#PuntosyComas ¬ El PES violó el Estado Laico para ser un partido y podría repetirlo

Pedro Mellado Rodríguez

09/12/2025 - 8:54 pm

Artículos relacionados

Artículos relacionados

#PuntosyComas ¬ No sólo la Marea Rosa: el nuevo PES avanza para tener otro partido

La Marea Rosa avanza para ser partido, pero todavía le faltan varios requisitos clave

La estructura del PES ya trabaja para armar un tercer partido… satélite de Morena

A cinco años de que el Partido Encuentro Solidario (PES) burlara cuestionamientos por violaciones al Estado laico para convertirse en fuerza política, una nueva organización impulsada por los mismos actores y con el respaldo abierto de congregaciones evangélicas avanza hacia su registro nacional.

Ciudad de México, 9 de diciembre (SinEmbargo).- Hay personas que pervierten las instituciones en las que participan desde su mismo origen, como sucede con la organización que promueve la formación del partido Construyendo Solidaridad y Paz (CSP) que, declaradamente, tiene el respaldo de un conglomerado de iglesias evangélicas, según confesión expresa de uno de sus principales promotores, el diputado federal de Morena, Hugo Eric Flores Cervantes, quien también fue dirigente de los partidos Encuentro Social y Encuentro Solidario (PES), que perdieron sus registros en los comicios del 2018 y 2021.

Los promotores del partido Construyendo Solidaridad y Paz, que podría obtener su registro en 2026, pues ya celebró más de las 200 asambleas que le exige la ley para solicitarlo, está construido sobre las mismas irregularidades que fueron motivo de severos cuestionamiento en 2020 al PES, por el involucramiento de ministros evangélicos en su constitución, la violación flagrante del Estado Laico y del principio jurídico de la separación Estado-Iglesias. Pese a todo eso, el Instituto Nacional Electoral (INE) le otorgó el registro oficial, decisión que fue ratificada en votación mayoritaria por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

El 4 de septiembre del 2020, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó la resolución por medio de la cual consideró procedente otorgar a la Organización Encuentro Solidario su registro como partido político nacional. Esta resolución fue impugnada el 10 de septiembre del 2020 por el Partido Acción Nacional y la agrupación política nacional Ciudadanos en Transformación. El Tribunal Electoral consideró procedente la impugnación formulada por el PAN y desechó la demanda presentada por la Agrupación Ciudadanos en Transformación, al considerar que el registro otorgado a PES no generaba afectación alguna al interés jurídico de la organización promovente.

El PAN reclamó que el INE omitió realizar acciones tendientes a verificar la libertad de asociación, así como la corrección de irregularidades consistentes en la coacción, engaño o entrega de dádivas a cambio de participación en las asambleas y afiliación al nuevo partido político PES. Se argumentó en la impugnación panista que del muestreo realizado por funcionarios del Instituto Nacional Electoral se desprendió que el promedio de irregularidades en las asambleas que fueron objeto de verificación correspondió al 47 por ciento; no obstante, el Consejo General del INE otorgó el registro como Partido Político Nacional a la organización Encuentro Solidario.

Además, expresó el PAN que de las investigaciones llevadas a cabo en 2020 por la Dirección General de Asociaciones Religiosas de la Secretaría de Gobernación, así como de las que realizó el INE, se acreditó la participación de quince asociaciones religiosas (evangélicas) en la formación del PES. También refiere qué ministros de culto participaron como presidentes, secretarios, delegados de asambleas; auxiliares para la recolección de afiliaciones; realizaron aportaciones económicas, o bien eran militantes afiliados. El Partido Acción Nacional manifiestó su inconformidad porque a la organización Encuentro Solidario se le otorgó su registro como partido político a pesar de vulnerar el principio constitucional del Estado Laico y de la separación Estado-Iglesia y mezclar política con religión, lo cual contraviene el principio de laicidad.

IRREGULARIDADES

La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación reconoció que en las inspecciones realizadas por personal del Instituto Nacional Electoral se identificaron diez asambleas con incidentes graves como los siguientes: Antes del inicio de la asamblea, estuvo expuesto, durante pocos minutos, un cartel alusivo a un evento religioso previamente desarrollado en el mismo salón que sirvió de sede a la asamblea; algunos de las personas que asistieron a la asamblea manifestaron que se les ofreció algún beneficio por afiliarse al partido político en formación; en varias de las asambleas fiscalizadas hubo personas que admitieron haber asistido con la promesa de recibir a cambio una despensa.

