Casos del abogado David Cohen serán parte de las investigaciones, afirma la FGJ-CdMx

Redacción/SinEmbargo

16/10/2025 - 9:20 pm

La Fiscalía de la CdMx confirmó que el abogado David Cohen Sacal falleció tras ser víctima de un ataque a balazos en las inmediaciones de la Ciudad Judicial.

El abogado David Cohen muere tras ser baleado en Ciudad Judicial, confirma FGJ-CdMx

Exabogado de "Billy" Álvarez sufre atentado en CdMx; detienen al presunto responsable

Luego de la detención de dos sujetos por el asesinato de David Cohen, Bertha Alcalde Luján reiteró que podría haber "autores intelectuales" detrás del atentado, por lo que la Fiscalía capitalina analizará los casos que llevaba el abogado.

Ciudad de México, 16 de octubre (SinEmbargo).- La titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CdMx), Bertha Alcalde Luján, informó que se analizarán los casos que llevaba el abogado David Cohen, quien fue asesinado a balazos el pasado 13 de octubre en la Ciudad Judicial de la capital del país.

En conferencia de prensa, la Fiscal capitalina recordó que el homicidio de David Cohen se produjo como parte de un "ataque dirigido" en el que participaron dos personas con armas de fuego a bordo de una motocicleta, quienes dispararon en contra del litigante de 48 años de edad cuando caminaba en la colonia Doctores de la Alcaldía Cuauhtémoc, por lo que la víctima resultó herida en la ingle y en el cráneo.

Bertha Alcalde Luján también reiteró que existe una línea de investigación sobre la "autoría intelectual" del asesinato, por lo que las autoridades investigarán los casos que llevaba David Cohen.

"Es muy importante que esta parte de la investigación permanezca en sigilo, pero sí decir que vamos a ser muy exhaustivos en relación a la investigación. Esto implica que podamos analizar cuáles eran los casos que este abogado llevaba", declaró, además de explicar que los escoltas de Cohen no están siendo investigados.

Apenas ayer, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CdMx) anunció la detención de Donovan "N", un segundo hombre presuntamente involucrado en el asesinato del abogado, luego de que autoridades detuvieron al tirador del homicidio, quien responde al nombre de Héctor "N", de 18 años de edad.

"Esta detención es resultado de los trabajos de investigación, inteligencia y seguimiento realizados en coordinación con los operadores de los Centros C2. El detenido fue puesto a disposición de la Fiscalía de la CdMx. Las indagatorias continúan para que en éste, como en otros casos, no haya impunidad", explicó el titular de la SSC-CdMx, Pablo Vázquez Camacho, tras la detención de Donovan "N".

Sin embargo, la Fiscal capitalina aclaró este martes que su dependencia cuenta con "diversas líneas de investigación" ante la posibilidad de que existan autores intelectuales detrás del homicidio del litigante.

"Pudiera haber autores intelectuales, se está indagando sobre este tema, por eso lo mencionaba, para nosotros es muy importante llevar el caso hasta las últimas consecuencias con todas las personas que hubiesen participado en el terrible homicidio", dijo en conferencia de prensa.

El abogado David Cohen Sacal falleció durante los primeros minutos del martes. De acuerdo con su reporte médico, perdió la vida mientras era atendido en un hospital privado de la capital, a causa de las lesiones provocadas por un disparo de arma de fuego.

