Científicos descubren que gripe aviar es resistente a la fiebre: ¿Qué peligros hay?

Europa Press

28/11/2025 - 3:23 pm

Científicos descubren que la gripe aviar es resiste a la fiebre; ¿qué peligros hay?

Artículos relacionados

Artículos relacionados

#Galileo ¬ ¿Qué pasaría si caemos en un agujero negro? Experto de la UNAM lo explica

#GALILEO ¬ Un cometa "diablo" ilumina los cielos del hemisferio norte, ¿dónde, cómo?

"Retrato de Tenochtitlan": Así reimaginaron en 3D la capital mexica, tal como en 1518

Los virus de la gripe aviar son una amenaza particular para los humanos porque pueden replicarse a temperaturas más altas que una fiebre típica, una de las formas que tiene el cuerpo de detener a los virus

MADRID, 28 Nov. (EUROPA PRESS).- Un nuevo estudio internacional revela por qué algunos virus de la gripe especialmente los de origen aviar, podrían desafiar los mecanismos naturales de defensa del cuerpo humano. Los científicos han identificado factores genéticos que permiten a estos virus sobrevivir a temperaturas más altas, un hallazgo que podría explicar por qué ciertas cepas aviares pueden causar enfermedades graves e incluso letales en algunos casos humanos.

Este descubrimiento ofrece una nueva perspectiva sobre la gripe aviar, una enfermedad que, aunque poco frecuente en personas, sigue siendo vigilada por su alto potencial pandémico. Lo que los investigadores han encontrado podría cambiar la forma en que nos preparamos y respondemos ante posibles brotes y futuras pandemias.

La fiebre, una barrera natural

Los virus de la gripe aviar son una amenaza particular para los humanos porque pueden replicarse a temperaturas más altas que una fiebre típica, una de las formas que tiene el cuerpo de detener a los virus, según una nueva investigación dirigida por las universidades de Cambridge y Glasgow (Reino Unido).

En el estudio publicado en Science, el equipo identificó un gen que desempeña un papel importante en la determinación de la sensibilidad térmica de un virus. En las pandemias mortales de 1957 y 1968, este gen se transfirió a los virus de la gripe humana, y el virus resultante prosperó.

Gripe aviar vence a la fiebre.
Este descubrimiento ofrece una nueva perspectiva sobre la gripe aviar, una enfermedad que, aunque poco frecuente en personas, por su alto potencial pandémico. Foto: Cuartoscuro

Los virus de la gripe humana causan millones de infecciones cada año. Los tipos más comunes de estos virus, causantes de la gripe estacional, se conocen como virus de la influenza A (gripe común). Tienden a proliferar en las vías respiratorias superiores, donde la temperatura ronda los 33 grados, en lugar de en las vías respiratorias inferiores, donde la temperatura ronda los 37 grados.

Si no se controla, un virus se replica y se propaga por todo el cuerpo, donde puede causar enfermedades, en ocasiones graves. Uno de los mecanismos de autodefensa del cuerpo es la fiebre, que puede elevar nuestra temperatura corporal hasta 41 grados, aunque hasta ahora no se ha aclarado cómo la fiebre detiene a los virus ni por qué algunos pueden sobrevivir.

Gripe aviar resiste temperaturas que matan a otros virus

A diferencia de los virus de la gripe humana, los virus de la gripe aviar tienden a proliferar en las vías respiratorias inferiores. De hecho, en sus huéspedes naturales, como patos y gaviotas, el virus suele infectar el intestino, donde las temperaturas pueden alcanzar los 40-42 grados.

En estudios previos con cultivos celulares, los científicos han demostrado que los virus de la gripe aviar parecen ser más resistentes a las temperaturas típicas de la fiebre en humanos. El estudio actual utiliza modelos in vivo (ratones infectados con virus de la gripe) para explicar cómo la fiebre nos protege y por qué podría no ser suficiente para protegernos contra la gripe aviar.

Gripe aviar y vacunas
Los hallazgos podrían tener implicaciones para el tratamiento de infecciones. Foto: Andrea Murcia Monsivais, Cuartoscuro

Un equipo internacional dirigido por científicos de Cambridge y Glasgow simuló en ratones lo que ocurre durante la fiebre en respuesta a infecciones de gripe. Para llevar a cabo la investigación, utilizaron un virus de la gripe de origen humano adaptado en laboratorio, conocido como PR8, que no representa ningún riesgo para los humanos.

