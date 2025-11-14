ENTREVISTA ¬ Esta nueva Corte resolverá públicamente, antes nadie se enteraba: Lenia

Alejandro Páez Varela y Álvaro Delgado Gómez

13/11/2025 - 9:51 pm

Artículos relacionados

Artículos relacionados

Ministros doblan a Salinas Pliego en 7 rounds: deberá pagar YA gran parte de su deuda

Salinas Pliego amenaza a AMLO: “Le tengo un regalo [...] estoy seguro que le llegará”

Peña le abrió la puerta de los casinos a Salinas Pliego. Y fue semanas antes de irse

La Ministra Batres recordó que ahora todos los asuntos se tratan en sesiones públicas cuando antes no era así. De esa manera, recordó que cuando integró la Segunda Sala, en la antigua conformación de la Corte, se resolvían los asuntos fiscales de manera irregular.

Ciudad de México, 13 de noviembre (SinEmbargo).– La Ministra Lenia Batres Guadarrama reconoció la importancia de la resolución que tomó la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en relación a los 7 créditos fiscales de Grupo Elektra y TV Azteca, ambas propiedad de Ricardo Salinas Pliego, por 48 mil 356 millones 928 mil 786 pesos que ahora tendrá que pagar el empresario, e indicó que además todo se resolvió de manera pública y transparente.

“Es muy importante la resolución, pero además de manera transparente que tiene que ver con que justamente la nueva Suprema Corte está resolviendo el 100 por ciento de sus juicios en sesiones públicas. Antes del 1 de septiembre resolvíamos el 5 por ciento de los juicios en sesiones públicas, el 95 por ciento que era lo que se llevaba en las dos salas, primera y segunda, se resolvía en sesiones privadas. Nadie se enteraba cuál eran los cuáles eran los argumentos, ni cómo se iba resolviendo cada caso”, comentó la Ministra Batres Guadarrama a “Los Periodistas”, programa que se transmite en SinEmbargo Al Aire.

Este jueves, la Suprema Corte rechazó atraer los amparos interpuestos por Grupo Elektra y TV Azteca, propiedad de Ricardo Salinas Pliego, que suman una deuda de más de 48 mil millones de pesos que se acumularon desde 2008 y que, al no existir otra instancia a la que pueda recurrir en México, debe pagar.

En ese sentido, la Ministra Lenia indicó que el fallo del máximo tribunal de justicia del país con respecto a los 7 créditos fiscales “tiene un significado muy fuerte porque en nuestro país hay una larga tradición de no aplicación de la ley de manera pareja”.

“Algunos no pagaban impuestos, hubo años y yo recuerdo desde hace cerca de 20 años por lo menos, fue muy constante la denuncia de algunas personas físicas y morales que no pagaban impuestos, a los que se les condonaba constantemente y por esa razón fue que justamente el Presidente López Obrador impulsó una reforma constitucional al Artículo 31 de nuestra Carta Magna para prohibir eh la condonación de impuestos”, indicó Batres Guadarrama.

La Ministra sostuvo que por lo mismo desde 2021 está prohibido para cualquier autoridad fiscal y por lo tanto también para las autoridades jurisdiccionales la condonación de impuestos. “Esto ha traído como consecuencia, por un lado, que disminuyan los juicios fiscales porque ya no pueden tener ese beneficio en juicio, no lo pueden reclamar, no se puede resolver en favor de nadie, en tanto que la ley lo prohíbe, pero por otro lado ha tenido este tipo de consecuencias en las que algunos actores que tenían o venían arrastrando adeudos muy fuertes y en su momento la propia autoridad no justificó el no pago de impuestos, pues se tengan que estar resolviendo ahorita”.

Por lo mismo, refirió que ahora esta nueva Corte que entró en funciones desde el 1 de septiembre pasado está resolviendo adeudos de 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 y 2013. “Son en todos los casos adeudos o créditos fiscales por Impuesto Sobre la Renta, que es el impuesto que grava la riqueza, que grava las ganancias de las personas”, apuntó.

La Ministra Batres recordó que ahora todos los asuntos se tratan en sesiones públicas cuando antes no era así. De esa manera, recordó que cuando integró la Segunda Sala, en la antigua conformación de la Corte, se resolvían los asuntos fiscales de manera irregular.

