Hernández repasa sus cartones de 2025: Trump, Salinas Pliego, Monreal, la vieja Corte

El monero José Hernández hizo un recorrido por sus obras más incisivas de 2025, transformando los grandes temas del año en sátira política. Desde la controversia por la elección judicial y la "decadencia" de la presidenta Norma Piña, hasta el ascenso de figuras de ultraderecha como Donald Trump y el empresario mexicano Ricardo Salinas Pliego.

Ciudad de México, 5 de enero (SinEmbargo).- El caricaturista José "El Monero" Hernández hizo un recuento crítico del año 2025 a través de su obra, señalando a personajes y eventos que, a su juicio, definieron la política y la polarización en México y el mundo. El cartonista abordó desde la elección judicial hasta la figura de Donald Trump, pasando por la oposición mexicana y el controversial Ricardo Salinas Pliego.

En entrevista con Alejandro Páez y Álvaro Delgado en el programa de "Los Periodistas", que se transmite todos los domingos por Canal Once, Hernández revisó algunos de sus cartones mas destacados y explicó por qué decidió abordar, con su particular estilo, esos temas.

Al analizar sus obras sobre la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), "El Monero" Hernández fue contundente respecto a su ahora exministra presidenta, Norma Lucía Piña Hernández.

"Yo creo que uno de los grandes temas del año pasado fue la elección judicial. Algo que hace no muchos años era impensable... [Norma Piña] como presidenta de la Suprema Corte, rayó ya en el ridículo, o sea, ya Norma Piña hacía los cartones, ella."

El monero afirmó que su intención al dibujar a la Ministra no era atacar su figura, sino la actuación de la funcionaria.

"No había mejor personaje en el Poder Judicial que retratara la decadencia de ese poder decrépito, corrupto profundamente, que la propia Norma Piña. Y no me estoy refiriendo a su figura, sino a su actuación al frente de la Suprema Corte ante la reforma y ante la elección."

Asimismo, Hernández dedicó varias viñetas al Pesidente estadounidense Donald Trump refiriéndose a su radicalización y la resonancia histórica de su retórica.

"Yo creo que fue cuando (Trump) amagó con buscar una manera de incluso de intentar desaparecer el Partido Demócrata en los hechos. Y eso, pues más del partido nazi no puede ser, ¿no? Pues fue lo que hizo Hitler: anular todos los partidos. Entonces, creo que fue a propósito de eso que se me ocurrió este cartón."

Al hablar sobre el lema de campaña "Make America Great Again", el cartonista subrayó su conexión con un pasado oscuro.

"Que ese 'Make America Great Again' es una de las de las características del fascismo, el apelar a un pasado, un pasado glorioso donde tenías a los afrodescendientes esclavizados."

Otro de los temas que tocó "El Monero" fue el de los personajes polémicos que existen al interior de Morena. Hernández no escatimó críticas hacia figuras dentro del propio movimiento en el poder, a quienes considera rémoras del viejo sistema.

"Yo creo que Adán Augusto es un personaje que ya está haciéndole mucho daño a Morena, y no nada más con esto de La Barredora, sino ya desde hace bastante tiempo. Es un priísta, es un priísta con todas las lógicas priístas. Estos personajes como Adán Augusto, como Monreal, a mí me parece que son un lastre para Morena."

Sobre las prácticas de nepotismo que criticó en el caso del senador Monreal, el monero enfatizó la ironía gráfica.

"Me parece que es el colmo ya lo que sucede en Zacatecas y la intención de que ahora otro hermano sea Gobernador... Lo único bueno de este cartón es que me ahorré mucho trabajo, porque pues hice el dibujo, hice el retrato y pues nada más lo repetí cinco veces."

Otro de los personajes que no podía faltar en este recuento fue el empresario Ricardo Salinas Pliego, quien en 2025 se convirtió en el símbolo de la oposición en México.

Respecto al panorama de la oposición de derecha, Hernández lamentó la falta de un líder claro, pero identificó en el empresario Ricardo Salinas Pliego la síntesis perfecta de sus males.

"No sé si a la fecha, tal vez pueda utilizar a Salinas Pliego, pero creo que no, porque como que representa otras cosas... es una figura tan amorfa que ni siquiera encuentro la manera de poder representarla."

No obstante, ve a Salinas Pliego como un sucesor moral de Carlos Salinas de Gortari en la derecha: