico, le llaman blando; ya no es mano dura sino mano blanda. No queremos ni la mano dura ni la mano blanda, ningún tipo de golpe de Estado. Ahí nuestras diferencias con el Gobierno de Perú, no con el pueblo de Perú, eso hay que tenerlo presente”, agregó.

No obstante, el mismo Congreso de Perú que declaró persona "non grata" a Claudia Sheinbaum cuenta con apenas un dos por ciento de aprobación, según resultados de una encuesta realizada por el Instituto de Estudios Peruanos (IEP), que fueron publicados en marzo de 2025 en el diario La República, mientras que la Presidenta Dina Boluarte cuenta con un 90 por ciento de desaprobación, de acuerdo con el mismo indicador.