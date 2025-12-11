#PuntosyComas ¬ Gobierno federal tienen en puestos de mando solo a un 25% de mujeres

Pedro Mellado Rodríguez

10/12/2025 - 8:38 pm

Artículos relacionados

Artículos relacionados

#PuntosYComas ¬ Senado y Diputados tienen (por fin) mismo número de mujeres y hombres

Forbes da a Sheinbaum 5to. lugar en su lista de las mujeres más poderosas del mundo

Pensión Mujeres Bienestar: ¿Tienes entre 60 y 62 años? Ya está por abrir el registro

Existe una persistente disparidad de género en los puestos de mando de las administraciones públicas federales y estatales de México. A pesar de la paridad lograda en el Congreso de la Unión, las mujeres representan una minoría significativa en los cargos directivos, con datos del Censo Nacional de Gobierno 2025 que indican que sólo un 25 por ciento de los titulares de instituciones a nivel federal son mujeres.

Ciudad de México, 10 de diciembre (SinEmbargo).– Las mujeres han avanzado políticamente al conquistar una paridad plena en el Congreso de la Unión, sin embargo, en los cargos públicos de las administraciones federal y estatales, siguen siendo minoría, pues los principales puestos de responsabilidad, los cargos de titulares en instituciones públicas, siguen destinados para los hombres.

El Censo Nacional de Gobierno Federal (CNGF) y el Censo Nacional de Gobiernos Estatales (CNGE) 2025, que ofrecen información sobre la gestión y desempeño de las instituciones que integran la Administración Pública Federal (APF) y las Administraciones Públicas estatales (APE), reflejan que en la administración pública federal las mujeres representan, en el promedio nacional, apenas el 25 por ciento de las servidoras públicas con cargos de titulares de instituciones de gobierno, en tanto que en el ámbito estatal representan el 32.8 por ciento en promedio, en la suma de las 32 entidades del país.

En el balance del 2024 se reportaron 2 mil 458 personas titulares en instituciones de gobierno: 268 al frente de las instituciones de la Administración Pública Federal y 2 mil 190 cargos en instituciones de las Administración Pública Estatal. Del total de cargos directivos en el gobierno sólo 805 eran mujeres, apenas el 32.8 por ciento, y mil 565 hombres, el restante 63.7 por ciento.

Aunque usted no lo crea, sólo en el estado de Nayarit es más alto el porcentaje de mujeres en cargos directivos dentro de la administración pública, que en el resto de las 31 entidades de la república.

De acuerdo con la función principal ejercida por las instituciones, el mayor porcentaje de mujeres titulares se registró en las instituciones orientadas a la igualdad de género y/o derechos de las mujeres, con 95.0 por ciento. Por su parte, el mayor porcentaje de hombres titulares se reportó en las relacionadas con protección civil, con 88.9 por ciento.

Aunque las mujeres no tienen preponderancia en cargos públicos de dirección, sí son mayoría como trabajadoras del sector público tanto en el ámbito federal como estatal. Por ejemplo, en la administración pública federal el 52.1 por ciento son mujeres según registros del Censo Nacional de Gobierno Federal (CNGF) y el Censo Nacional de Gobiernos Estatales (CNGE) 2025, realizado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, publicado el reciente jueves 4 de diciembre del 2025.

Destacan, con porcentajes altos de presencia femenina en las administraciones estatales, Estado de México, con el 62 por ciento; Guanajuato, con el 63.5 por ciento y Jalisco, con el 59.7 por ciento de presencia femenina en cargos públicos. Al cierre de 2024, se reportaron 3 millones 928 mil 586 personas servidoras públicas en todo el país. Trabajaban en el servicio público federal un millón 691 mil 406 personas, el 43.1 por ciento y en las administraciones públicas estatales había 2 millones 237 mil 180 burócratas, el 56.9 por ciento restante. 

Los avances

Por mandato de ley, es obligación de los partidos políticos promover la paridad de género en candidaturas a cargos de elección popular, destinar el 3 por ciento de su gasto ordinario para capacitar a mujeres y el Consejo General del Instituto Nacional Electoral está facultado para rechazar el registro de las candidaturas que no respeten el principio de paridad de género.

Todavía en la integración de la Cámara de Diputados para el periodo 2018-2021 había un claro predominio de los varones en el Palacio Legislativo de San Lázaro. Aunque el avance hacia la paridad plena era gradual. Para que tengamos una idea clara de los avances que se han experimentado habría que considerar que todavía en los comicios para diputados federales del 2003 las mujeres apenas llegaron a ocupar el 23 por ciento de las curules en el Palacio Legislativo de San Lázaro.

Finalmente, fue hasta los comicios del 6 de junio del 2021 que las mujeres lograron la paridad en la Cámara de Diputados. Situación que se reiteró en los recientes comicios del domingo 2 de junio del 2024.

En el Senado de la República las mujeres también han tenido notables avances. El tramo que recorrieron para alcanzar la paridad de género plena en el Senado de la República también fue muy prolongado. Luego de los comicios del 2000 los escaños para las mujeres apenas representaban el 15.63 por ciento del total.

Los Conteos Censales de Participación Ciudadana 2009-2024 realizados por el Instituto Nacional Electoral muestran que en los últimos seis procesos electorales las mujeres han tenido una participación mucho más numerosa que los varones. Sin embargo, eso no se refleja en una mayor cantidad de cargos públicos de dirección en la administración pública.

Pedro Mellado Rodríguez

Pedro Mellado Rodríguez

Periodista que durante cinco décadas ha sido un acucioso y crítico observador de la vida pública en el país. Ha cubierto todas las fuentes informativas y ha desempeñado todas las responsabilidades posibles en medios de comunicación. Ha trabajado en prensa, radio, televisión y medios digitales. Su columna Puntos y Contrapuntos se ha publicado desde hace cuatro décadas, en periódicos como El Occidental, Siglo 21 y Mural, en Guadalajara, Jalisco. Tiene estudios de derecho por la Universidad de Guadalajara y durante una década fue profesor de periodismo en el ITESO, la Universidad Jesuita de Guadalajara. Es autor del libro Las Naves Nodrizas de la Comunicación y el Periodismo (Taller Editorial La Casa del Mago, Guadalajara, 2022).

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Jorge Javier Romero Vadillo

De fetiches y otras fantasías para la autosatisfacción

"La autonomía fue una forma de construir islotes de servicio profesional en un océano de burocracia clientelista,...
Por Jorge Javier Romero Vadillo
María Rivera

Invasor

"Lo que suceda en Venezuela, nos dejará saber de qué tamaño es la amenaza para el resto...
Por María Rivera
Adela Navarro Bello

El terrorismo de Godoy, el de Harfuch y el del narco

"Pero el acto de terrorismo que fue para la Fiscal Ernestina Godoy, que costó la vida a...
Por Adela Navarro Bello
Gustavo de Hoyos Walther

Peligros y oportunidades del proteccionismo

"Muy probablemente no entraremos de lleno, al menos por ahora, en un mundo proteccionista donde cada nación...
Por Gustavo de Hoyos Walther
+ Sección

Opinión en Video

La batalla cultural
Por Fabrizio Mejía Madrid

La batalla cultural

Primavera laboral
Por Mario Campa

Primavera laboral

¿Acaso somos libres?
Por Óscar de la Borbolla

¿Acaso somos libres?

Peña Nieto, el corrupto, también regresa
Por Álvaro Delgado Gómez

Peña Nieto, el corrupto, también regresa

El socio del panista Ávila Lizárraga
Por Ana Lilia Pérez

El socio del panista Ávila Lizárraga

¿Es de izquierda la 4T?
Por Alejandro Páez Varela

¿Es de izquierda la 4T?

Deshonestidad colaborativa
Por Muna D. Buchahin

Deshonestidad colaborativa

The Lancet vs Ultraprocesados
Por Alejandro Calvillo

The Lancet vs Ultraprocesados

El regreso de López Obrador y el peligro de un golpe de Estado
Por Héctor Alejandro Quintanar

El regreso de López Obrador y el peligro de un golpe de Estado

La mentira que comparten Estados Unidos y México
Por Pedro Mellado Rodríguez

La mentira que comparten Estados Unidos y México

+ Sección

Galileo

Los médicos advierten que las bebidas energéticas, populares entre jóvenes y adultos, pueden ser un riesgo silencioso para el corazón y el cerebro.

Estos son los riesgos de tomar muchas bebidas energéticas, según especialistas

Investigadores identificaron una enzima bacteriana que podría ser la causa de que algunas personas presenten complicaciones cardíacas a causa de la neumonía.

Investigadores descubren enzima culpable de que algunas neumonías dañen el corazón

La Universidad de Nueva York encontró que los niños expuestos a un calor de más de 30 grados tienen dificultades en temas de alfabetización y aritmética.

El calor extremo por el cambio climático tiene impactos en el desarrollo de los niños

Pirámide

El INAH reabre el ascenso a la pirámide de Nohoch Mul en la Zona Arqueológica de Cobá

Investigadores de la Universidad de Colorado descubrieron una combinación de fármacos que podría ofrecer nuevas esperanzas a las pacientes con cáncer de ovario.

Nueva combinación de fármacos sería capaz de vencer la resistencia a cáncer de ovario

La SEORL-CCC alertó a los jóvenes de la relación entre el consumo de alcohol y formas de tabaco y el aumento del riesgo de sufrir cáncer de cabeza y cuello.

Jóvenes corren más riesgo de cáncer de cabeza y cuello por consumo de alcohol y vapeo

Es probable que los pingüinos que viven en costas de Sudáfrica hayan muerto de hambre en masa durante su temporada de muda por falta de alimentos.

