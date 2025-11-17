EU designará a Cártel de los Soles como grupo terrorista; señala a Maduro como líder

Nicolás Maduro ha negado reiteradamente las acusaciones en su contra y afirmó que el gobierno de EU "fabrica una guerra” contra Venezuela con la supuesta lucha antidrogas.

Ciudad de México, 16 de noviembre (SinEmbargo).- El gobierno de Estados Unidos (EU) anunció que designará al Cártel de los Soles como organización terrorista, grupo criminal que supuestamente dirige el Presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.

"El Departamento de Estado tiene la intención de designar al Cártel de los Soles como Organización Terrorista Extranjera (OTE). Dirigido por el ilegítimo Nicolás Maduro, el grupo ha corrompido las instituciones gubernamentales en Venezuela y es responsable de actos de violencia terrorista perpetrados por y con otras OTE designadas, así como del narcotráfico hacia Estados Unidos y Europa", sentenció Marco Rubio, Secretario de Estado, en su cuenta de X.

Este anuncio supone un paso más en la campaña de presión que el gobierno de Donald Trump parece haber emprendido contra la Venezuela chavista. De acuerdo con las autoridades estadounidenses la media se hará efectiva el próximo 24 de noviembre.

La administración de Trump acusa al Jefe de Estado venezolano, junto con otros liderazgos del país caribeño como el Ministro del Interior, Diosdado Cabello, de pertenecer a esta presunta organización criminal.

.@StateDept intends to designate Cartel de los Soles as a Foreign Terrorist Organization (FTO). Headed by the illegitimate Nicolás Maduro, the group has corrupted the institutions of government in Venezuela and is responsible for terrorist violence conducted by and with other… — Secretary Marco Rubio (@SecRubio) November 16, 2025

La Casa Blanca lleva mucho tiempo sosteniendo que en lo más alto del Estado venezolano reside la cúpula de una organización criminal a la que atribuye el envío de drogas ilegales a Estados Unidos y a la que responsabiliza por la muerte de ciudadanos estadounidenses.

De llevarse a cabo la designación de OTE, las fuerzas militares y de seguridad estadounidenses más atribuciones para poder emprender acciones directas y desmantelar a las organizaciones "terroristas".

Estados Unidos envío al Caribe el mayor despliegue militar en décadas con el portaaviones USS Gerald R. Ford encabezando la ofensiva contra los supuestas embarcaciones "narcoterroristas".

Estos ataques han provocado la muerte de al menos 83 personas a quienes la administración Trump consideraba traficantes de droga sin presentar ni una sola prueba que confirmara sus dichos. Estas acciones han sido condenadas por jefes de Estado como el colombiano, Gustavo Petro, la mexicana Claudia Sheinbaum y el propio Nicolás Maduro.

On Nov. 15, at the direction of Secretary of War Pete Hegseth, Joint Task Force Southern Spear conducted a lethal kinetic strike on a vessel operated by a Designated Terrorist Organization. Intelligence confirmed that the vessel was involved in illicit narcotics smuggling,… pic.twitter.com/iM1PhIsroj — U.S. Southern Command (@Southcom) November 16, 2025

El anuncio de Rubio llega cuando aumenta la especulación sobre si EU podría atacar objetivos terrestres dentro de Venezuela como parte de un intento de ejercer presión militar sobre Nicolás Maduro para expulsarlo del poder.

Operación Lanza del Sur

El Secretario de Guerra de los Estados Unidos (EU), Pete Hegseth, aseguró este jueves que, por ordenes del Presidente estadounidense Donald Trump, se llevará a cabo la Operación Lanza del Sur, liderada por el Comando Sur de Estados Unidos (SOUTHCOM, por su nombre en inglés), para combatir al narcotráfico en América Latina.

"El Presidente Trump ordenó acción y el Departamento de Guerra está cumpliendo. Hoy, estoy anunciando la Operación Lanza del Sur. Dirigida por el Grupo de Tareas Conjunto Lanza del Sur y SOUTHCOM, esta misión defiende nuestra Patria, elimina a los narco-terroristas de nuestro Hemisferio y asegura nuestra Patria de las drogas que están matando a nuestra gente. El Hemisferio Occidental es el vecindario de América — y lo protegeremos", compartió en X, antes Twitter.

Hegseth no especificó qué tipo de acciones constituirán la operación ni su alcance. Estados Unidos ha desplegado desde septiembre miles de militares en el Caribe y ha realizado decenas de operativos que han resultado en la ejecución extrajudicial de al menos 76 personas.