Aunque los ratones normalmente no desarrollan fiebre en respuesta a los virus de la influenza A, los investigadores pudieron imitar su efecto sobre el virus elevando la temperatura ambiente donde estaban alojados los ratones, elevando su temperatura corporal.

Los investigadores demostraron que elevar la temperatura corporal hasta niveles febriles es eficaz para detener la replicación de los virus de la gripe de origen humano, pero es poco probable que detenga los virus de la gripe aviar. La fiebre protegió contra infecciones graves por virus de la gripe de origen humano, y un aumento de tan sólo dos grados en la temperatura corporal fue suficiente para convertir una infección mortal en una enfermedad leve.

La investigación también reveló que el gen PB1 del virus, importante para la replicación del genoma viral dentro de las células infectadas, desempeña un papel clave en la determinación de la sensibilidad a la temperatura. Los virus portadores de un gen PB1 similar al de las aves pudieron soportar las altas temperaturas asociadas con la fiebre y causaron una enfermedad grave en los ratones. Esto es importante, ya que los virus de la gripe humana y aviar pueden intercambiar sus genes al coinfectar a un huésped simultáneamente, por ejemplo, cuando ambos virus infectan a los cerdos.

Científicos descubren que la gripe aviar es resiste a la fiebre; ¿qué peligros hay?
En el estudio publicado en Science, el equipo identificó un gen que desempeña un papel importante en la determinación de la sensibilidad térmica de un virus. Foto: Cuartoscuro

El doctor Matt Turnbull, primer autor del estudio, del Centro de Investigación de Virus del Consejo de Investigación Médica de la Universidad de Glasgow, expone: "La capacidad de los virus para intercambiar genes es una fuente constante de amenaza para los virus de la gripe emergentes. Ya lo hemos visto en pandemias anteriores, como las de 1957 y 1968, donde un virus humano intercambió su gen PB1 con el de una cepa aviar. Esto podría ayudar a explicar por qué estas pandemias causaron enfermedades graves en las personas".

Interacción entre humanos y aves

Es crucial que monitoreemos las cepas de gripe aviar para prepararnos ante posibles brotes. Analizar la resistencia de los virus que podrían propagarse a la fiebre podría ayudarnos a identificar cepas más virulentas.

El autor principal, el profesor Sam Wilson, del Instituto Cambridge de Inmunología Terapéutica y Enfermedades Infecciosas de la Universidad de Cambridge, añade: "Afortunadamente, los humanos no suelen infectarse con los virus de la gripe aviar con mucha frecuencia, pero aun así observamos docenas de casos humanos al año. Las tasas de mortalidad por gripe aviar en humanos han sido tradicionalmente preocupantemente altas, como en las infecciones históricas por H5N1 que causaron más del 40 por ciento de mortalidad".

Comprender qué hace que los virus de la gripe aviar causen enfermedades graves en humanos es crucial para la vigilancia y la preparación ante pandemias. Esto es especialmente importante debido a la amenaza pandémica que representan los virus aviares H5N1.

Los hallazgos podrían tener implicaciones para el tratamiento de infecciones, aunque el equipo enfatiza que se necesita más investigación antes de considerar cambios en las pautas de tratamiento. La fiebre suele tratarse con antipiréticos, como el ibuprofeno y la aspirina. Sin embargo, existe evidencia clínica de que tratar la fiebre no siempre es beneficioso para el paciente e incluso puede favorecer la transmisión del virus de la influenza A en humanos.

Europa Press

Europa Press

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Francisco Ortiz Pinchetti

La segunda vida de las cosas

“La frase ‘usar y tirar’ define el modelo económico que ha dominado la industrialización global, una metodología...
Por Francisco Ortiz Pinchetti
Diego Petersen Farah

En busca de un fiscal a modo

"La 4T quiere un Fiscal a modo, que persiga los delitos que ellos quieren perseguir y no...
Por Diego Petersen Farah
Leopoldo Maldonado

Lo que sí fue un intento de golpe de Estado

"Brasil nos ofrece una lección que en México convendría no ignorar. Un verdadero golpe de Estado no...
Por Leopoldo Maldonado
Jorge Javier Romero Vadillo

La transición española, más allá de la democracia

España logró desmontar su antiguo orden autoritario y reconfigurar su arreglo institucional hacia un modelo de acceso...
Por Jorge Javier Romero Vadillo
+ Sección

Opinión en Video

Y ¿para cuándo el desafuero de “Alito” Moreno?
Por Pedro Mellado Rodríguez

Y ¿para cuándo el desafuero de “Alito” Moreno?