Miles de pingüinos africanos están muriendo en Sudáfrica por la escasez de alimentos

Marcha contra maiz transgénico

Revista se retracta y retira artículo en el que defendía consumo humano del glifosato

Un estudio científico compara varias formas de cocinar brócoli para observar cómo cada técnica interactúa con elementos propios del vegetal.

¿Cuál es la mejor forma de cocinar brócoli para conservar nutrientes? Descúbrelo aquí

El canto no solo es una expresión artística, tiene otros beneficios. Cantar, en especial en grupo, puede unir a las personas y mejorar la función inmunitaria.

¿Te gusta cantar? Conoce los beneficios que la música puede aportar a la salud

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
1

Segob pide que Juez que levantó bloqueo a casino de Salinas Pliego se aparte del caso

EU roba barco petrolero de Venezuela.
2

VIDEO ¬ EU roba petrolero a Venezuela. Maduro: prepárense a “partirle los dientes”

Fiscalía CdMx detiene a Armando "N", presunto feminicida.
3

Fiscalía CdMx detiene a Armando "N", presunto feminicida de su expareja en Milpa Alta

Gloria Trevi presentó una demanda millonaria contra Ricardo Salinas Pliego, de acuerdo con información revelada por Sabina Berman.
4

Gloria Trevi demandó a Salinas Pliego por 180 millones de dólares, dice Sabina Berman

5

La batalla cultural

La FGR acusó al exgobernador de Chihuahua, César Duarte, por su presunta participación en el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
6

La FGR acusa a César Duarte por el desvío de 76 mdp a través de empresas ganaderas

productos chinos
7

México se compra el pleito de Trump: pone aranceles a China y otros países asiáticos

María Corina Machado reaparece en Oslo, tras 11 meses de clandestinidad.
8

Corina reaparece en Oslo tras recibir Nobel de la Paz que dedicó al pueblo venezolano

Trump
9

Invasor

Senado avala reforma que prohíbe la venta de vapeadores.
10

Senado aprueba Ley General de Salud que prohíbe la producción y venta de vapeadores

El Gobierno federal confirmó este miércoles la detención de Edgar "N", alias "El Limones", señalado como presunto integrante del grupo delictivo "Los Cabrera".
11

La FGR asegura las oficinas de CATEM en Durango tras detención de "El limones"

12

Fiscalías dejaron de hacer su trabajo en los estados: bajaron arrestos y citatorios

13

VIDEO: “La Rapidita”, rifa por sexo o dinero que se llevaba a cabo en la Central de Abasto de CdMx

14

La actriz Daniela Castro es detenida en San Antonio, Texas, por robar ropa en una tienda

El Senador Adán Augusto López Hernández aseguró que aún no paga los libros de AMLO que regaló a sus compañeros de bancada, pero que obtuvo un gran descuento.
15

Adán Augusto dice que aún no paga libros de AMLO, pero los compró a "precio especial"

Destacadas

Ver sección
Destacadas
María Corina Machado reaparece en Oslo, tras 11 meses de clandestinidad.
1

Corina reaparece en Oslo tras recibir Nobel de la Paz que dedicó al pueblo venezolano

Senado avala reforma que prohíbe la venta de vapeadores.
2

Senado aprueba Ley General de Salud que prohíbe la producción y venta de vapeadores

3

Fiscalías dejaron de hacer su trabajo en los estados: bajaron arrestos y citatorios

El Gobierno federal confirmó este miércoles la detención de Edgar "N", alias "El Limones", señalado como presunto integrante del grupo delictivo "Los Cabrera".
4

La FGR asegura las oficinas de CATEM en Durango tras detención de "El limones"

El Presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, amenazó este miércoles a Gustavo Petro con ser "el siguiente" pues su país "está produciendo mucha droga".
5

Trump se envalentona contra Petro: "será el siguiente" después de Maduro, advierte

6

PT confirma muerte de su delegado en Apatzingán; había sido reportado desaparecido

La Profeco exigió a Fankisports brindar información precisa luego de que se reportaran quejas en la preventa de boletos del partido México contra Portugal.
7

Colapso en la preventa del amistoso México-Portugal provoca intervención de Profeco

productos chinos
8

México se compra el pleito de Trump: pone aranceles a China y otros países asiáticos

9

#PuntosyComas ¬ Gobierno federal tienen en puestos de mando solo a un 25% de mujeres

Sheinbaum IMSS.
10

Sheinbaum inaugura Hospital No. 36 en Puebla y afirma "el IMSS es motivo de orgullo"

Una propuesta de la Oficina Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos plantea que los extranjeros exhiban su actividad en redes sociales.
11

El Gobierno de EU plantea revisar a turistas su historial de 5 años en redes sociales

El Senador Adán Augusto López Hernández aseguró que aún no paga los libros de AMLO que regaló a sus compañeros de bancada, pero que obtuvo un gran descuento.
12

Adán Augusto dice que aún no paga libros de AMLO, pero los compró a "precio especial"