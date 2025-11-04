“Está fuera de toda proporción”: CSP sobre ruptura con Perú; sigue relación comercial

Redacción/SinEmbargo

04/11/2025 - 10:22 am

Sheinbaum: ruptura con Perú “fuera de toda proporción”; comercio sigue.

El Gobierno mexicano sostuvo que el otorgamiento de asilo está respaldado por tratados internacionales y la Constitución.

- Información en desarrollo

Ciudad de México, 4 de noviembre (SinEmbargo).- La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo calificó este martes como "fuera de toda proporción" la decisión del Gobierno de Perú de romper relaciones diplomáticas con México tras otorgar asilo político a la exprimera Ministra Betssy Chávez, y aclaró que el intercambio comercial entre ambos países continuará sin afectaciones.

"Desde nuestra perspectiva, está fuera de toda proporción, pero es una decisión que ellos toman. Ayer, la responsable de la Embajada allá, preguntó a la Cancillería y le dijeron que no se rompía la relación consular, sino sólo la diplomática, de Embajada a Embajada", expresó en su conferencia matutina.

Al ser cuestionada sobre la relación comercial tras el anuncio de la ruptura de Perú con México aclaró: “No, la relación continúa. Son las relaciones diplomáticas".

La mandataria federal recordó que México no ha roto relaciones con Perú, como sí ocurrió en el caso de Ecuador, tras la violación a la sede diplomática mexicana en Quito. Una decisión que tomó Andrés Manuel López Obrador durante su mandato.

“Fue totalmente injusta la detención de Pedro Castillo, un asunto con motivaciones políticas que venía desarrollándose desde hace tiempo, además de mostrar discriminación de parte de la clase política peruana. Aquí asilamos a su familia y, cuando esta Canciller estuvo presa y decidió pedir asilo a México, se evaluó conforme a los procedimientos habituales en la embajada mexicana en Perú, donde permanece actualmente”.

El Subsecretario para América del Norte, Roberto Velasco Álvarez, informó este martes que el Gobierno de México formalizó la solicitud de salvoconducto a las autoridades de Perú para permitir la salida de la exprimera Ministra Betsy Chávez, a quien se le otorgó asilo político.

Velasco Álvarez explicó que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) transmitió la solicitud mediante nota diplomática, en apego a la Convención de Caracas sobre Asilo Político, cuyo artículo 4º establece que "corresponde al Estado asilante calificar la naturaleza del delito o los motivos de la persecución". En este caso, México considera que Chávez es víctima de persecución política y de violaciones a sus derechos procesales.

“La instrucción de la Presidenta Sheinbaum y del Canciller Juan Ramón de la Fuente es clara: defender la tradición humanista de México, actuar conforme al derecho internacional y preservar la amistad entre los pueblos”, dijo el Subsecretario.

Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

Gustavo de Hoyos Walther

Riesgo Moral

“No es exagerado decir que grandes decisiones tienen grandes consecuencias”.
Por Gustavo de Hoyos Walther
Salvador Guerrero Chiprés

Michoacán y el desafío de la prevención

“Hace cuatro años, desde la tribuna de San Lázaro, Carlos Manzo hizo una pregunta incómoda viralizada ahora...
Por Salvador Guerrero Chiprés
Jaime García Chávez

Milei y el uso del voto del miedo; pero no es el único

"El chantaje de Trump funcionó. El voto del miedo funcionó. Pero también funcionó el chantaje del propio...
Por Jaime García Chávez
Rubén Martín

Los ataques de EU y recursos de AL

“El gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha realizado al menos quince ataques en contra...
Por Rubén Martín
Más allá de Carlos Manzo
Por Álvaro Delgado Gómez

Más allá de Carlos Manzo

Massive Caller y la narcodictadura
Por Alejandro Páez Varela

Massive Caller y la narcodictadura

¿Por qué se despinta la oleada roja de América Latina?
Por Jorge Zepeda Patterson

¿Por qué se despinta la oleada roja de América Latina?

Proyecto GRACE
Por Muna D. Buchahin

Proyecto GRACE

El país de la bebida oscura
Por Alejandro Calvillo

El país de la bebida oscura

Crónica (no tan) ficticia de la fiesta de cumpleaños de Salinas Pliego
Por Héctor Alejandro Quintanar

Crónica (no tan) ficticia de la fiesta de cumpleaños de Salinas Pliego

Donald Trump, el presunto asesino
Por Pedro Mellado Rodríguez

Donald Trump, el presunto asesino

EU, Star Wars, el Imperio Galáctico y los de abajo
Por Juan Carlos Monedero

EU, Star Wars, el Imperio Galáctico y los de abajo

Zedillo: la democracia es totalitarismo
Por Fabrizio Mejía Madrid

Zedillo: la democracia es totalitarismo

Seis repercusiones del rescate estadounidense a Milei
Por Mario Campa

Seis repercusiones del rescate estadounidense a Milei

El cometa C/2025 A6 (Lemmon) alcanzará su punto más cercano al Sol durante este mes de noviembre.

El cometa Lemmon cruzará el cielo mexicano y será visible tras mil 350 años de espera

Investigadores de la Universidad de Granada y del Instituto de Investigación Biosanitaria ibs.Granada descubrió que un compuesto puede frenar el hígado graso.

Investigadores identifican un compuesto que puede frenar el avance del hígado graso

Investigadoras crean método que usa riñones de cerdo para “reparar” órganos humanos

El Telescopio de Sondeo VLT del Observatorio Europeo Austral captó una gran nube de gas y polvo cósmico, cuya apariencia recuerda la silueta de un murciélago.

El Telescopio de Sondeo VLT capta "murciélago cósmico" a 10 mil años luz de distancia

El miedo es una respuesta adaptativa esencial para sobrevivir, pero su intensidad varía según la genética, educación, y experiencias, explica un psicólogo.

¿Te asustan las películas de terror? Un psicólogo te explica por qué sentimos miedo

Teotihuacán, cerca de revelar uno de sus mayores secretos.

¿Qué lengua se usaba en Teotihuacán? Nuevo estudio podría dar respuestas

Elon Musk y su Grokipedia

Musk alimenta su Grokipedia con racismo, supremacismo y un arsenal de ideología ultra

Desde pequeños nos enseñan a cubrirnos la boca al toser y a disculparnos luego de un estornudo, lo que generó un efecto no deseado: suprimir estos reflejos.

¿Evitas toser o estornudar? ¡Cuidado! Podrías afectar tu salud sin darte cuenta

Investigaciones revelaron que las desalinizadoras y potabilizadoras reducen hasta el 99 por ciento de los microplásticos, aunque la eliminación no es total.

Potabilizadoras no eliminan los microplásticos por completo, revela investigación

Un equipo científico internacional apunta que la longevidad delas ballenas podría deberse a una mayor capacidad para reparar mutaciones en el ADN.

La ballena boreal, que vive 200 años, podría ser clave para extender la vida humana

