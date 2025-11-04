Perú rompe relaciones diplomáticas con México. La SRE rechaza "decisión unilateral"

A través de un comunicado, la SRE afirmó que México actuó conforme al derecho internacional y reiteró su compromiso con la protección de los derechos humanos.

Ciudad de México, 3 de noviembre (SinEmbargo).- El Gobierno de Perú anunció este lunes la ruptura de relaciones diplomáticas con México, luego de que el Canciller Hugo de Zela confirmara que la exprimera Ministra Betssy Chávez, quien es investigada por el intento de golpe de Estado de 2022, se asiló en la residencia de la Embajada mexicana en Lima.

El Ministro de Relaciones Exteriores informó que la decisión “lamentable, pero inevitable” se tomó tras la “persistente e inaceptable posición” del Gobierno mexicano, que otorgó refugio a la exjefa de Gabinete del expresidente Pedro Castillo.

“Lamento que el Gobierno mexicano persista en su equivocada e inaceptable posición, que ha llegado al punto de obligarnos a romper relaciones diplomáticas con un país con el cual, hasta antes de estos hechos, teníamos una relación fraternal y de múltiples coincidencias”, declaró De Zela en conferencia de prensa.

El Canciller explicó que, pese a la ruptura diplomática, se mantendrán las relaciones consulares para garantizar la protección de los ciudadanos de ambos países: “Los mexicanos que viven en el Perú continuarán bajo la protección de las autoridades consulares mexicanas en nuestro país".

#LOÚLTIMO | El ministro de Relaciones Exteriores, Hugo de Zela, anunció que Betssy Chávez se asiló en la residencia de la Embajada de México. Como se sabe, la expremier castillista viene siendo investigada por el golpe de Estado. pic.twitter.com/nJ6tiefSUf — Luigui Torres (@LuiguiTorres23) November 3, 2025

Durante su mensaje, el funcionario peruano confirmó que Betssy Chávez se encuentra asilada en la residencia de la Embajada de México, aunque aclaró que el proceso formal aún no ha comenzado.

“Lo primero que tiene que ocurrir es que debemos recibir una comunicación formal del Gobierno de México. Esa comunicación hasta el momento no la hemos recibido”, indicó.

La exprimera Ministra, cercana al expresidente Castillo, enfrenta procesos judiciales por su presunta participación en el fallido golpe de Estado de diciembre de 2022, que llevó a la destitución del entonces mandatario.

La ruptura sube las tensiones entre Perú y México, que se han agravado desde que Dina Boluarte asumió la Presidencia, pues el gobierno peruano acusó al entonces Presidente Andrés Manuel López Obrador de entrometerse en asuntos internos por sus declaraciones a favor de Pedro Castillo y su familia, quienes también recibieron asilo en México.

Recibí en Palacio Nacional a Guido Croxatto, abogado del presidente Pedro Castillo, injustamente encarcelado en el Perú. En nombre de México, expreso mi más profunda solidaridad con él y su familia, porque sabemos que su situación no sólo es un caso personal, sino un grave… pic.twitter.com/0pAkHUQUaL — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) August 30, 2025

México lamenta decisión de Perú

Horas más tarde, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) emitió un comunicado en el que lamentó y rechazó la decisión unilateral del Perú "de romper relaciones diplomáticas como respuesta a un acto legítimo y apegado a derecho internacional" de la Nación.

"México rechaza la decisión unilateral del Perú, al ser excesiva y desproporcionada frente a un acto legítimo de México y apegado a derecho internacional, el cual en modo alguno constituye una intervención en los asuntos internos del Perú", sostuvo la Cancillería.

Además, argumentó que se "otorgó asilo diplomático a la exprimera ministra del Perú Betssy Chávez Chino en pleno apego al derecho internacional, en particular, a la Convención sobre Asilo Diplomático de 1954 (Convención de Caracas)" de la que ambas naciones son parte.

La SRE explicó que México actuó conforme al artículo 11 de la Constitución y en estricta observancia de la Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político, “en atención a los principios constitucionales de política exterior, el humanismo mexicano y la vocación del país en materia de asilo y refugio”.

COMUNICADO. "México lamenta y rechaza la decisión unilateral del Perú de romper relaciones diplomáticas como respuesta a un acto legítimo y apegado a derecho internacional de nuestro país".https://t.co/8y5sXCtAUP pic.twitter.com/qqcaCf0Y6C — Relaciones Exteriores (@SRE_mx) November 4, 2025

En la respuesta, subrayó que “el otorgamiento de asilo no puede ser considerado un acto inamistoso” y que el único Estado facultado para calificar la naturaleza de la persecución contra la solicitante es el país asilante, en este caso México.

“México seguirá fiel a su tradición humanista de defender los derechos humanos y de brindar protección a personas perseguidas por razones políticas. Asimismo, siempre privilegiará el diálogo y la solución amistosa de controversias.”

La Cancillería mexicana reiteró finalmente los “históricos lazos de amistad que unen a los pueblos de México y el Perú”, pese a las diferencias actuales.