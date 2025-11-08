Betssy Chávez, exprimera Ministra de Perú, "no podrá viajar aún a México": José Jerí

Redacción/SinEmbargo

08/11/2025 - 4:34 am

Betssy Chávez, exprimera Ministra de Perú

Artículos relacionados

Artículos relacionados

Perú declara "non grata" a Sheinbaum; SRE lo rechaza y acusa "planteamientos falsos"

“Está fuera de toda proporción”: CSP sobre ruptura con Perú; sigue relación comercial

Perú rompe relaciones diplomáticas con México. La SRE rechaza "decisión unilateral"

José Jerí dijo que su gobierno no tiene "la obligación" de pronunciarse "mañana o pasado" sobre el salvoconducto de Betssy Chávez, por lo que la exprimera Ministra de Perú no podrá viajar aún a México.

Ciudad de México, 8 de noviembre (SinEmbargo).- El Presidente de Perú, José Jerí, confirmó el viernes que la exprimera Ministra Betssy Chávez "no podrá viajar a México" hasta que su gobierno tome una decisión sobre su situación, luego de que el Gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum le ofreció asilo político en la residencia de la Embajada de México en Perú.

"No nos vamos a pronunciar todavía sobre ello y, en consecuencia, [Betssy Chávez] no podrá viajar aún a México", declaró el mandatario ante la prensa sobre el caso de la exfuncionaria del expresidente Pedro Castillo.

Por su parte, la Cancillería peruana anunció que recurrirá a la Organización de Estados Americanos (OEA) para que se modifique la Convención de Caracas de 1954, pues dicha instancia considera que se ha tergiversado el derecho de asilo, mientras que José Jerí dijo que coordinó los términos de ese anuncio con el titular de Ministerio de Exteriores, Hugo de Zela, y que la decisión es no pronunciarse "todavía sobre el tema del salvoconducto".

"Conocemos los tratados internacionales, sabemos las obligaciones", insistió el Presidente de Perú al señalar que su gobierno no ha tomado una decisión definitiva sobre Betssy Chávez.

En este sentido, aseguró que su administración no tiene "la obligación" de pronunciarse "mañana o pasado" sobre el salvoconducto y que "mientras tanto el efecto práctico es que [Chávez] no puede salir del país". Así que se tomará "el tiempo que sea pertinente y que el gobierno de Perú determine" para llegara una determinación final.

La Cancillería de Perú informó en un comunicado que "iniciará de inmediato un proceso de consultas con otros países miembros de la OEA para llevar adelante" la propuesta de modificar la Convención de Caracas, pues dicha instancia aseguró que ha efectuado "no sólo consultas internas, sino también con expertos juristas de la región" y que "una primera conclusión de ese proceso" es que se ha "producido una evolución negativa" en la práctica internacional del derecho al asilo, al calificarse "a delitos comunes como casos de persecución política".

El pasado lunes, el Gobierno mexicano informó que Betssy Chávez recibió asilo político en la Embajada de México en Perú, por lo que el país sudamericano rompió relaciones diplomáticas con México y declaró personan "non grata" a la Presidenta Claudia Sheinbaum, por la supuesta injerencia de su Administración en la política peruana.

Cabe recordar que diciembre de 2002, el entonces Presidente Pedro Castillo fue destituido por el Congreso de Perú y quedó bajo arresto, situación que fue condenada en distintas ocasiones por el expresidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), ya que en febrero de 2024 señaló lo sucedido como un "golpe de Estado técnico".

“No podemos aceptar quedarnos callados ante la injusticia que se cometió al destituir al Presidente legal y legítimo de Perú, Pedro Castillo. Consideramos que fue un golpe de Estado técnico”, puntualizó.

“Consideramos que fue un golpe de Estado técnico, le llaman blando; ya no es mano dura sino mano blanda. No queremos ni la mano dura ni la mano blanda, ningún tipo de golpe de Estado. Ahí nuestras diferencias con el Gobierno de Perú, no con el pueblo de Perú, eso hay que tenerlo presente”, agregó.

No obstante, el mismo Congreso de Perú que declaró persona "non grata" a Claudia Sheinbaum cuenta con apenas un dos por ciento de aprobación, según resultados de una encuesta realizada por el Instituto de Estudios Peruanos (IEP), que fueron publicados en marzo de 2025 en el diario La República, mientras que la Presidenta Dina Boluarte cuenta con un 90 por ciento de desaprobación, de acuerdo con el mismo indicador.

Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Alejandro De la Garza

La crítica literaria como refugio

"El sino del escorpión ha fatigado los laberintos de la política mexicana y de la expansiva actuación...
Por Alejandro De la Garza
Ernesto Hernández Norzagaray

Turbulencias y guiños en la relación México-España

"Son muchos los lazos históricos, culturales y económicos que vinculan a España con México, lo que supone...
Por Ernesto Hernández Norzagaray
Francisco Ortiz Pinchetti

A colgar los tenis

“El resultado de mis observaciones me resultó sorprendente, aunque bastante menos escandaloso que los negocios de don...
Por Francisco Ortiz Pinchetti
Diego Petersen Farah

Frankenstein, ¿quién es el monstruo?

"Guillermo entendió mucho mejor que otros directores que han filmado Frankenstein que la obra de Mary Shelley...
Por Diego Petersen Farah
+ Sección

Opinión en Video

¿Cuál es el origen del “abrazos, no balazos”?
Por Héctor Alejandro Quintanar

¿Cuál es el origen del “abrazos, no balazos”?

Se soltaron los demonios contra Claudia Sheinbaum
Por Pedro Mellado Rodríguez

Se soltaron los demonios contra Claudia Sheinbaum

Trump y los corolarios
Por Lorenzo Meyer

Trump y los corolarios

La generación Z en Michoacán
Por Fabrizio Mejía Madrid

La generación Z en Michoacán

Mamdani y los piratas de la Generación Z
Por Juan Carlos Monedero

Mamdani y los piratas de la Generación Z

Generación Z: ¿Realidad o burbuja?
Por Mario Campa

Generación Z: ¿Realidad o burbuja?

Mi osadía, no de aplicar, sino de pensar las matemáticas
Por Óscar de la Borbolla

Mi osadía, no de aplicar, sino de pensar las matemáticas

Mafias factureras
Por Ana Lilia Pérez

Mafias factureras

Más allá de Carlos Manzo
Por Álvaro Delgado Gómez

Más allá de Carlos Manzo

Massive Caller y la narcodictadura
Por Alejandro Páez Varela

Massive Caller y la narcodictadura

+ Sección

Galileo

Desde tiempos ancestrales, la humanidad ha recurrido a elementos naturales para mantener y recuperar la salud.

¿Tienes bicarbonato, ajo y sábila? ¡Buena noticia! Tienes un botiquín natural en casa

James Watson, biólogo estadounidense que fue uno de los descubridores de la secuencia del ADN, falleció a los 97 años de edad.

El científico James Watson, quién reveló la estructura del ADN, fallece a los 97 años

Mapa del Cerebro humano.

Científicos desarrollan con IA el mapa "más completo y detallado" del cerebro

Arqueólogos descubren el mayor monumento ritual de Mesoamérica en Tabasco

La sonda china Tianwen-1 observó con éxito el objeto interestelar Atlas (3I/ATLAS) utilizando su cámara de alta resolución.

FOTO ¬ La sonda china Tianwen-1 capta con éxito el cometa interestelar 3I/ATLAS

En Estados Unidos (EU) se registró el primer embarazo con ayuda de la IA en un caso de infertilidad masculina, según informó la Universidad de Columbia.

Primer embarazo con asistencia de la IA es un éxito en caso de infertilidad masculina

Caminar podría reducir el deterioro cognitivo por alzhéimer hasta siete años: estudio

Copernicus Sentinel-1D alcanzó la órbita a bordo del cohete Ariane 6. Proporcionará visión por radar al programa de observación de la Tierra Copernicus.

El Copernicus Sentinel-1D alcanza la órbita a bordo del cohete Ariane 6. ¿Qué hará?

El intestino podría ser la clave para dormir mejor, revela un nuevo estudio de Pekín

La depresión postparto afecta a millones de mujeres cada año y no siempre se trata a tiempo. Científicos identificaron las terapias psicológicas más efectivas.

¿Cuáles son las terapias psicológicas más efectivas para la depresión postparto?

