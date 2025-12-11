PuntosyComas ¬ Gobierno federal tienen en puestos de mando solo a un 25% de mujeres

Existe una persistente disparidad de género en los puestos de mando de las administraciones públicas federales y estatales de México. A pesar de la paridad lograda en el Congreso de la Unión, las mujeres representan una minoría significativa en los cargos directivos, con datos del Censo Nacional de Gobierno 2025 que indican que sólo un 25 por ciento de los titulares de instituciones a nivel federal son mujeres.

Ciudad de México, 10 de diciembre (SinEmbargo).– Las mujeres han avanzado políticamente al conquistar una paridad plena en el Congreso de la Unión, sin embargo, en los cargos públicos de las administraciones federal y estatales, siguen siendo minoría, pues los principales puestos de responsabilidad, los cargos de titulares en instituciones públicas, siguen destinados para los hombres.

El Censo Nacional de Gobierno Federal (CNGF) y el Censo Nacional de Gobiernos Estatales (CNGE) 2025, que ofrecen información sobre la gestión y desempeño de las instituciones que integran la Administración Pública Federal (APF) y las Administraciones Públicas estatales (APE), reflejan que en la administración pública federal las mujeres representan, en el promedio nacional, apenas el 25 por ciento de las servidoras públicas con cargos de titulares de instituciones de gobierno, en tanto que en el ámbito estatal representan el 32.8 por ciento en promedio, en la suma de las 32 entidades del país.

En el balance del 2024 se reportaron 2 mil 458 personas titulares en instituciones de gobierno: 268 al frente de las instituciones de la Administración Pública Federal y 2 mil 190 cargos en instituciones de las Administración Pública Estatal. Del total de cargos directivos en el gobierno sólo 805 eran mujeres, apenas el 32.8 por ciento, y mil 565 hombres, el restante 63.7 por ciento.

Aunque usted no lo crea, sólo en el estado de Nayarit es más alto el porcentaje de mujeres en cargos directivos dentro de la administración pública, que en el resto de las 31 entidades de la república.

De acuerdo con la función principal ejercida por las instituciones, el mayor porcentaje de mujeres titulares se registró en las instituciones orientadas a la igualdad de género y/o derechos de las mujeres, con 95.0 por ciento. Por su parte, el mayor porcentaje de hombres titulares se reportó en las relacionadas con protección civil, con 88.9 por ciento.

Aunque las mujeres no tienen preponderancia en cargos públicos de dirección, sí son mayoría como trabajadoras del sector público tanto en el ámbito federal como estatal. Por ejemplo, en la administración pública federal el 52.1 por ciento son mujeres según registros del Censo Nacional de Gobierno Federal (CNGF) y el Censo Nacional de Gobiernos Estatales (CNGE) 2025, realizado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, publicado el reciente jueves 4 de diciembre del 2025.

Destacan, con porcentajes altos de presencia femenina en las administraciones estatales, Estado de México, con el 62 por ciento; Guanajuato, con el 63.5 por ciento y Jalisco, con el 59.7 por ciento de presencia femenina en cargos públicos. Al cierre de 2024, se reportaron 3 millones 928 mil 586 personas servidoras públicas en todo el país. Trabajaban en el servicio público federal un millón 691 mil 406 personas, el 43.1 por ciento y en las administraciones públicas estatales había 2 millones 237 mil 180 burócratas, el 56.9 por ciento restante.

Los avances

Por mandato de ley, es obligación de los partidos políticos promover la paridad de género en candidaturas a cargos de elección popular, destinar el 3 por ciento de su gasto ordinario para capacitar a mujeres y el Consejo General del Instituto Nacional Electoral está facultado para rechazar el registro de las candidaturas que no respeten el principio de paridad de género.

Todavía en la integración de la Cámara de Diputados para el periodo 2018-2021 había un claro predominio de los varones en el Palacio Legislativo de San Lázaro. Aunque el avance hacia la paridad plena era gradual. Para que tengamos una idea clara de los avances que se han experimentado habría que considerar que todavía en los comicios para diputados federales del 2003 las mujeres apenas llegaron a ocupar el 23 por ciento de las curules en el Palacio Legislativo de San Lázaro.

Finalmente, fue hasta los comicios del 6 de junio del 2021 que las mujeres lograron la paridad en la Cámara de Diputados. Situación que se reiteró en los recientes comicios del domingo 2 de junio del 2024.

En el Senado de la República las mujeres también han tenido notables avances. El tramo que recorrieron para alcanzar la paridad de género plena en el Senado de la República también fue muy prolongado. Luego de los comicios del 2000 los escaños para las mujeres apenas representaban el 15.63 por ciento del total.

Los Conteos Censales de Participación Ciudadana 2009-2024 realizados por el Instituto Nacional Electoral muestran que en los últimos seis procesos electorales las mujeres han tenido una participación mucho más numerosa que los varones. Sin embargo, eso no se refleja en una mayor cantidad de cargos públicos de dirección en la administración pública.