“Recibían digamos que un trato sumamente concesivo porque pues parte de los juicios que me tocó ver, de hecho los más intensos en los que hubo mayor discusión hubo mayores argucias hasta de los propios ministros”, señaló.

Recordó, por ejemplo, que estuvo involucrada en dos casos en los que justamente tuvieron que ver resoluciones ligadas al grupo empresarial de Ricardo Salinas Pliego, en las que “con argucias se le aprobó la deducción de 621 millones de pesos a la empresa Totalplay”.

“El proyecto que se estaba sometiendo a votación no le daba ese beneficio y durante la sesión los ministros decidieron que se lo iban a dar cuando eso era un trámite irregular, lo era entonces, lo sería ahora que no varía esta regla del reglamento de la Corte que dice que cuando no se acepta un proyecto debe retornarse a otro Ministro y hacer un nuevo planteamiento que recoja lo que se discute”, denunció.

La Procuraduría Fiscal informó en septiembre pasado que Totalplay buscó deducir gastos que el SAT consideró indebidos porque la ley no los justifica y no los permite: viáticos, anticipos, servicios, entre otros. Si bien, el SAT ganó casi todo el caso en todas las instancias, excepto por una deducción que sí se aceptó (comisiones a distribuidores). Aún está pendiente un amparo en la Suprema Corte, que se resolverá la próxima semana.

En ese sentido, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público interpuso un recurso de reclamación en contra del acuerdo de 25 de abril de 2025 dictado en el amparo directo en revisión 2526/2025, a través del cual los ministros de la extinta Segunda Sala resolvieron a favor de Totalplay, ordenando al Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) anular la sentencia que validaba el crédito fiscal de 645 millones 763 mil 797 pesos.

“En este caso los ministros improvisaron una sentencia de manera verbal eh sin necesidad de de asentar en ningún lado un nuevo razonamiento”, acusó la Ministra Batres. “Esto lo denunciamos en su momento, más adelante hubo nuevamente argucias”.

Alejandro Páez Varela y Álvaro Delgado Gómez

Alejandro Páez Varela y Álvaro Delgado Gómez

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Jorge Javier Romero Vadillo

Sheinbaum y el embrollo del Estado mexicano

"Así el Estado mexicano: una superposición desigual de instituciones donde cada día se hacen más visibles las...
Por Jorge Javier Romero Vadillo
María Rivera

Enemigos

"Sí, es cierto que hay cosas extrañas sucediendo y grupos oscuros y ominosos, animados por manos que...
Por María Rivera
Adela Navarro Bello

El distractor más inútil y oneroso

"Las pruebas científicas y ministeriales poco importan al expresidente, y ahora la Presidenta, o a la FGR...
Por Adela Navarro Bello
Gustavo de Hoyos Walther

Manipulando la revocación

"Claudia Sheinbaum desea organizar la revocación el mismo día de las elecciones intermedias, utilizando su popularidad para...
Por Gustavo de Hoyos Walther
+ Sección

Opinión en Video

Carlos Manzo con el PRIAN
Por Fabrizio Mejía Madrid

Carlos Manzo con el PRIAN

Los Trump y Calderón quieren guerras
Por Juan Carlos Monedero

Los Trump y Calderón quieren guerras

La libertad según Salinas Pliego y la Generación Z
Por Mario Campa

La libertad según Salinas Pliego y la Generación Z

¿Deveras quieren Pensamiento Crítico?
Por Óscar de la Borbolla

¿Deveras quieren Pensamiento Crítico?

Salinas Pliego en bancarrota
Por Álvaro Delgado Gómez

Salinas Pliego en bancarrota

Extorsión, el cáncer de Michoacán
Por Ana Lilia Pérez

Extorsión, el cáncer de Michoacán

¿La derechización de México?
Por Alejandro Páez Varela

¿La derechización de México?

Barril sin fondo
Por Muna D. Buchahin

Barril sin fondo

La Caravana Navideña de la DiabetiCola
Por Alejandro Calvillo

La Caravana Navideña de la DiabetiCola

¿Cuál es el origen del “abrazos, no balazos”?
Por Héctor Alejandro Quintanar

¿Cuál es el origen del “abrazos, no balazos”?