Estas irregularidades motivaron que la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas a Partidos Políticos del INE ordenará visitas aletorias 10 por ciento de las personas afiliadas de manera válida y que asistieron a las asambleas del PES. Con motivo del estudio de las actas levantadas en cada una de las diez asambleas referidas, se llegó a la conclusión de que deberían declararse inválidas ocho de ellas, al existir vicios en la afiliación.

LOS ARGUMENTOS DEL TRIBUNAL

La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación consideró que “las restricciones constitucionales al ejercicio de derechos impuestas a los ministros de culto conforman un régimen personal que pretende evitar: I.- Su participación subjetiva en actividades políticas; II.- Que sean electas; o bien, III.- Que desempeñen algún cargo público por designación, pues con ello se preserva que estas actividades y el ejercicio del poder público sea laico y tenga sustento en razones públicas, racionales y deliberativas y no en dogmas de fe.

Argumentó el Tribunal Electoral que “las obligaciones que los mismos principios imponen a las asociaciones que buscan obtener un registro como partido político nacional, no están relacionadas de manera directa con el régimen de restricciones en el goce de derechos de los ministros de culto, sino con impedir que mediante una estrategia para cometer un fraude constitucional y legal, se permita con plena voluntad de la asociación que solicita el registro, que asociaciones religiosas intervengan en la afiliación de personas, caso en el cual, sí procede sancionar a la asociación, inclusive, pudiendo llegar a la anulación del procedimiento del registro”.

Y concluyó la Sala Superior del Tribunal Electoral: “De esta forma, la intervención subjetiva de las ministraturas de culto en 15 asambleas de un total de 239 celebradas por [la Organización] Encuentro Solidario, por sí sola, no puede ser considerada como una infracción constitucional atribuible a la asociación que solicitó el registro como partido político nacional, sino que es necesario contar con elementos que muestren que ésta estableció una estrategia para lograr las afiliaciones que le permitieran alcanzar el umbral requerido para la obtención del registro, pues dicha conducta sí constituiría un fraude constitucional a la laicidad y la separación iglesia-Estado”.

Por lo tanto, consideró el Tribunal Electoral: “Si no queda demostrado que la asociación que solicitó el registro acudió a una estrategia para que asociaciones religiosas participaran en las asambleas e influyeran en la afiliación, no existe fraude constitucional y, por tanto, tampoco ilícito que deba ser sancionado con la cancelación del procedimiento de registro”. Votaron a favor de mantener el registro al PES, por seis a uno, los magistrados electorales Felipe de la Mata Pizaña, Felipe Fuentes Barrera, Reyes Rodríguez Mondragón, Mónica Soto Fregoso y José Luis Vargas Valdez. En contra se pronunció la magistrada Janine Madeline Otálora Malassis.

EL VOTO EN CONTRA

En el voto particular en contra del otorgamiento del registro a Encuentro Solidario, la magistrada Janine Madeline Otálora Malassis advierte que “la prohibición constitucional a las y los ministros de culto deba analizarse con base en el carácter de las personas que revisten esa investidura , sin que la vulneración al principio de laicidad requiera de la intervención en una vertiente organizacional o gremial. Ahora bien, al ser los partidos políticos la institución por antonomasia para que la ciudadanía sea representada y acceda a los puestos de ejercicio del poder público, entonces la exclusión de quienes ostentan una investidura religiosa para participar en su integración, actividades o promoción constituye el desenvolvimiento específico de los elementos del principio de laicidad respecto de la conformación de los mismos”.

La magistrada Otálora Malassis hizo la siguiente ponderación: “El INE analizó la información proporcionada por la Dirección General de Asociaciones Religiosas y la contrastó con la que integraba el expediente de la solicitud de registro del Partido Encuentro Solidario. Del cruce de datos, se identificaron quince coincidencias en los siguientes términos: 11 personas con investidura religiosa se encuentran afiliadas al PES: 12 personas con investidura religiosa fungieron como auxiliares para recabar apoyo: 7 personas con investidura religiosa ocuparon cargos en el desarrollo de las asambleas estatales; 3 personas con investidura religiosa recabaron apoyos por medio de la aplicación del INE por un total de 647 registros; 4 personas con investidura religiosa realizaron aportaciones económicas a la organización; esa participación se dio en 10 distritos”.