Krauze, Castañeda, PRIAN: háganse responsables del Frankenstein fascista
Por Héctor Alejandro Quintanar

Krauze, Castañeda, PRIAN: háganse responsables del Frankenstein fascista

Los insultos contra la 4T
Por Fabrizio Mejía Madrid

Los insultos contra la 4T

El peligroso Cártel del Corazón Partío
Por Juan Carlos Monedero

El peligroso Cártel del Corazón Partío

¿Qué le pasó a Enrique Krauze?
Por Mario Campa

¿Qué le pasó a Enrique Krauze?

¿Cómo conseguir una pareja estable?
Por Óscar de la Borbolla

¿Cómo conseguir una pareja estable?

El retorno tan temido de López Obrador
Por Álvaro Delgado Gómez

El retorno tan temido de López Obrador

Marketing de odio y violencia
Por Ana Lilia Pérez

Marketing de odio y violencia

¿Por qué tanta rabia?
Por Alejandro Páez Varela

¿Por qué tanta rabia?

Altanería digital
Por Muna D. Buchahin

Altanería digital

+ Sección

Galileo

Científicos descubren que la gripe aviar es resiste a la fiebre; ¿qué peligros hay?

Científicos descubren que gripe aviar es resistente a la fiebre: ¿Qué peligros hay?

Instagram

¿Cuáles son los síntomas de un adicto a Instagram? Una investigación de EU lo indica

Un estudio señala que nuestro cerebro mapea en el cuerpo la sensación del dolor cuando lo observamos en una película aunque no lo experimentos físicamente.

¿Por qué te estremece ver dolor en una película? Científicos lo revelan en estudio

Una diminuta molécula podría acabar con las bacterias inmunes a los antibióticos

Una diminuta molécula podría acabar con las bacterias inmunes a los antibióticos

Laboratorios de drogas sintéticas

Estos son los efectos "impredecibles" de las drogas sintéticas a corto y largo plazo

Un estudio de la Universidad de Cambridge ofrece una ventana a las emociones caninas y reveló por qué algunos perros son más temerosos, enérgicos o agresivos.

Genes vinculan comportamiento emocional de humanos y golden retriever, según estudio

Café

Café podría retardar el envejecimiento de personas con enfermedades mentales graves

Jóvenes realizan ejercicio

Expertos destacan impacto del ejercicio como tratamiento contra el cáncer de próstata

Un ADN antiguo expone pueblo perdido en Sudamérica tras 8 mil 500 años de aislamiento

Champiñones

Un hongo que sabe a carne podría ser la proteína del futuro, revela estudio de China

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
Un Juez federal otorgó una suspensión provisional a los casinos en línea de Salinas Pliego para poder operar.
1

Juez ordena reactivar casinos en línea de Ganador Azteca, propiedad de Salinas Pliego

2

Los grandes acaparadores no pagan por el 80% del agua para uso industrial y servicios

Los delitos que se le imputan a García Cabeza de Vaca son lavado de dinero, operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada.
3

#PuntosyComas ¬ Con Ernestina en la FGR, ¿ahora si irán por García Cabeza de Vaca?

La Jueza federal rechazó otorgar una suspensión para que los casinos de Salinas Pliego puedan acceder de nuevo a sus cuentas.
4

Jueza rechaza suspensión para desbloquear las cuentas de casino de Salinas Pliego

La Presidenta Sheinbaum instruyó al Gabinete de Seguridad a reunirse con el sector del autotransporte profundizar la colaboración para avanzar en la seguridad.
5

Seguridad se reúne con transportistas para atender demandas contra robo y extorsión

El jefe de escoltas de Carlos Manzo se encuentra prófugo
6

Un Coronel, jefe de escoltas de Manzo, sigue prófugo, indica la FGE de Michoacán

El Sistema de Transporte Colectivo Metro, informó que personal de Protección Civil rescató a un perro que deambulaba por las vías de la línea 2.
7

