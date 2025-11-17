EU designará a Cártel de los Soles como grupo terrorista; señala a Maduro como líder

Redacción/SinEmbargo

16/11/2025 - 10:58 pm

El gobierno EU anunció que designará al Cártel de los Soles como organización terrorista, supuestamente dirigida por el Presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.

Nicolás Maduro ha negado reiteradamente las acusaciones en su contra y afirmó que el gobierno de EU "fabrica una guerra” contra Venezuela con la supuesta lucha antidrogas.

Ciudad de México, 16 de noviembre (SinEmbargo).- El gobierno de Estados Unidos (EU) anunció que designará al Cártel de los Soles como organización terrorista, grupo criminal que supuestamente dirige el Presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.

"El Departamento de Estado tiene la intención de designar al Cártel de los Soles como Organización Terrorista Extranjera (OTE). Dirigido por el ilegítimo Nicolás Maduro, el grupo ha corrompido las instituciones gubernamentales en Venezuela y es responsable de actos de violencia terrorista perpetrados por y con otras OTE designadas, así como del narcotráfico hacia Estados Unidos y Europa", sentenció Marco Rubio, Secretario de Estado, en su cuenta de X.

Este anuncio supone un paso más en la campaña de presión que el gobierno de Donald Trump parece haber emprendido contra la Venezuela chavista. De acuerdo con las autoridades estadounidenses la media se hará efectiva el próximo 24 de noviembre.

La administración de Trump acusa al Jefe de Estado venezolano, junto con otros liderazgos del país caribeño como el Ministro del Interior, Diosdado Cabello, de pertenecer a esta presunta organización criminal.

La Casa Blanca lleva mucho tiempo sosteniendo que en lo más alto del Estado venezolano reside la cúpula de una organización criminal a la que atribuye el envío de drogas ilegales a Estados Unidos y a la que responsabiliza por la muerte de ciudadanos estadounidenses.

De llevarse a cabo la designación de OTE, las fuerzas militares y de seguridad estadounidenses más atribuciones para poder emprender acciones directas y desmantelar a las organizaciones "terroristas".

Estados Unidos envío al Caribe el mayor despliegue militar en décadas con el portaaviones USS Gerald R. Ford encabezando la ofensiva contra los supuestas embarcaciones "narcoterroristas".

Estos ataques han provocado la muerte de al menos 83 personas a quienes la administración Trump consideraba traficantes de droga sin presentar ni una sola prueba que confirmara sus dichos. Estas acciones han sido condenadas por jefes de Estado como el colombiano, Gustavo Petro, la mexicana Claudia Sheinbaum y el propio Nicolás Maduro.

El anuncio de Rubio llega cuando aumenta la especulación sobre si EU podría atacar objetivos terrestres dentro de Venezuela como parte de un intento de ejercer presión militar sobre Nicolás Maduro para expulsarlo del poder.

Operación Lanza del Sur

El Secretario de Guerra de los Estados Unidos (EU), Pete Hegseth, aseguró este jueves que, por ordenes del Presidente estadounidense Donald Trump, se llevará a cabo la Operación Lanza del Sur, liderada por el Comando Sur de Estados Unidos (SOUTHCOM, por su nombre en inglés), para combatir al narcotráfico en América Latina.

"El Presidente Trump ordenó acción y el Departamento de Guerra está cumpliendo. Hoy, estoy anunciando la Operación Lanza del Sur. Dirigida por el Grupo de Tareas Conjunto Lanza del Sur y SOUTHCOM, esta misión defiende nuestra Patria, elimina a los narco-terroristas de nuestro Hemisferio y asegura nuestra Patria de las drogas que están matando a nuestra gente. El Hemisferio Occidental es el vecindario de América — y lo protegeremos", compartió en X, antes Twitter.

Hegseth no especificó qué tipo de acciones constituirán la operación ni su alcance. Estados Unidos ha desplegado desde septiembre miles de militares en el Caribe y ha realizado decenas de operativos que han resultado en la ejecución extrajudicial de al menos 76 personas.

Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

Opinión

Rubén Martín

"El Hemisferio es mío"

"Todo indica que en las próximas semanas el gobierno de Estados Unidos, que preside Donald Trump, propiciará...
Por Rubén Martín
Jorge Alberto Gudiño Hernández

Tus dos muertos

"Hace ocho años, en febrero de 2017, Arturo Martinelli, quien había sido mi alumno, me escribió vía...
Por Jorge Alberto Gudiño Hernández
Alejandro De la Garza

Deporte profesional, estructuras de apuestas ilícitas y corrupción

"La locura colectiva del dinero domina el deporte profesional".
Por Alejandro De la Garza
Ernesto Hernández Norzagaray

La movilización de la Generación Z

"Nuestra Generación Z es política en el sentido cultural y moral, menos institucional, pues se moviliza frente...
Por Ernesto Hernández Norzagaray
Extorsionando con la extorsión
Por Jorge Zepeda Patterson

Extorsionando con la extorsión

Justicia selectiva
Por Muna D. Buchahin

Justicia selectiva

El Santa Claus de la DrogaCola
Por Alejandro Calvillo

El Santa Claus de la DrogaCola

Decálogo de instrucciones para no ser “ni de derecha ni de izquierda”
Por Héctor Alejandro Quintanar

Decálogo de instrucciones para no ser “ni de derecha ni de izquierda”

No pudieron con AMLO, tampoco podrán con Claudia
Por Pedro Mellado Rodríguez

No pudieron con AMLO, tampoco podrán con Claudia

Carlos Manzo con el PRIAN
Por Fabrizio Mejía Madrid

Carlos Manzo con el PRIAN

Los Trump y Calderón quieren guerras
Por Juan Carlos Monedero

Los Trump y Calderón quieren guerras

La libertad según Salinas Pliego y la Generación Z
Por Mario Campa

La libertad según Salinas Pliego y la Generación Z

¿Deveras quieren Pensamiento Crítico?
Por Óscar de la Borbolla

¿Deveras quieren Pensamiento Crítico?

Salinas Pliego en bancarrota
Por Álvaro Delgado Gómez

Salinas Pliego en bancarrota

Los primeros ejemplares de la mariposa monarca con microtransmisores satelitales MW026 arribaron a la Reserva de la Biosfera Mariposa Monarca en Michoacán.

Mariposas monarca con transmisores satelitales arriban a Michoacán desde Kansas, EU

¿Es posible seguir una dieta “saludable” y estar expuestos a sustancias tóxicas? Sí, pero no por aditivos artificiales o pesticidas, sino por las micotoxinas.

Micotoxinas: ¿Qué son y por qué son tan peligrosos para mujeres? Estudio lo explica

El alcohol es un hábito para muchas personas sin que éstas sean conscientes del daño que puede llegar a ocasionar en su salud y entornos sociales.

El alcohol, la droga cotidiana y aceptada que dispara riesgos graves para la salud

Expertos advierten del auge de falsas recomendaciones en redes sociales, como el consumo de vinagre de manzana sin filtrar, para controlar la glucosa.

Especialista alerta por riesgos de usar vinagre para controlar glucosa en diabéticos

Paciente con diabetes

La diabetes multiplica el riesgo cardiovascular y aumenta casos de enfermedad renal

Investigadores de la Universidad de Chicago (Estados Unidos) lograron recuperar información genética de muestras médicas de casi un siglo de antigüedad.

Científicos logran leer ADN de hace 100 años para estudiar cómo ha cambiado el cáncer

El 97% confunde canciones de IA con humanas, según encuesta internacional

Exploración de cáncer de mama

Universidad de Salamanca en España revela posible estrategia contra el cáncer de mama

Observaciones realizadas con el Very Large Telescope del Observatorio Europeo Austral (VLT de ESO) han revelado la muerte explosiva de una estrella justo cuando la explosión atravesaba su superficie.

Científicos logran captar por primera vez la explosión de la muerte de una supernova

Investigadores desarrollaron una nueva herramienta que permite estimar el riesgo de desarrollar problemas asociados con Alzheimer años antes de los síntomas.

Una nueva herramienta predice el riesgo de Alzheimer antes de los primeros síntomas

La SCJN admitió un segundo recurso de Grupo Elektra, propiedad de Salinas Pliego, en apenas 14 días; ambos son casos donde el magnate busca evitar pagos al SAT.
1

ENTREVISTA ¬ Empleados de Elektra son presionados para la marcha de mañana, denuncian

Juez reprende a Salinas Pliego por espionaje.
2

Juez de Londres regaña a Salinas Pliego por tratar de ganar con trampas y espionaje

3

Extorsionando con la extorsión

Presidencia y la Corte condenan violencia. Hay 40 policías en hospitales.
4

Presidencia y la Corte condenan violencia. Hay 40 policías linchados, en hospitales

Quien haya matado a Carlos Manzo debe pagar: Bedolla.
5

Sean del partido que sean, si mataron a Carlos Manzo deben pagar: Alfredo Bedolla

Observaciones realizadas con el Very Large Telescope del Observatorio Europeo Austral (VLT de ESO) han revelado la muerte explosiva de una estrella justo cuando la explosión atravesaba su superficie.
6