En su voto particular en contra la magistrada electoral Otálora Malassis arguementó que “la violación al principio de laicidad y, en específico a la prohibición constitucional expresa que impide a ministraturas de culto asociarse con fines políticos, genera una afectación de especial intensidad al proceso de constitución de partidos políticos que no es reparable con la simple anulación de las asambleas en que se acreditó la intervención de dirigentes y personas investidas de una ministratura en asociaciones religiosas”.

Agregó la magistrada: “Conforme a la ley, deben destacarse dos premisas fundamentales para identificar la consecuencia jurídica necesaria en el caso de que personas que ostenten una ministratura religiosa participen en una organización que pretenda obtener su registro como partido político. La primera premisa es que la ley no exige que la participación de las asociaciones religiosas se manifieste en su calidad de personas jurídicas integrada por una variedad de voluntades, ya que expresamente señala que se sancionará la participación de las y los ministros de culto en los procesos políticos”.

Explicó que “esa participación puede desarrollarse a través de diferentes supuestos: I.- La inducción a la abstención, o bien a votación por un candidato, candidata o partido político; II.- Aportaciones económicas; III.- El incumplimiento de cualquiera de las disposiciones contenidas en la ley, entre las que se encuentra la observancia a los mandatos constitucionales, incluida la prohibición a las y los ministros de culto de asociarse con fines políticos”.

A juicio de Otálora Malassis “la segunda premisa que debe considerarse es que en la ley se establecen consecuencias específicas para sancionar a las organizaciones que pretendan obtener su registro como partido político y que incurren en las conductas ilícitas que se refieren en la primera premisa. Dichas sanciones incluyen la amonestación pública, la imposición de multas y la cancelación del procedimiento para obtener el registro como partido político. Con base en estas premisas es que puede identificarse lo erróneo en la conclusión del Consejo General del INE al imponer como sanción únicamente la anulación de las asambleas en que participaron la y los ministros de culto”.

Asimismo, en el acto reclamado se advierte que la autoridad responsable únicamente analizó la participación de las ministras y ministros de culto en las asambleas estatales, sin haber considerado su participación en el desarrollo de la asamblea nacional constitutiva del partido Encuentro Solidario. Muchas de las observaciones que en su momento se hicieron al PES se le podrían atribuir actualmente al partido Construyendo Solidaridad y Paz (CSP), pues son promovidos por las mismas organizaciones evangélicas.

Pedro Mellado Rodríguez

Pedro Mellado Rodríguez

Periodista que durante cinco décadas ha sido un acucioso y crítico observador de la vida pública en el país. Ha cubierto todas las fuentes informativas y ha desempeñado todas las responsabilidades posibles en medios de comunicación. Ha trabajado en prensa, radio, televisión y medios digitales. Su columna Puntos y Contrapuntos se ha publicado desde hace cuatro décadas, en periódicos como El Occidental, Siglo 21 y Mural, en Guadalajara, Jalisco. Tiene estudios de derecho por la Universidad de Guadalajara y durante una década fue profesor de periodismo en el ITESO, la Universidad Jesuita de Guadalajara. Es autor del libro Las Naves Nodrizas de la Comunicación y el Periodismo (Taller Editorial La Casa del Mago, Guadalajara, 2022).

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Adela Navarro Bello

El terrorismo de Godoy, el de Harfuch y el del narco

"Pero el acto de terrorismo que fue para la Fiscal Ernestina Godoy, que costó la vida a...
Por Adela Navarro Bello
Gustavo de Hoyos Walther

Peligros y oportunidades del proteccionismo

"Muy probablemente no entraremos de lleno, al menos por ahora, en un mundo proteccionista donde cada nación...
Por Gustavo de Hoyos Walther
Salvador Guerrero Chiprés

Robo de autos: las "golden hours"

"El fortalecimiento del combate al robo de autos y la mejora en los procesos de búsqueda de...
Por Salvador Guerrero Chiprés
Guadalupe Correa-Cabrera

Combatir la crisis del fentanilo en “América” (Parte II)

"La crisis del fentanilo o epidemia de drogas en “América” es, ante todo, un desafío de salud...
Por Guadalupe Correa-Cabrera
+ Sección

Opinión en Video

Primavera laboral
Por Mario Campa

Primavera laboral

¿Acaso somos libres?
Por Óscar de la Borbolla

¿Acaso somos libres?