VIDEO ¬ Un perrito recorre 11 km de la Línea 2 del Metro y provoca cortes de servicio

Enestina Godoy asume la FGR
8

Ernestina Godoy asume FGR. Trabajaré para servir con ética, firmeza y justicia, dice

Diciembre traerá ajustes en el calendario del ISSSTE.
9

¿Cuándo es el pago de Pensionissste correspondiente a diciembre? Aquí los detalles

La carta de uno de los asesinos de Manzo a su hija: “Perdóname. Hice las cosas mal”
10

La carta de uno de los asesinos de Manzo a su hija: “Perdóname. Hice las cosas mal”

Krauze, Castañeda, PRIAN: háganse responsables del Frankenstein fascista
11

Krauze, Castañeda, PRIAN: háganse responsables del Frankenstein fascista

Alito
12

Y ¿para cuándo el desafuero de “Alito” Moreno?

Trump habría hablado la semana pasada con Maduro, en medio de las crecientes tensiones por Venezuela.
13

Trump habló con Maduro la semana pasada, dice NTY. Habrían pactado próxima reunión

Panorama Social de América Latina y el Caribe 2025.
14

México impulsa a América Latina a lograr su tasa de pobreza más baja, afirma la Cepal

El balance de muertos a causa del incendio que afectó a varios rascacielos de Hong Kong aumentó a 128, según confirmaron las autoridades locales.
15

Cifra de muertes por incendio en rascacielos de Hong Kong sube a 128; hay 3 detenidos

Destacadas

Ver sección
Destacadas
La FGR obtiene 20 años de prisión contra “El Cenizo”, líder templario
1

“El Cenizo”, líder de Los Caballeros Templarios, es sentenciado de 20 años de prisión

Sheinbaum entrega el Premio Nacional de Deportes 2025 en Palacio Nacional
2

Sheinbaum reconoce a 16 atletas en el 50 aniversario del Premio Nacional de Deportes

El Sistema de Transporte Colectivo Metro, informó que personal de Protección Civil rescató a un perro que deambulaba por las vías de la línea 2.
3

VIDEO ¬ Un perrito recorre 11 km de la Línea 2 del Metro y provoca cortes de servicio

Los delitos que se le imputan a García Cabeza de Vaca son lavado de dinero, operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada.
4

#PuntosyComas ¬ Con Ernestina en la FGR, ¿ahora si irán por García Cabeza de Vaca?

La Presidenta Sheinbaum instruyó al Gabinete de Seguridad a reunirse con el sector del autotransporte profundizar la colaboración para avanzar en la seguridad.
5

Seguridad se reúne con transportistas para atender demandas contra robo y extorsión

Dos internos perdieron la vida este viernes luego de que se produjera una explosión en el Centro Integral de Justicia Regional de Puerto Vallarta, Jalisco.
6

Explosión en penal de Jalisco mata a 2 internos y hiere a otros 2; separaban plástico

Un Juez de control vinculó a proceso este viernes a Jorge Antonio Calderón, alias "El Goofy", por el presunto homicidio del abogado David Cohen Sacal.
7

“El Goofy” permanecerá en prisión preventiva por el asesinato de David Cohen en CdMx

Corte de Chicago recibirá declaración de culpabilidad de Joaquín Guzmán López
8

Joaquín Guzmán López, alias “El Güero”, se declarará culpable por narcotráfico en EU

Panorama Social de América Latina y el Caribe 2025.
9

México impulsa a América Latina a lograr su tasa de pobreza más baja, afirma la Cepal

Trump habría hablado la semana pasada con Maduro, en medio de las crecientes tensiones por Venezuela.
10

Trump habló con Maduro la semana pasada, dice NTY. Habrían pactado próxima reunión

Un Juez federal otorgó una suspensión provisional a los casinos en línea de Salinas Pliego para poder operar.
11

Juez ordena reactivar casinos en línea de Ganador Azteca, propiedad de Salinas Pliego

Empleo crece en México en octubre; sube 1.1 millones comparado a 2024
12

Empleo crece en México y suma 1.1 millones más respecto a octubre de 2024: Inegi