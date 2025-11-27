La FGJ-CdMx captura a "El Goofy", presunto autor intelectual del homicidio de Cohen

Redacción/SinEmbargo

27/11/2025 - 3:11 pm

La Fiscalía capitalina detuvo este jueves en Azcapotzalco al presunto autor intelectual del homicidio del abogado David Cohen, ocurrido frente a la Ciudad Judicial.

Ciudad de México, 27 de noviembre (SinEmbargo).- La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CdMx) detuvo este jueves a Jorge “N”, alias “El Goofy”, señalado como probable autor intelectual del homicidio del abogado David Cohen, ocurrido el 13 de octubre de 2025 en las inmediaciones de Ciudad Judicial.

La aprehensión ocurrió en la colonia Del Gas, en la Alcaldía Azcapotzalco, durante un operativo realizado por elementos de la Policía de Investigación.

Con los datos de prueba recabados, el agente del Ministerio Público solicitó y obtuvo la orden de aprehensión correspondiente, la cual fue ejecutada por agentes de la Policía de Investigación (PDI), para luego trasladarlo al Reclusorio Preventivo Varonil Oriente, donde quedó a disposición de la autoridad judicial que definirá su situación jurídica.

La captura de “El Goofy” forma parte de las acciones emprendidas por la Fiscalía capitalina para esclarecer el crimen ocurrido a las afueras de Ciudad Judicial. Previamente, agentes de la PDI detuvieron en flagrancia a Héctor “N”, uno de los participantes materiales del ataque contra el abogado.

Dos días después, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana aprehendieron a Donovan “N”, quien también fue identificado como probable autor material. Ambos detenidos están vinculados a proceso por homicidio doloso y permanecen en prisión preventiva mientras continúan las investigaciones.

"Con esta detención, la investigación avanza de manera firme hacia el esclarecimiento pleno del homicidio. La Fiscalía centra su labor en llevar ante los tribunales a todas las personas involucradas y garantizar que hechos de esta gravedad no queden impunes. Actuamos con rigor jurídico y compromiso con la justicia para ofrecer verdad y seguridad a la ciudadanía", indicaron las autoridades en un comunicado.

¿Quién fue el abogado asesinado en CdMx?

David Cohen Sacal fue un abogado conocido por representar al expresidente de la Cooperativa Cruz Azul, Billy Álvarez, durante el proceso en su contra tras ser acusado de los delitos de administración fraudulenta, lavado de dinero y delincuencia organizada; también representó al actor Sebastián Rulli.

El litigante era licenciado en Derecho con un posgrado en Derecho Procesal Civil y en la actualidad era uno de los socios de la firma de abogados Cohen-Medina-Chávez.

Cohen Sacal se especializaba en litigios en el Área Civil y Mercantil, en Materia Administrativa; Juicios de Amparo y Acciones de Inconstitucionalidad; Concursos Mercantiles; asesoría Corporativa y Condominal.

El abogado David Cohen Sacal murió tras un ataque directo en la Ciudad Judicial de CdMx.
El abogado David Cohen Sacal murió tras un ataque directo en la Ciudad Judicial de CdMx. Foto: Francisco Rodríguez, Cuartoscuro

Tras el homicidio del abogado David Cohen, el Senador del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Manuel Velasco Coello, compartió una publicación en su cuenta de X, antes Twitter, en la que expresó sus condolencias por el fallecimiento del litigante.

