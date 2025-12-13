Autobús vuelca en carretera México-Tampico; hay al menos cinco muertos y 20 heridos

Redacción/SinEmbargo

13/12/2025 - 2:38 pm

Autobús se vuelca en la México–Tampico y deja un saldo de cinco fallecidos.

El impacto del choque provocó la muerte de cinco personas en el lugar, mientras que más de 20 pasajeros resultaron con lesiones de diversa gravedad.

Ciudad de México, 13 de diciembre (SinEmbargo).- Cinco personas fallecieron y al menos una veintena resultaron heridas luego de que un autobús de pasajeros se saliera del camino y cayera a una ladera en la carretera federal México-Tampico, a la altura del municipio de Tlanchinol, Hidalgo, durante la madrugada de este sábado.

La unidad siniestrada pertenece a la línea Futura, con número económico 9127, y cubría la ruta Pachuca-Huejutla. De acuerdo con información preliminar, el accidente ocurrió alrededor de las 03:00 horas, cuando el conductor habría perdido el control del vehículo por causas que aún son investigadas.

El impacto provocó la muerte de cinco personas en el lugar, mientras que más de 20 pasajeros resultaron con lesiones de diversa gravedad. Entre los heridos se reportan golpes, fracturas y crisis nerviosa derivadas del percance.

La emergencia movilizó a distintos cuerpos de emergencia, entre ellas Cruz Roja, Bomberos, Halcones de Tlanchinol, Guardia Nacional y la Policía Estatal, quienes realizaron labores de rescate en una zona de difícil acceso. Los lesionados fueron estabilizados en el sitio y posteriormente trasladados a hospitales de la región para su atención médica.

Autoridades de tránsito y seguridad vial iniciaron los peritajes correspondientes para determinar las causas exactas del accidente, sin descartar factores como fallas mecánicas, exceso de velocidad o condiciones del camino.

En tanto, se habilitaron carriles alternos y se pidió a los automovilistas extremar precauciones mientras continúan las labores de limpieza y evaluación en el área.