Peña Nieto, el corrupto, también regresa
Por Álvaro Delgado Gómez

Peña Nieto, el corrupto, también regresa

El socio del panista Ávila Lizárraga
Por Ana Lilia Pérez

El socio del panista Ávila Lizárraga

¿Es de izquierda la 4T?
Por Alejandro Páez Varela

¿Es de izquierda la 4T?

Deshonestidad colaborativa
Por Muna D. Buchahin

Deshonestidad colaborativa

The Lancet vs Ultraprocesados
Por Alejandro Calvillo

The Lancet vs Ultraprocesados

El regreso de López Obrador y el peligro de un golpe de Estado
Por Héctor Alejandro Quintanar

El regreso de López Obrador y el peligro de un golpe de Estado

La mentira que comparten Estados Unidos y México
Por Pedro Mellado Rodríguez

La mentira que comparten Estados Unidos y México

Honduras: laboratorio para Donald Trump
Por Juan Carlos Monedero

Honduras: laboratorio para Donald Trump

+ Sección

Galileo

Pirámide

El INAH reabre el ascenso a la pirámide de Nohoch Mul en la Zona Arqueológica de Cobá

Investigadores de la Universidad de Colorado descubrieron una combinación de fármacos que podría ofrecer nuevas esperanzas a las pacientes con cáncer de ovario.

Nueva combinación de fármacos sería capaz de vencer la resistencia a cáncer de ovario

La SEORL-CCC alertó a los jóvenes de la relación entre el consumo de alcohol y formas de tabaco y el aumento del riesgo de sufrir cáncer de cabeza y cuello.

Jóvenes corren más riesgo de cáncer de cabeza y cuello por consumo de alcohol y vapeo

Es probable que los pingüinos que viven en costas de Sudáfrica hayan muerto de hambre en masa durante su temporada de muda por falta de alimentos.

Miles de pingüinos africanos están muriendo en Sudáfrica por la escasez de alimentos

Marcha contra maiz transgénico

Revista se retracta y retira artículo en el que defendía consumo humano del glifosato

Un estudio científico compara varias formas de cocinar brócoli para observar cómo cada técnica interactúa con elementos propios del vegetal.

¿Cuál es la mejor forma de cocinar brócoli para conservar nutrientes? Descúbrelo aquí

El canto no solo es una expresión artística, tiene otros beneficios. Cantar, en especial en grupo, puede unir a las personas y mejorar la función inmunitaria.

¿Te gusta cantar? Conoce los beneficios que la música puede aportar a la salud

La cronobiología revela que la falta de novedades, la pérdida de memoria reciente y la monotonía hacen que nuestra percepción del tiempo se acelere con la edad.

¿Por qué el tiempo pasa más rápido cuando somos adultos? La ciencia lo explica

Los videos cortos o shorts que predominan en TikTok, Instagram y YouTube suscitan preocupaciones sobre su influencia en la concentración y el autocontrol.

¿Eres fan de ver videos cortos? Científicos alertan de su impacto en la salud mental

Un nuevo estudio reveló que los perros provocan cambios microbianos de nuestro cuerpo, lo que da como resultado una mejora de la salud mental en adolescentes.

Tener un perro mejora la salud mental, revela nuevo estudio y la razón te sorprenderá

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
La FGR detiene nuevamente a César Duarte, exgobernador de Chihuahua
1

Ernestina Godoy lo detuvo, pero César Duarte tenía orden de arresto desde mayo 2024

2

Segob pide que Juez que levantó bloqueo a casino de Salinas Pliego se aparte del caso

Marcha contra maiz transgénico
3

Revista se retracta y retira artículo en el que defendía consumo humano del glifosato

Entrega del Nobel a Corina Machado desata protestas en Oslo
4

VIDEOS ¬ Los noruegos no están contentos con el Nobel a Corina: colectivos protestan

