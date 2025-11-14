VIDEO ¬ Funcionario de Colima agrede a Diputado federal de Morena; exigen su remoción

Redacción/SinEmbargo

14/11/2025 - 1:42 am

Funcionario de Colima intenta agredir a Diputado federal de Morena

Tras las agresiones de Roberto Moreno Béjar contra Leoncio Morán Sánchez, el Comité Ejecutivo Estatal de Morena en Colima pidió la remoción del funcionario de dicha entidad.

Ciudad de México, 14 de noviembre (SinEmbargo).- Un video captó el jueves el momento en el que Roberto Moreno Béjar, Jefe del Departamento de Fomento Económico del Ayuntamiento de Colima, intentó agredir físicamente al Diputado federal por Morena, Leoncio Morán Sánchez, también conocido como "Locho".

Los hechos ocurrieron el centro de Colima, frente a una tienda del legislador federal y exalcalde de dicha entidad, quien no respondió a las agresiones de Moreno Béjar, las cuales fueron grabadas por la cámara de un celular y después fueron ampliamente difundidas en redes sociales.

El video de los hechos captó cómo el jefe del Departamento de Fomento Económico del Ayuntamiento de Colima intentó golpear en repetidas ocasiones al Diputado federal de Morena, quien sólo puso su brazo izquierdo para defenderse de los golpes y patadas que le lanzó el funcionario.

Al inicio de la grabación, Roberto Moreno incluso cayó al suelo en su intento de darle un golpe al legislador morenista, pero poco después se reincorporó y volvió a retar a Leoncio Morán. "Jálale, jálale", le dijo el funcionario de Colima al Diputado, quien llevaba unos papeles en la mano derecha y respondió "eres un maricón, esa es una mariconería...".

"Ahí estuvo", dijo Leoncio Morán y se alejó del lugar, pero Roberto Moreno volvió a increparlo y le lanzó una patada antes de que concluyera la grabación de la pelea, que ocurrió frente a varios testigos que se encontraban en las inmediaciones del centro de Colima.

Posteriormente, el Comité Ejecutivo Estatal de Morena en Colima emitió un posicionamiento con el que condenó la agresión en contra del Diputado federal, además de responsabilizar de los hechos al Ayuntamiento de Colima, encabezado por el Alcalde panista Riult Rivera Gutiérrez.

Comunicado de Morena
Comunicado de Morena tras las agresiones contra el Diputado federal Leoncio Morán Sánchez. Foto: Facebook Morena Colima Sí

En este sentido, Morena exigió la remoción inmediata de Roberto Moreno Béjar, tomando en cuenta una agresión previa en contra de la Regidora morenista Azucena López.

"Este señor ya ha mostrado que es un violento y un misógino; lo padeció nuestra compañera Azucena. Le exigimos al alcalde que fije una postura clara en contra de estas manifestaciones de violencia", expresó en un comunicado Mitzuko Márquez Monroy, presidenta estatal de Morena.

El Comité argumentó que la violencia "no puede ser un método para resolver diferencias políticas", además de reafirmar su compromiso con el respeto, el diálogo y la civilidad.

