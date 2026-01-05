Hernández repasa sus cartones de 2025: Trump, Salinas Pliego, Monreal, la vieja Corte

Alejandro Páez Varela y Álvaro Delgado Gómez

05/01/2026 - 2:15 pm

El monero José Hernández hizo un recorrido por sus obras más incisivas de 2025, transformando los grandes temas del año en sátira política.

El monero José Hernández hizo un recorrido por sus obras más incisivas de 2025, transformando los grandes temas del año en sátira política. Desde la controversia por la elección judicial y la "decadencia" de la presidenta Norma Piña, hasta el ascenso de figuras de ultraderecha como Donald Trump y el empresario mexicano Ricardo Salinas Pliego.

Ciudad de México, 5 de enero (SinEmbargo).- El caricaturista José "El Monero" Hernández hizo un recuento crítico del año 2025 a través de su obra, señalando a personajes y eventos que, a su juicio, definieron la política y la polarización en México y el mundo. El cartonista abordó desde la elección judicial hasta la figura de Donald Trump, pasando por la oposición mexicana y el controversial Ricardo Salinas Pliego.

En entrevista con Alejandro Páez y Álvaro Delgado en el programa de "Los Periodistas", que se transmite todos los domingos por Canal Once, Hernández revisó algunos de sus cartones mas destacados y explicó por qué decidió abordar, con su particular estilo, esos temas.

Al analizar sus obras sobre la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), "El Monero" Hernández fue contundente respecto a su ahora exministra presidenta, Norma Lucía Piña Hernández.

"Yo creo que uno de los grandes temas del año pasado fue la elección judicial. Algo que hace no muchos años era impensable... [Norma Piña] como presidenta de la Suprema Corte, rayó ya en el ridículo, o sea, ya Norma Piña hacía los cartones, ella."

La exministra Presidenta de la SCJN, Norma Piña Hernández, dijo que los cambios al Poder Judicial se debieron a la sobrerrepresentación electoral.
Norma Piña, expresidenta de la SCJN, en una de sus últimas apariciones en el Máximo Tribunal del país. Foto: SCJN, Cuartoscuro

El monero afirmó que su intención al dibujar a la Ministra no era atacar su figura, sino la actuación de la funcionaria.

"No había mejor personaje en el Poder Judicial que retratara la decadencia de ese poder decrépito, corrupto profundamente, que la propia Norma Piña. Y no me estoy refiriendo a su figura, sino a su actuación al frente de la Suprema Corte ante la reforma y ante la elección."

Asimismo, Hernández dedicó varias viñetas al Pesidente estadounidense Donald Trump refiriéndose a su radicalización y la resonancia histórica de su retórica.

"Yo creo que fue cuando (Trump) amagó con buscar una manera de incluso de intentar desaparecer el Partido Demócrata en los hechos. Y eso, pues más del partido nazi no puede ser, ¿no? Pues fue lo que hizo Hitler: anular todos los partidos. Entonces, creo que fue a propósito de eso que se me ocurrió este cartón."

Al hablar sobre el lema de campaña "Make America Great Again", el cartonista subrayó su conexión con un pasado oscuro.

"Que ese 'Make America Great Again' es una de las de las características del fascismo, el apelar a un pasado, un pasado glorioso donde tenías a los afrodescendientes esclavizados."

Otro de los temas que tocó "El Monero" fue el de los personajes polémicos que existen al interior de Morena. Hernández no escatimó críticas hacia figuras dentro del propio movimiento en el poder, a quienes considera rémoras del viejo sistema.

"Yo creo que Adán Augusto es un personaje que ya está haciéndole mucho daño a Morena, y no nada más con esto de La Barredora, sino ya desde hace bastante tiempo. Es un priísta, es un priísta con todas las lógicas priístas. Estos personajes como Adán Augusto, como Monreal, a mí me parece que son un lastre para Morena."

Sobre las prácticas de nepotismo que criticó en el caso del senador Monreal, el monero enfatizó la ironía gráfica.

Adán Augusto López Hernández, coordinador de la bancada de Morena en el Senado. Foto: Galo Cañas, Cuartoscuro

"Me parece que es el colmo ya lo que sucede en Zacatecas y la intención de que ahora otro hermano sea Gobernador... Lo único bueno de este cartón es que me ahorré mucho trabajo, porque pues hice el dibujo, hice el retrato y pues nada más lo repetí cinco veces."

Otro de los personajes que no podía faltar en este recuento fue el empresario Ricardo Salinas Pliego, quien en 2025 se convirtió en el símbolo de la oposición en México.

Respecto al panorama de la oposición de derecha, Hernández lamentó la falta de un líder claro, pero identificó en el empresario Ricardo Salinas Pliego la síntesis perfecta de sus males.

"No sé si a la fecha, tal vez pueda utilizar a Salinas Pliego, pero creo que no, porque como que representa otras cosas... es una figura tan amorfa que ni siquiera encuentro la manera de poder representarla."