Científicos logran captar por primera vez la explosión de la muerte de una supernova

La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, inauguró este domingo la reapertura del tramo Juanacatlán-Observatorio de la línea 1 del Metro.
7

La Línea 1 del Metro vuelve a operar totalmente renovada tras 3 años de trabajos

La SCJN rechazó analizar a fondo recursos legales con los que Oxxo todavía puede exhibir productos con nicotina.
8

La Corte rechaza analizar amparos que permiten a Oxxo exhibir productos de tabaco

9

La iglesia mete la nariz en política: denuncia “ideologías que confunden y dividen”

Ataque armado durante una carrera de caballos en Parral, Chihuahua, deja siete muertos
10

Ataque armado durante una carrera de caballos en Parral, Chihuahua, deja 7 muertos

Salinas Pliego aún tiene pendientes por resolver otros juicios en otras instancias judiciales.
11

Esto comienza para Salinas Pliego. Necesita pagar YA 48 mil millones, y todavía debe

A pesar de su oscuro historial, el Gobierno de Guerrero y el Ayuntamiento de Huitzuco, ambos de Morena, rindieron el domingo pasado un homenaje al exgobernador priista por el 117 aniversario de su natalicio.
12

No sólo es Rubén Figueroa: morenistas en todo México abrazan íconos del viejo régimen

Autoridades del Edomex detuvieron este domingo en el municipio de San Mateo Atenco, a cuatro sujetos de ciudadanía colombiana que extorsionaban a un menor.
13

Cuatro colombianos, entre ellos un menor, son capturados en el Edomex por extorsión

Izquierda aventaja elección presidencial de Chile.
14

Izquierda aventaja elección presidencial de Chile; Jara y Kast van a segunda ronda

La "movilización de la Generación Z” del sábado 15 de noviembre, donde los jóvenes de la generación z se asomaron a cuentagotas.
15

CRÓNICA ¬ Violencia y viejos conocidos en la marcha de “jóvenes”... con pocos jóvenes

El gobierno EU anunció que designará al Cártel de los Soles como organización terrorista, supuestamente dirigida por el Presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.
1

EU designará a Cártel de los Soles como grupo terrorista; señala a Maduro como líder

El Gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, designó este domingo a José Antonio Cruz Medina como el nuevo titular de la SSP de la entidad.
2

José Antonio Cruz Medina es designado como el nuevo titular de la SSP de Michoacán

Quien haya matado a Carlos Manzo debe pagar: Bedolla.
3

Sean del partido que sean, si mataron a Carlos Manzo deben pagar: Alfredo Bedolla

Los primeros ejemplares de la mariposa monarca con microtransmisores satelitales MW026 arribaron a la Reserva de la Biosfera Mariposa Monarca en Michoacán.
4

Mariposas monarca con transmisores satelitales arriban a Michoacán desde Kansas, EU

La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, inauguró este domingo la reapertura del tramo Juanacatlán-Observatorio de la línea 1 del Metro.
5

La Línea 1 del Metro vuelve a operar totalmente renovada tras 3 años de trabajos

6

La iglesia mete la nariz en política: denuncia “ideologías que confunden y dividen”

A pesar de su oscuro historial, el Gobierno de Guerrero y el Ayuntamiento de Huitzuco, ambos de Morena, rindieron el domingo pasado un homenaje al exgobernador priista por el 117 aniversario de su natalicio.
7

No sólo es Rubén Figueroa: morenistas en todo México abrazan íconos del viejo régimen

Autoridades del Edomex detuvieron este domingo en el municipio de San Mateo Atenco, a cuatro sujetos de ciudadanía colombiana que extorsionaban a un menor.
8

Cuatro colombianos, entre ellos un menor, son capturados en el Edomex por extorsión

La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, condenó este domingo los actos de violencia de la marcha "Generación Z" en el Zócalo.
9

Brugada y Morena responsabilizan a oposición por violencia en marcha “Generación Z"

El portaaviones Gerald R. Ford, el más grande y avanzado de EU, arribó al Caribe para unirse al combate contra barcos que trafican drogas desde Venezuela.
10

Portaaviones más poderoso de EU llega al Caribe; Trump ordena nuevo ataque y mueren 3

Izquierda aventaja elección presidencial de Chile.
11

Izquierda aventaja elección presidencial de Chile; Jara y Kast van a segunda ronda

Caravana Coca-Cola
12

DATOS ¬ La “magia navideña de Coca Cola” promueve bebida ligada a enfermedad y dolor