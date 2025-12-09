Accidente carretero en Guanajuato deja 2 agentes de la Guardia Nacional muertos

Tres elementos —dos de la Guardia Nacional y uno de las FSPE— fallecieron tras la volcadura de una camioneta en la carretera Yuriria–Valle de Santiago.

Guanajuato, 8 de diciembre (ZonaFranca).- Dos efectivos de la Guardia Nacional (GN) y un elemento de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado (FSPE) perdieron la vida en un accidente carretero.

El percance ocurrió la noche del domingo en la carretera Yuriria–Valle de Santiago, cerca de la comunidad de Parangarico.

En el sitio quedó volcada una camioneta roja dentro de una cuneta, donde inicialmente se reportó la presencia de personas heridas. Bomberos tuvieron que utilizar la “quijada de la vida” para liberar a los tres ocupantes atrapados en el interior.

Una vez que los paramédicos lograron acceder a ellos, confirmaron que ninguno presentaba signos vitales debido a la severidad de las lesiones.

Entre las pertenencias de los fallecidos se encontraron identificaciones que los acreditaban como elementos activos de la Guardia Nacional y de las Fuerzas del Estado.

Hasta ahora, la Secretaría de Seguridad y Paz del Estado no ha proporcionado información adicional sobre el accidente ni confirmado oficialmente la identidad de las víctimas.

