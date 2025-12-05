Mara Lezama firma convenio con Zenith Aeronáutica; anuncia inversión de 24.3 mdp

Redacción/SinEmbargo

04/12/2025 - 11:04 pm

La Gobernadora Mara Lezama firmó un memorándum de entendimiento con Zenith Aeronáutica para brindar mantenimiento profundo y reparación de aeronaves.

Estos proyectos crearán cientos de empleos directos e indirectos que beneficiarán a familias quintanarroenses de la zona sur e incentivarán el uso de energías renovables.

Ciudad de México, 4 de diciembre (SinEmbargo).- La Gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama Espinosa, anunció este jueves una inversión histórica de 24.3 millones de dólares de Zenith Aeronáutica para instalar dos unidades de negocio de alto impacto en Chetumal, la capital del estado: el Taller de Mantenimiento Zenith MRO y la Terminal de Carga Zenith Cargo, creando cientos de empleos directos e indirectos que beneficiarán a familias quintanarroenses de la zona sur, así como el uso de energías renovables.

“Esta inversión confirma el enorme potencial de la zona sur y reafirma que Chetumal está listo para convertirse en un punto estratégico de la industria aeronáutica. Como Gobierno, impulsamos proyectos que generan empleo, fortalecen nuevas vocaciones productivas y permiten que el desarrollo llegue a todas y todos. La instalación de estas unidades de negocio representa un paso decisivo hacia un futuro de mayor competitividad y prosperidad compartida para Quintana Roo”, indicó la mandataria.

Con la firma de un Memorándum de entendimiento con Zenith Aeronáutica para la cooperación de proyectos de mantenimiento profundo y reparación de aeronaves, así como para establecer un Centro de Servicio de Carga, el Polo de Desarrollo para el Bienestar de Chetumal se convierte en el primero en recibir inversión extranjera directa, señaló la mandataria.

Como parte de esta inversión, Alberta Aviation Capital Corporation (AAC), una empresa canadiense dedicada al arrendamiento de aeronaves y motores, proporcionando soluciones de flota flexibles a aerolíneas en América del Norte y alrededor del mundo, anunció su participación en esta iniciativa estratégica: mandará sus aviones a mantenimiento en Chetumal y usará los servicios de carga hacia las Antillas y Centroamérica.

Después de una reunión con Eduardo Mauricio Pérez, presidente de Zenith Aeronáutica, y de Luis Sergio De Urioste Limario, vicepresidente de Aviation Capital Corporation, Mara Lezama expresó que el logro es resultado del trabajo coordinado con el sector privado y el acompañamiento permanente de un gobierno humanista que impulsa proyectos transformadores.

La funcionaria destacó que Chetumal orienta su crecimiento a sectores diferentes al comercio o a la administración pública. Cuenta con decreto de Zona Libre, tiene un Recinto Fiscalizado Estratégico; es uno de los 13 Polos de Desarrollo para el Bienestar creados por la Presidenta Claudia Sheinbaum dentro del Plan México, y está en una posición estratégica.

Además, subrayó que esta capital tiene infraestructura con un Aeropuerto Internacional y conexión con el de Tulum, así como con una estación del Tren Maya que próximamente tendrá servicio de carga.

La Gobernadora dijo que esta inversión representa un impulso decisivo para el desarrollo económico de Quintana Roo, al consolidar nuevas vocaciones productivas en la industria aeronáutica y fortalecer la competitividad del sur del estado. Foto: X @MaraLezama

Asimismo, dijo que este nuevo proyecto representa un voto de confianza en los gobiernos de la Cuarta Transformación que promueven un desarrollo de forma equilibrada para generar prosperidad compartida.

Esta inversión representa un impulso decisivo para el desarrollo económico de Quintana Roo, al consolidar nuevas vocaciones productivas en la industria aeronáutica y fortalecer la competitividad del sur del estado.

También participaron en la reunión Eric Arcila, jefe de la Oficina de la Gobernadora; los empresarios Ernesto Herrera, Edwin Rodríguez Acevedo, Guillermo Romero, Jianhao Feng, Raúl Pavón y Rubén Coronado, Paul Carrillo de Cáceres, Secretario de Desarrollo Económico; Carlos Felipe Fuentes, Consejero Jurídico; Elda Xix Euán, Secretaria de Educación; Raymundo Barredo Mújica, administrador general Único de Mercado Imperial Azteka, y José Antonio Escamilla, coordinador general del Corredor Maya.