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
FGR entrega a Martha "N" al Gobierno de Estados Unidos
1

La FGR entrega a Martha "N" al Gobierno de Estados Unidos por asociación delictuosa

Autoridad sin ley, poder sin Estado
2

ENTREVISTA ¬ Dejar ir a Manzo fue error de Morena, dice líder del Congreso michoacano

El Presidente de Argentina, Javier Milei, dio una muestra más de su fanatismo por Donald Trump, al imitar su característico baile al ritmo de "YMCA".
3

VIDEO ¬ Milei cierra discurso en mansión de Trump bailando “YMCA” y desata burlas

Betssy Chávez, exprimera Ministra de Perú
4

Betssy Chávez, exprimera Ministra de Perú, "no podrá viajar aún a México": José Jerí

Detienen al exrector de la UAEM por la Estafa Maestra.
5

Exrector de la UAEM, Alejandro Vera, cae por presunta implicación en Estafa Maestra

Funcionario de EU asegura que Irán planeó asesinar a Embajadora de Israel en México
6

México desmiente a Israel y a Reuters: no hay reporte del “supuesto atentado”, dice

Revocación de mandato de 2022
7

Morena busca adelantar revocación de mandato para las elecciones intermedias de 2027

Festival Sabor es Morelos.
8

¿Conoces la gastronomía de Morelos? Cocineras tradicionales y arte en este festival

Gordon Findlay, director ejecutivo de la farmacéutica Novo Nordisk, se desmayó la tarde de este jueves en el despacho oval de la Casa Blanca en rueda de prensa.
9

Trump de cuerpo entero: ejecutivo se desmaya en la Oficina Oval y él ni se inmuta

La crítica literaria como refugio.
10

La crítica literaria como refugio

España-México
11

Turbulencias y guiños en la relación México-España

Libia Dennise García Muñoz Ledo, Gobernadora de Guanajuato
12

"El Padre Pistolas" amenaza a la Gobernadora de Guanajuato, Libia Dennise García

Autoridad sin ley, poder sin Estado
13

Autoridad sin ley, poder sin Estado

14

13 historias de alimentos contaminados que despertaron controversia entre México y EU

15

La cancelación de más de mil vuelos provoca caos en EU: no hay solución a corto plazo

Destacadas

Ver sección
Destacadas
Betssy Chávez, exprimera Ministra de Perú
1

Betssy Chávez, exprimera Ministra de Perú, "no podrá viajar aún a México": José Jerí

Revocación de mandato de 2022
2

Morena busca adelantar revocación de mandato para las elecciones intermedias de 2027

Autoridad sin ley, poder sin Estado
3

ENTREVISTA ¬ Dejar ir a Manzo fue error de Morena, dice líder del Congreso michoacano

La Secretaría de Agricultura detectó un caso de gusano barrenador del ganado en Jalisco, el cual ya fue contenido y no representa riesgo.
4

Agricultura detecta caso de gusano barrenador en Jalisco; ampliaría alerta a mascotas

Para que no seas víctima de fraudes al realizar trámites o solicitar apoyos, te decimos cómo identificar los sitios web oficiales del Gobierno de México.
5

¡Evita fraudes! Así puedes identificar las páginas oficiales del Gobierno de México

Un Juez vinculó a proceso este viernes Uriel "N", el hombre que acosó a la Presidenta Claudia Sheinbaum el pasado 4 de noviembre en el Centro Histórico.
6

Uriel “N” es vinculado a proceso tras agredir a Sheinbaum y a otra mujer en la CdMx

Las extorsiones han aumentado en el país en los últimos años, al amparo de las pocas denuncias y la impunidad en estos casos.
7

#PuntosYComas ¬ El Congreso va por castigos más severos contra extorsión desde cárcel

La PGJ de Hidalgo y la Policía Estatal detuvieron el pasado 5 de noviembre en el municipio de Atotonilco de Tula, Hidalgo, a 23 presuntos criminales.
8

Operativo en Hidalgo deja 23 detenidos; aseguran armas y más de mil dosis de droga

La Gobernadora de Guanajuato Libia Dennise García Muñoz Ledo condenó los ataques verbales que en su contra profirió el sacerdote Alfredo Gallegos.
9

La Gobernadora de Guanajuato condena las amenazas del “Padre Pistolas” por acueducto

El Presidente de Argentina, Javier Milei, dio una muestra más de su fanatismo por Donald Trump, al imitar su característico baile al ritmo de "YMCA".
10

VIDEO ¬ Milei cierra discurso en mansión de Trump bailando “YMCA” y desata burlas

Tres policías de la CdMx fueron detenidos e ingresados a un reclusorio al ser señalados como presuntos responsables de la muerte de un joven al que detuvieron.
11

Tres policías de la CdMx son detenidos por la muerte de un joven bajo su custodia

Funcionario de EU asegura que Irán planeó asesinar a Embajadora de Israel en México
12

México desmiente a Israel y a Reuters: no hay reporte del “supuesto atentado”, dice