+ Sección

Galileo

Investigadores desarrollaron una nueva herramienta que permite estimar el riesgo de desarrollar problemas asociados con Alzheimer años antes de los síntomas.

Una nueva herramienta predice el riesgo de Alzheimer antes de los primeros síntomas

El día de ayer se registró un fenómeno poco usual para nuestras latitudes: las auroras boreales se manifestaron intensamente en el norte de México.

FOTOS ¬ Así se vieron las auroras boreales que provocó la tormenta solar en México

Una investigación analizó cómo tener mascotas en los primeros años de vida puede relacionarse con aspectos del bienestar emocional y conductual en la infancia.

¿Cómo influyen las mascotas en el desarrollo emocional de niños? Un estudio lo revela

Un estudio de realizado por investigadores de BCBL llevado a cabo en 27 países de Europa concluyó que el multilingüismo ayuda a mantenerse joven.

El multilingüismo ayuda a mantenerse joven, según un estudio llevado a cabo en Europa

Una nueva investigación indica que las biopsias líquidas de rutina podrían reducir sustancialmente los diagnósticos de cáncer en etapas avanzadas.

Un análisis de sangre podría detectar cáncer en etapas tempranas, según investigación

Investigadores de Intermountain Health descubrieron que ajustar una dosis de vitamina D en pacientes cardíacos reduce su riesgo de sufrir un segundo infarto.

La vitamina D podría evitar un segundo infarto en pacientes cardíacos, revela estudio

Puedes tener una botella consentida para llenar de agua y llevar a todas partes, pero los expertos advierten que deben lavarse regularmente.

¿No sueles lavar la botella donde bebes agua? ¡Cuidado! Podrías arriesgar tu salud

Seguramente alguna vez te has dispuesto a beber de un vaso recién lavado y, para tu sorpresa, has notado un desagradable olor a huevo. ¿Por qué ocurre?

¿Por qué algunos vasos huelen a huevo? La ciencia lo explica y revela cómo evitarlo

Un antibiótico que sirve como tratamiento del acné podría ayudar a reducir el riesgo de que algunos jóvenes desarrollen esquizofrenia, según una investigación.

Un antibiótico para tratar el acné podría reducir el riesgo de esquizofrenia: estudio

Proyecto Olinia avanza: Sener y LitioMx firman acuerdo para fabricación de baterías

Proyecto Olinia avanza: Sener y LitioMx firman acuerdo para fabricación de baterías

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
Salinas Pliego amenaza a AMLO: “Le tengo un regalo [...] estoy seguro que le llegará”
1

Salinas Pliego amenaza a AMLO: “Le tengo un regalo [...] estoy seguro que le llegará”

La Suprema Corte emitió los primeros fallos sobre siete litigios fiscales pendientes de las empresas de Ricardo Salinas Pliego, propietario de Grupo Salinas.
2

Grupo Salinas llama “espuria” a la Corte y acusa “linchamiento” contra Salinas Pliego

Rubén Rocha, Gobernador de Sinaloa
3

Rubén Rocha revela que su candidatura a Gobernador de Sinaloa fue decisión de AMLO

Grecia Quiroz: La marcha del 15 no es nuestra, di voto de confianza a Gobierno de CSP
4

Grecia Quiroz: La marcha del 15 no es nuestra, di voto de confianza a Gobierno de CSP

Salinas Pliego
5

Ministros doblan a Salinas Pliego en 7 rounds: deberá pagar YA gran parte de su deuda

"Alito" Moreno dice que denunciará a Sheinbaum por justificar expropiación de predios.
6

DATOS ¬ ¿Quién gasta 100 millones en cursos sobre IA, likes y memes? El PRI de Alito

Una funcionaria menor de Guerrero fue despedida después de que el homenaje al exgobernador Rubén Figueroa provocara una fuerte indignación en la sociedad.
7

Cae funcionaria menor por el homenaje a Rubén Figueroa. Evelyn Salgado, desaparecida

