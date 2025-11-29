Kimberly Marisol, estudiante extraviada en Chilpancingo, Guerrero, es hallada muerta

Redacción/SinEmbargo

29/11/2025 - 5:18 am

Fiscalía de Guerrero

Kimberly Marisol fue vista por última vez el 1 de noviembre afuera de una tienda, en la Colonia Alianza Popular, frente a las instalaciones de la policía de Chilpancingo.

Ciudad de México, 29 de noviembre (SinEmbargo).- La Fiscalía General del Estado (FGE) de Guerrero confirmó el viernes el hallazgo sin vida de Kimberly Marisol Sánchez Merino, una estudiante de secundaria de 13 años de edad que fue reportada como desaparecida desde el pasado 31 de octubre, en Chilpancingo.

Luego de realizar las pruebas de ADN correspondientes, la FGE buscó a la familia de Kimberly Marisol para que acudiera al Servicio Médico Forense (Semefo), a fin de realizar los trámites para la entrega del cuerpo, mientras que la madre de la menor de edad permaneció en las instalaciones de la Fiscalía para recibir a su hija.

Según la Alerta Ámber, la estudiante de la Secundaria Técnica 30 Lázaro Cárdenas, ubicada en la capital de Guerrero, desapareció el 1 de noviembre y fue vista por última vez afuera de una tienda de conveniencia, en la Colonia Alianza Popular, frente a las instalaciones de la policía de Chilpancingo.

Los allegados de Kimberly Marisol interpusieron una denuncia por su desaparición el 6 de noviembre, y aseguraron que por dos días intentaron realizar este trámite, pero las autoridades les pusieron muchas trabas antes de que éste se pudiera realizar formalmente.

En este sentido, la madre de la adolescente denunció que la Fiscalía de Guerrero tardó más de 24 horas en activar la Alerta Ámber por el caso de su hija, y que no se realizó una búsqueda inmediata. Lo dicho por la mujer derivó en una protesta realizada el pasado miércoles afuera de la FGE, en la cual participaron colectivos feministas.

En respuesta, el personal del Semefo le pidió a la madre de Kimberly Marisol acudir ese mismo día a sus instalaciones para identificar un cuerpo que fue hallado en el cerro de El Huiteco, a 30 minutos de la capital. No obstante, pese a que la mujer reconoció prendas y características físicas de la menor, el avanzado estado de descomposición del cuerpo impidió realizar una identificación completa hasta obtener los resultados de ADN.

Finalmente, la Fiscalía de Guerrero le entrego a la familia de Kimberly los nombres de los posibles responsables de la desaparición y feminicidio de la adolescente, pero hasta este momento dicha información no ha sido revelada públicamente por las autoridades.

