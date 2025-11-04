“Está fuera de toda proporción”: CSP sobre ruptura con Perú; sigue relación comercial

El Gobierno mexicano sostuvo que el otorgamiento de asilo está respaldado por tratados internacionales y la Constitución.

- Información en desarrollo

Ciudad de México, 4 de noviembre (SinEmbargo).- La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo calificó este martes como "fuera de toda proporción" la decisión del Gobierno de Perú de romper relaciones diplomáticas con México tras otorgar asilo político a la exprimera Ministra Betssy Chávez, y aclaró que el intercambio comercial entre ambos países continuará sin afectaciones.

"Desde nuestra perspectiva, está fuera de toda proporción, pero es una decisión que ellos toman. Ayer, la responsable de la Embajada allá, preguntó a la Cancillería y le dijeron que no se rompía la relación consular, sino sólo la diplomática, de Embajada a Embajada", expresó en su conferencia matutina.

Al ser cuestionada sobre la relación comercial tras el anuncio de la ruptura de Perú con México aclaró: “No, la relación continúa. Son las relaciones diplomáticas".

La mandataria federal recordó que México no ha roto relaciones con Perú, como sí ocurrió en el caso de Ecuador, tras la violación a la sede diplomática mexicana en Quito. Una decisión que tomó Andrés Manuel López Obrador durante su mandato.

“Fue totalmente injusta la detención de Pedro Castillo, un asunto con motivaciones políticas que venía desarrollándose desde hace tiempo, además de mostrar discriminación de parte de la clase política peruana. Aquí asilamos a su familia y, cuando esta Canciller estuvo presa y decidió pedir asilo a México, se evaluó conforme a los procedimientos habituales en la embajada mexicana en Perú, donde permanece actualmente”.

El Subsecretario para América del Norte, Roberto Velasco Álvarez, informó este martes que el Gobierno de México formalizó la solicitud de salvoconducto a las autoridades de Perú para permitir la salida de la exprimera Ministra Betsy Chávez, a quien se le otorgó asilo político.

Velasco Álvarez explicó que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) transmitió la solicitud mediante nota diplomática, en apego a la Convención de Caracas sobre Asilo Político, cuyo artículo 4º establece que "corresponde al Estado asilante calificar la naturaleza del delito o los motivos de la persecución". En este caso, México considera que Chávez es víctima de persecución política y de violaciones a sus derechos procesales.