Forbes da a Sheinbaum 5to. lugar en su lista de las mujeres más poderosas del mundo

La Presidenta Sheinbaum fue colocada en la quinta posición de la lista de Forbes de las mujeres más poderosas de 2025, junto con otras políticas y empresarias.

Ciudad de México, 10 de diciembre (SinEmbargo).– La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se situó en el quinto lugar de la lista de Forbes de las mujeres más poderosas del mundo en este 2025, junto con lideresas políticas europeas y asiáticas, y empresarias de diversos países.

"El nearshoring coloca a la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, en el centro de la transformación manufacturera de América del Norte", argumentó la revista.

Se trata de la estrategia por medio de la cual una empresa reubica sus procesos comerciales o productivos en países que se encuentran más cercanos a su principal mercado y que le generan costos más bajos. En el contexto de México, es clave por tener a Estados Unidos (EU) como vecino del norte. Por ello, el nearshoring es clave en el Plan México implementado por Sheinbaum y su Gobierno.

Apenas a finales de noviembre, Sheinbaum Pardo formalizó la creación del Consejo Asesor de Desarrollo Económico Regional y Relocalización –como se le llama al nearshoring en español– que acompañará al Gobierno de México en el "cuarto de junto" durante la revisión del T-MEC con Estados Unidos y Canadá. Está conformado por 15 destacados líderes empresariales, cuatro cámaras empresariales y la Asociación de Bancos de México (ABM).

“Consiste en fortalecer lo que fabricamos aquí, incluso mucho de lo que importamos de países asiáticos, particularmente de China. Nosotros queremos que se fabrique en México… Queremos fortalecer nuestras cadenas productivas y también el comercio con otros países”, explicó la Presidenta.

La empresaria Altagracia Gómez indicó que la conformación del nuevo Consejo busca promover y aterrizar la estrategia nacional de relocalización de empresas, así como las acciones del sector privado para concretar inversiones, generar empleo y promover el desarrollo regional.

“No es un Consejo más para vernos, sino que ya tenemos un trabajo desarrollado que tiene que ver con los Polos de Bienestar”, precisó la Jefa del Poder Ejecutivo.

Respecto a la lista de Forbes, el puesto número uno fue para la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, seguida de la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, quienes "navegan las crisis superpuestas de Europa, donde la energía, la defensa y la política monetaria determinan si el continente se cohesiona o se fractura".

El tercer puesto es para la conservadora Sanae Takaichi, la Primera Ministra de Japón, la primera mujer en ocupar el cargo y cuya referente es Margaret Thatcher, la Primera Ministra del Reino Unido entre 1979 a 1990, una figura clave junto al estadounidense Ronald Reagan en impulsar políticas neoliberales que transformaron, en su caso, la economía británica y sentaron las bases para un cambio global hacia el liberalismo económico.

El cuarto lugar es ocupado por la Primera Ministra de Italia, la ultraconservadora Giorgia Meloni, una política con 30 años de trayectoria surgida del partido Hermanos de Italia, que cuenta con raíces neofascistas y también la primera mujer que ocupa el cargo en su país. Es admiradora del dictador fascista Benito Mussolini.

En quinto lugar, aparece Sheinbaum, también la primera mujer en ocupar la silla presidencial en México. De acuerdo con el perfil de Forbes que presenta a la mandataria, "uno de sus logros fue la introducción de un nuevo sistema de Cablebús que mejoró los desplazamientos en toda la Ciudad de México", esto durante su tiempo como Jefa de Gobierno de la capital.

"Científica destacada con un doctorado en Ingeniería Energética, se encuentra entre los científicos y legisladores que comparten el Premio Nobel de la Paz 2007 por su participación en un panel de ciencias del clima de las Naciones Unidas", reconoció Forbes.

Sheinbaum acumula ya reconocimientos de este tipo. En abril, fue incluida en la lista de las 100 personas más influyentes del 2025 de la revista Time. La publicación argumentó que Sheinbaum Pardo hizo historia en 2024 al convertirse en la primera mujer en gobernar México y destacó su liderazgo con “cabeza fría”, especialmente en las negociaciones con el Presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Y, además, esta semana The New York Times (NYT) contempló a la Presidenta Sheinbaum en su lista de las 67 personas más elegantes de 2025, que incluye a Sabrina Carpenter, Bad Bunny, Rosalía, al Papa León XIV y al actor Timothée Chalamet.