No obstante, ve a Salinas Pliego como un sucesor moral de Carlos Salinas de Gortari en la derecha:

"La involución de Salinas hacia Salinas Pliego... Es que hace no todavía hace no muchos años uno podía identificar al cerebro de Salinas de Gortari detrás del PRI... Y ahora regresamos a Salinas, pero ahora Salinas Pliego."

Opinión

Rubén Martín

En Venezuela arranca otro ciclo imperialista de EU

"Con independencia de la simpatía o antipatía que se tuviera con Maduro y el régimen chavista, se...
Por Rubén Martín
Sandra Lorenzano

Tal vez sea posible

"Sí, contra viento y marea, contra los vaticinios más pesimistas y los “pájaros de mal agüero”, quiero...
Por Sandra Lorenzano
Jorge Alberto Gudiño Hernández

Una aproximación cualitativa

"Lo más simple es contar, pues comparamos numéricamente. Si, por ejemplo, un sujeto leyó 12 libros en...
Por Jorge Alberto Gudiño Hernández
Alejandro De la Garza

La batalla por la narrativa entre la 4T y el antigobiernismo

"La 4T ha convertido la narrativa en su principal instrumento de legitimación al sustentarla en un relato...
Por Alejandro De la Garza
Venezuela, Trump y lo que viene
Por Alejandro Páez Varela

Venezuela, Trump y lo que viene

Normas de papel
Por Muna D. Buchahin

Normas de papel

Los monjes budistas en el corazón de la bestia
Por Alejandro Calvillo

Los monjes budistas en el corazón de la bestia

La última dictadura argentina y las lecciones de un pingüino
Por Héctor Alejandro Quintanar

La última dictadura argentina y las lecciones de un pingüino

El fuero y los pluris deben desaparecer
Por Pedro Mellado Rodríguez

El fuero y los pluris deben desaparecer

El tren enemigo
Por Fabrizio Mejía Madrid

El tren enemigo

Doce uvas al 2026
Por Mario Campa

Doce uvas al 2026

La sabiduría del final
Por Óscar de la Borbolla

La sabiduría del final

2025: no dejar más espacio a los carroñeros
Por Juan Carlos Monedero

2025: no dejar más espacio a los carroñeros

Fue corrupción, negligencia o sabotaje
Por Álvaro Delgado Gómez

Fue corrupción, negligencia o sabotaje

1
1

Habla Maduro: “Soy el Presidente de Venezuela. Me considero un prisionero de guerra”

2
2

Rubio: González no es Presidente legítimo. La Nobel de la Paz agradece a EU invasión

3

DATOS ¬ Tiene petróleo, gas, oro, tierras raras: Venezuela es el gran pastel para EU

4
4

Delcy Rodríguez jura como Presidenta interina de Venezuela; ofrece garantizar la paz

5
5

La estrategia de ligarnos al narco fue planeada con consultores, dice Luisa Alcalde

6

Chávez lo advirtió en 2009: EU buscará imponer Gobierno en Venezuela por el petróleo

7
7

Trump le dijo a Maduro que huyera a Turquía. No quiso. Optó por Delcy Rodríguez: NYT

8
8

Hernández repasa sus cartones de 2025: Trump, Salinas Pliego, Monreal, la vieja Corte

9
9

PERFIL ¬ Cilia Flores, esposa de Maduro, tejió red de poder que la llevó a mira de EU

10
10

Venezuela, Trump y lo que viene

11
11

La Presidenta pide a la ONU salir de "letargo" y se convierta en constructora de paz

12
12

ENTREVISTA ¬ Mientras exista el CJNG, EU tiene pretexto para actuar en México: Meyer

13
13

América no pertenece a una potencia o a una doctrina, dice Sheinbaum en nuevo mensaje

14
14

China pide a EU la "liberación inmediata" de Maduro; Venezuela le agradece su apoyo

15
15

Trump lanza amenazas a México otra vez. Dice que Sheinbaum tiene “miedo a cárteles"

1
1

Hernández repasa sus cartones de 2025: Trump, Salinas Pliego, Monreal, la vieja Corte

2
2

Delcy Rodríguez jura como Presidenta interina de Venezuela; ofrece garantizar la paz

3

Chávez lo advirtió en 2009: EU buscará imponer Gobierno en Venezuela por el petróleo

4
4

La Presidenta pide a la ONU salir de "letargo" y se convierta en constructora de paz

5
5

Habla Maduro: “Soy el Presidente de Venezuela. Me considero un prisionero de guerra”

6
6

Rubio: González no es Presidente legítimo. La Nobel de la Paz agradece a EU invasión

7
7

América no pertenece a una potencia o a una doctrina, dice Sheinbaum en nuevo mensaje

8
8

La estrategia de ligarnos al narco fue planeada con consultores, dice Luisa Alcalde

9
9

La euforia colonialista de Trump se desborda: amenaza ahora a Cuba y Colombia

10
10

China pide a EU la "liberación inmediata" de Maduro; Venezuela le agradece su apoyo

11
11

Delcy Rodríguez pide diálogo a Trump mientras Maduro se alista para comparecer en NY

12
12

Trump lanza amenazas a México otra vez. Dice que Sheinbaum tiene “miedo a cárteles"