Gloria Trevi presentó una demanda millonaria contra Ricardo Salinas Pliego, de acuerdo con información revelada por Sabina Berman.
5

Gloria Trevi demandó a Salinas Pliego por 180 millones de dólares, dice Sabina Berman

FGR analiza pruebas clave en Teuchitlán.
6

Los estados también gestaron sus propios Gertz sin rendición de cuentas y amiguismo

Organizaciones ligadas al empresario Claudio X. González recolectaron las más de 130 mil firmas necesarias para presentar al Congreso su propia propuesta de Reforma Electoral
7

Claudio X. vuelve con 130 mil firmas para presentar su Reforma Electoral al Congreso

La FGR informó que detuvo a César Duarte, exgobernador de Chihuahua acusado de presunto lavado de dinero; Harfuch reveló que se encuentra preso en el Altiplano.
8

César Duarte fue ingresado al Altiplano; está detenido por lavado de dinero: Harfuch

La Presidenta Claudia Sheinbaum recibió a José Medina Mora Icaza, quien será el nuevo presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), en Palacio Nacional.
9

Sheinbaum recibe a José Medina Mora, nuevo presidente del CCE, en Palacio Nacional

Peña Nieto, el corrupto, también regresa
10

Peña Nieto, el corrupto, también regresa

VIDEO ¬ Un paracaidista queda atorado en Balderas.
11

VIDEO ¬ Un paracaidista cae en medio de la CdMx y queda atorado en un semáforo

Alejandro Armenta le truena los dedos a Secretaria de Turismo.
12

Armenta sigue usando el helicóptero de Moreno Valle, y esconde el costo de sus viajes

13

Criminales azotan a una mujer que buscó contratos de obras públicas en Iguala, Guerrero

Recompensa por Ryan Wedding
14

¿Cómo brincó Wedding de atleta olímpico en Canadá a ser brazo del Cártel de Sinaloa?

Adán Augusto López regala en el Senado más de 17 mil ejemplares de Grandeza
15

Adán Augusto López obsequia más de 17 mil ejemplares de Grandeza a senadores

Destacadas

Ver sección
Destacadas
FGR analiza pruebas clave en Teuchitlán.
1

Los estados también gestaron sus propios Gertz sin rendición de cuentas y amiguismo

2

Segob pide que Juez que levantó bloqueo a casino de Salinas Pliego se aparte del caso

Entrega del Nobel a Corina Machado desata protestas en Oslo
3

VIDEOS ¬ Los noruegos no están contentos con el Nobel a Corina: colectivos protestan

Adán Augusto López regala en el Senado más de 17 mil ejemplares de Grandeza
4

Adán Augusto López obsequia más de 17 mil ejemplares de Grandeza a senadores

Pirámide
5

El INAH reabre el ascenso a la pirámide de Nohoch Mul en la Zona Arqueológica de Cobá

6

Australia, el primer país en restringir las redes sociales a menores de 16 años

La Consejera Jurídica de Presidencia, Ernestina Godoy Ramos, rechazó las recientes declaraciones del abogado Jeffrey Lichtman, defensor de Ovidio Guzmán López.
7

RADICALES ¬ Ernestina no la tiene fácil: debe rescatar 7 años perdidos y lo que sume

A cinco años de que el Partido Encuentro Solidario (PES) burlara cuestionamientos por violaciones al Estado laico para convertirse en fuerza política, una nueva organización impulsada por los mismos actores y con el respaldo abierto de congregaciones evangélicas avanza hacia su registro nacional.
8

#PuntosyComas ¬ El PES violó el Estado Laico para ser un partido y podría repetirlo

Trump dice que Maduro tiene los “días contados”; no descarta una invasión terrestre.
9

Trump dice que Maduro tiene los “días contados”; no descarta una invasión terrestre

Diputados aprueban prohibición total de vapeadores; critican criminalización
10

Diputados aprueban en lo particular la prohibición de vapeadores con penas de 8 años

11

EU entrega a México a 14 detenidos por tráfico de drogas y portación ilegal de armas

VIDEO ¬ Un paracaidista queda atorado en Balderas.
12

VIDEO ¬ Un paracaidista cae en medio de la CdMx y queda atorado en un semáforo