Ricardo Salinas Pliego incursionó en el mundo del juego de apuestas y sorteos gracias a Enrique Peña Nieto, quien antes de dejar el cargo le otorgó el permiso.
8

Peña le abrió la puerta de los casinos a Salinas Pliego. Y fue semanas antes de irse

9

Carlos Manzo con el PRIAN

10

Científicos descubren megared arácnida de 100 metros cuadrados en cueva de Albania

Secretario de Guerra de EU
11

Hegseth lanza operación contra narcoterrorismo en AL; Rubio descarta tropas en México

Tenochtitlan, visto en un mapa interactivo 3D creado por el artista Thomas Kole.
12

FOTOS ¬ Así era Tenochtitlan desde todos los rincones: construyen mapa 3D interactivo

Sacerdote de Tultepec desaparecido es hallado sin vida; detienen a dos.
13

La FGJEM halla sin vida al sacerdote Ernesto Baltazar en Nextlalpan; hay 2 detenidos

Sheinbaum repasó los cuestionamientos a su estrategia para enfrentar las inundaciones, el caso de Manzo, la marcha de la "Generación Z" y el acoso vivido.
14

Sheinbaum analiza ofensiva mediática: “Pensaron que por ser mujer me iban a quebrar”

Una investigación de Presidencia halló datos que ligan al movimiento "Generación Z" con la derecha internacional y actores de la oposición mexicana.
15

GRÁFICOS ¬ Extranjeros, Claudio X, Salinas Pliego: Presidencia exhibe a Generación Z

Destacadas

Ver sección
Destacadas
Ministros en la sesión en la que se discutieron 7 créditos fiscales de Salinas Pliego
1

ENTREVISTA ¬ Esta nueva Corte resolverá públicamente, antes nadie se enteraba: Lenia

Los mexicanos residentes en el extranjero pueden emitir su voto en las elecciones presidenciales y en las consultas populares.
2

#PuntosyComas ¬ 1.6 millones de mexicanos en el extranjero podrán votar en revocación

Grecia Quiroz: La marcha del 15 no es nuestra, di voto de confianza a Gobierno de CSP
3

Grecia Quiroz: La marcha del 15 no es nuestra, di voto de confianza a Gobierno de CSP

Secretario de Guerra de EU
4

Hegseth lanza operación contra narcoterrorismo en AL; Rubio descarta tropas en México

La Presidenta Claudia Sheinbaum dijo que el Grupo Salinas, propiedad del empresario Ricardo Salinas, debería pagar los impuestos que adeuda al Estado mexicano.
5

"Que paguen sus impuestos en vez de pagar campañas", dice Claudia a deudores fiscales

Salinas Pliego amenaza a AMLO: “Le tengo un regalo [...] estoy seguro que le llegará”
6

Salinas Pliego amenaza a AMLO: “Le tengo un regalo [...] estoy seguro que le llegará”

Organizaciones, familiares y políticos han cuestionado con dureza el homenaje que el Gobierno morenista de Guerrero le brindó al exgobernador Rubén Figueroa.
7

Organizaciones y víctimas se suman a repudio de Indignante homenaje a Rubén Figueroa

Sacerdote de Tultepec desaparecido es hallado sin vida; detienen a dos.
8

La FGJEM halla sin vida al sacerdote Ernesto Baltazar en Nextlalpan; hay 2 detenidos

Adelita Grijalva asumió su escaño en el Congreso de EU tras el intento de los republicanos de frenarla, pues su voto es clave para revelar los archivos Epstein.
9

Cómo Adelita Grijalva, nieta de migrante mexicano, ayuda a abrir los archivos Epstein

Gente Así. Policías de la Ciudad de México.
10

#GenteAsí ¬ Erick sale a pasear a su perro y policías de la CdMx... ¿lo asesinan?

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo felicitó al expresidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) por su cumpleaños número 72 a través de dos mensajes.
11

Sheinbaum felicita a AMLO, "el luchador social más importante de la historia moderna"

El Gobierno ha destinado más de siete mil mdp a familias afectadas por lluvias; la reconstrucción iniciará en diciembre, informó Claudia Sheinbaum Pardo (CSP).
12

Gobierno federal ha destinado más de 7 mil mdp a familias afectadas por lluvias: CSP